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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220413/almanya-basbakani-scholz-ukraynayi-ziyaret-etme-planim-yok-1055531638.html
Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna'yı ziyaret etme planım yok
Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna'yı ziyaret etme planım yok
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, henüz Ukrayna'yı ziyaret etmeyi düşünmediğini söyledi. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T15:57+0300
2022-04-13T15:59+0300
ukrayna krizi
ukrayna
almanya
olaf scholz
vladimir zelenskiy
kiev
ziyaret
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin değerlendirmede bulundu.RBB kanalına konuşan Scholz, harekatın başlamasından birkaç gün önce Kiev'de olduğunu belirterek, sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ile sık sık telefon görüşmeleri yaptığını kaydetti.Scholz, "Benimle bu kadar yoğun temas sürdürecek hiçbir devlet veya hükümet lideri yok" ifadelerini kullandı.Daha önce Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de istenmediği için ziyarette bulunamadığını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220410/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-nato-uyesi-olsaydik-bu-savas-baslamazdi-1055451782.html
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ukrayna, almanya, olaf scholz, vladimir zelenskiy, kiev, ziyaret

Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna'yı ziyaret etme planım yok

15:57 13.04.2022 (güncellendi: 15:59 13.04.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girAlmanya Başbakanı Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, henüz Ukrayna'yı ziyaret etmeyi düşünmediğini söyledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin değerlendirmede bulundu.
RBB kanalına konuşan Scholz, harekatın başlamasından birkaç gün önce Kiev'de olduğunu belirterek, sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ile sık sık telefon görüşmeleri yaptığını kaydetti.
Scholz, "Benimle bu kadar yoğun temas sürdürecek hiçbir devlet veya hükümet lideri yok" ifadelerini kullandı.
Daha önce Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de istenmediği için ziyarette bulunamadığını söylemişti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
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