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SON DAKİKA| Esra Hankulu'nun ölümü davasında Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası verildi
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Esra Hankulu'nun ölümü davasında Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası verildi
Esra Hankulu'nun ölümü davasında Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası verildi
Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
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Esra Hankulu'nun ölümü davasında Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası verildi

11:48 13.04.2022
© AAÜmitcan Uygun
Ümitcan Uygun - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© AA
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Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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