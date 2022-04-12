https://tr.sputniknews.com/20220412/rusya-maliye-bakani-siluanov-rusyanin-temerrude-dustugune-dair-iddialari-tekzip-etti-1055501247.html
Rusya Maliye Bakanı Siluanov, Rusya'nın temerrüde düştüğüne dair iddiaları tekzip etti
Rusya Maliye Bakanı Siluanov, Rusya'nın temerrüde düştüğüne dair iddiaları tekzip etti
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, CNN'in Rusya'nın eurobond ödemelerinde temerrüde düştüğü yönündeki iddialarını yalanladı. Maliye Bakanlığı da, Rusya'nın... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T16:18+0300
2022-04-12T16:18+0300
2022-04-12T16:18+0300
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rusya
anton siluanov
temerrüt
borç
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Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli araçlara sahip olduğuna işaret eden Siluanov, "Rusya, eurobond ödemelerinde temerrüde düşmedi. Alacaklıların ilgili tüm talepleri, Rusya'nın borç yükümlülüklerini yerine getirmesine yasa dışı yollardan engel oluşturan devletlerin yetkililerine iletilmelidir. Rusya'nın döviz cinsinden ödeme yapmasını durduran Amerikan bankaları ve ABD hükümetinin yasa dışı eylemleri, bazı yabancı yatırımcıların ödemeleri almasını engelledi" ifadelerini kullandı.Siluanov, ABD'nin attığı adımların öncelikle ABD'li yatırımcıları etkilediğini vurgulayarak, "Rusya, yatırımcıların haklarını korumak için gerekli miktarları ruble olarak ayırarak ek önlemler almıştır" dedi.Maliye Bakanlığı: Rusya, yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli kaynağa sahipRusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da CNN'in iddiası reddedilerek, "Temerrüt, borçlunun borç yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli kaynağa sahip olmaması veya yeterli kaynak olduğunda yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi anlamına gelir. Rusya örneğinde bunlardan herhangi biri söz konusu değildir. Rusya, tüm borç yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek ve ödemek için yeterli kaynağa sahiptir" ifadelerine yer verildi.Rusya Maliye Bakanlığı, 6 Nisan’da yaptığı açıklamada, 643 milyon dolarlık tahvil ödemesinin yabancı bankalar tarafından reddedildiğini, bu nedenle ödemeyi ruble cinsinden gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
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Rusya Maliye Bakanı Siluanov, Rusya'nın temerrüde düştüğüne dair iddiaları tekzip etti
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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, CNN'in Rusya'nın eurobond ödemelerinde temerrüde düştüğü yönündeki iddialarını yalanladı. Maliye Bakanlığı da, Rusya'nın borç yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli kaynağa sahip olduğunu vurguladı.
Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli araçlara sahip olduğuna işaret eden Siluanov, "Rusya, eurobond ödemelerinde temerrüde düşmedi. Alacaklıların ilgili tüm talepleri, Rusya'nın borç yükümlülüklerini yerine getirmesine yasa dışı yollardan engel oluşturan devletlerin yetkililerine iletilmelidir. Rusya'nın döviz cinsinden ödeme yapmasını durduran Amerikan bankaları ve ABD hükümetinin yasa dışı eylemleri, bazı yabancı yatırımcıların ödemeleri almasını engelledi" ifadelerini kullandı.
Siluanov, ABD'nin attığı adımların öncelikle ABD'li yatırımcıları etkilediğini vurgulayarak, "Rusya, yatırımcıların haklarını korumak için gerekli miktarları ruble olarak ayırarak ek önlemler almıştır" dedi.
Maliye Bakanlığı: Rusya, yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli kaynağa sahip
Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da CNN'in iddiası reddedilerek, "Temerrüt, borçlunun borç yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli kaynağa sahip olmaması veya yeterli kaynak olduğunda yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi anlamına gelir. Rusya örneğinde bunlardan herhangi biri söz konusu değildir. Rusya, tüm borç yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek ve ödemek için yeterli kaynağa sahiptir" ifadelerine yer verildi.
Rusya Maliye Bakanlığı, 6 Nisan’da yaptığı açıklamada, 643 milyon dolarlık tahvil ödemesinin yabancı bankalar tarafından reddedildiğini, bu nedenle ödemeyi ruble cinsinden gerçekleştirdiğini duyurmuştu.