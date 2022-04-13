https://tr.sputniknews.com/20220413/50-lirayi-75-bin-tlye-satisa-cikardi-1055524429.html

50 lirayı 75 bin TL'ye satışa çıkardı

50 lirayı 75 bin TL'ye satışa çıkardı

Rize'de müşterinin verdiği 50'TL'de sıfır olmadığını fark eden İslam Sancaktutan isimli kasiyer, hatalı basım sıfırı olmayan 50 TL'ye 75 bin TL fiyat biçiyor. 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T12:50+0300

2022-04-13T12:50+0300

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Rize'de bir fast-food zincirinde çalışan Sancaktutan, müşterinin hesabı ödemesinin ardından parada bir eksiklik olduğunu fark etti. 50 TL'nin sıfırının olmadığını gören Sancaktutan, parayı bir süre inceledi. Basım hatası olduğu için diğer paralardan farklı olan paranın koleksiyonerler tarafından ilgi gördüğünü belirten Sancaktutan, parayı satmayı düşünmediğini söyledi. Eğer teklif olursa 75 bin TL'nin altında parayı satmayacağını söyleyen Sancaktutan, yüksek teklifleri değerlendirebileceklerini belirtti.İki gün önce olayı yaşadıklarını söyleyen İslam Sancaktutan, "Kasiyer ve servis elemanı olarak çalışıyorum. Bir müşteri geldi ve siparişin ücretini aldım. 50 TL'nin sıfır rakamının olmadığını fark ettim. Sahte mi diye kontrol ettim. Müdürümüze konuyu bildirdim. Sıfırı olmayan 50 TL haberlerini görmüştüm. Bu konuda biraz araştırma yaptım. Koleksiyon olarak saklıyoruz. Satmaya niyetimiz yok ama güzel bir teklife satabiliriz. En son sıfırı olmayan paraya 75 bin TL istenmişti galiba. Ondan aşağı bir fiyata satmayı düşünmüyoruz. Ondan daha yüksek bir fiyata satabiliriz. Bizim için ilginç bir anı oldu. Şaşkınız şu an" dedi.

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