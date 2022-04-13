https://tr.sputniknews.com/20220413/esra-hankulunun-olumu-davasinda-umitcan-uyguna-10-yil-hapis-cezasi-verildi-1055521823.html
Esra Hankulu'nun ölümü davasında Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası verildi
Esra Hankulu'nun ölümü davasında Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası verildi
Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T11:48+0300
2022-04-13T11:48+0300
2022-04-13T11:48+0300
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ümitcan uygun
Esra Hankulu'nun ölümü davasında Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası verildi
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Ayrıntılar geliyor
Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.