https://tr.sputniknews.com/20220412/sanayi-uretim-endeksi-subatta-aylik-bazda-yuzde-44-yillik-bazda-yuzde-133-artis-gosterdi-1055488673.html
Sanayi üretim endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 4.4, yıllık bazda yüzde 13.3 artış gösterdi
Sanayi üretim endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 4.4, yıllık bazda yüzde 13.3 artış gösterdi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.Sanayi üretim endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 4.4, yıllık... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T10:10+0300
2022-04-12T10:10+0300
2022-04-12T10:13+0300
ekonomi
sanayi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
sanayi üretim endeksi
sanayi üretim endeksi
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Şubat ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.Sanayi üretim endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 4.4, yıllık bazda yüzde 13.3 artış gösterdi.
https://tr.sputniknews.com/20220330/ticaret-bakanligindan-katara-25-milyon-kucukbas-canli-hayvan-ihracati-iddialarina-yalanlama-1055176468.html
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sanayi, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), sanayi üretim endeksi, sanayi üretim endeksi
Sanayi üretim endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 4.4, yıllık bazda yüzde 13.3 artış gösterdi
10:10 12.04.2022 (güncellendi: 10:13 12.04.2022) Abone ol
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.Sanayi üretim endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 4.4, yıllık bazda yüzde 13.3 artış gösterdi.
Şubat ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Sanayi üretim endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 4.4, yıllık bazda yüzde 13.3 artış gösterdi.