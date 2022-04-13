https://tr.sputniknews.com/20220413/rtib-es-baskani-turkiyeye-fast-food-oto-ve-makina-yedek-parcalari-konusunda-ciddi-alan-dogdu-1055528214.html

Türkiye - Rusya Ticari ve Ekonomik İlişkilerinde Bölgesel İşbirliğine Doğru

Türkiye - Rusya Ticari ve Ekonomik İlişkilerinde Bölgesel İşbirliğine Doğru

Rus-Türk İşadamları Birliği Eş Başkanı Sabahattin Yavuz “Batılı bazı fast food şirketlerinin çıkmasıyla birlikte bu konuda Türkiye’nin fast food şirketlerine... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T14:28+0300

2022-04-13T14:28+0300

2022-04-13T14:41+0300

görüş

türkiye

rusya

fast food

ukrayna krizi

yedek parça

işbirliği

fırsat

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Mevcut bölgesel süreçler, Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişimi açısından tarihsel niteliktedir. İki ülke arasındaki ticareti 100 milyar dolara çıkarmak için gerçekçi bir imkan doğmuş durumda. Konunun ayrıntılarını ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin perspektiflerini Sputnik’e Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) Eş Başkanı Sabahattin Yavuz anlattı.‘Rusya yönünü yaptırımlara taraf olmayan Türkiye ve Çin tarafına çevirdi’Batı’nın Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlara atıfta bulunan Yavuz “Dünyada hiçbir örneği olmayan ve sayıları 5 binin üzerine ulaşan yaptırımların büyük bölümünün sosyal, ekonomik, kültürel, eğitim gibi çok farklı alanları kapsadığını ve buna bağlı olarak, başta Rusya'nın ekonomisi ile birlikte tüm iş dünyasını da etkilemiştir. Yaptırımların amacının, Rusya’yı yalnızlaştırmak ve ekonomik yaptırım baskları ile izole etmektir. Durum böyleyken Rusya bu yaptırımlar karşısında yönünü, yaptırımlara taraf olmayan Türkiye ve Çin tarafına çevirerek daha önce Batılı ülkelerden ithal ettiği mal ve hizmetleri bu ülkelerden tedarik etmek için girişimlerde bulunmaya başladı. Bu şartlarda Türkiye’nin çok dengeli bir dış siyaset yürüttüğünü, ABD ve AB’nin yaptırımlarına taraf olmadan Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerini sürdürme çabasında olduğunu görüyoruz” dedi.‘Bankacılık ve finans sektörü üzerinde çok ciddi toplantılarımız oldu’Çok sayıda toplantılar yaparak durumu yakından izlediklerini söyleyen Yavuz “Bu toplantıları Büyükelçiliğimizle, Ticaret Müşavirliğimizle, DEİK ile Gümrük Müşavirliğimizle ve sektör temsilcileri ile birlikte gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde yine birlikte değerlendirme toplantıları sonucunda oluşan sorunların çözümleri ve yine oluşan imkan ve fırsatların iş dünyası ile paylaşılması üzerine çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bankacılık ve finans sektörü üzerinde çok ciddi toplantılarımız oldu. Finans akışında neler yaşandığını irdeledik ve gerekli yerlere ilettik. Lojistik ve gümrüklemede yaşanan problemleri, perakende pazarında yaşanan gelişmeleri sektörel bazda toplantılar yaparak ele aldık. Aynı şekilde inşaat ve turizm sektörü ile ilgili toplantılarımızı da sektörel olarak daha detaylı olarak ele alacağız” ifadelerini kullandı ve ekledi:‘Her iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerinde pozitif bir imkan doğuracağını öngörüyoruz ve önemli bir dönemeç olduğunu düşünüyoruz’‘Türkiye’nin Rusya’ya sattığı bu klasik mal ve ürünlerde bundan sonra çok ciddi bir artışın yaşanacağını düşünüyoruz’Türk ve Rus şirketleri arasındaki işbirliğinin dinamiklerini değerlendiren Yavuz şu ifadeleri kullandı:‘100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma konusunda şu anda tarihi bir dönemeç noktasındayız’Tüm bunlara turizm eklendiğinde dış ticaret dengesinde Türkiye’nin 25 milyar dolara gelebileceğinin mümkün olduğunu belirten Yavuz “Hatta iki ülkenin devlet başkanlarının uzun yıllardır açıkladığı 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma konusunda bence şu anda tarihi bir dönemeç noktasındayız. Türkiye'nin bu imkanı stratejik olarak Rusya ile sürdürmesi halinde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin çok daha büyük hacimlere gelebileceğini ve büyüyeceğini düşünüyoruz” dedi.‘Türkiye, enerji alımlarının bir kısmını Ruble üzerinden gerçekleştirirse Ruble-TL ticaretinin de önümüzdeki dönemde artacağını söylemek mümkün’Ruble-TL ticaretinde de bahseden Yavuz “Bu bağlamda Rusya ile Türkiye arasında yaşanan ve önümüzdeki perspektifte beklenen dış ticaret hacminde Ruble-TL ticaretinden de biraz bahsetmek lazım. Bu aslında eski tarihlerden beri ‘barter’ yöntemi dediğimiz, bir anlamda ürünlerin değişimi bazında uygulanan bir ticaret şekli. Ama hacmi çok fazla büyük değildi. Şimdi dış ticaretin hacminin artmasıyla birlikte Türkiye’de ciddi bir Ruble hacminin oluşabileceği öngörülüyor. Rusya ile Türkiye’nin Merkez Bankaları arasında şu anda ilgili görüşmeler yapılıyor. Eğer ülkeler arasında yapılacak bir anlaşma ile Türkiye, enerji alımlarının bir kısmını Ruble üzerinden gerçekleştirirse Ruble-TL ticaretinin de önümüzdeki dönemde artacağını ve ciddi bir hacim oluşturacağını söylemek mümkün” ifadelerini kullandı.‘Türkiye ve Rusya arasındaki ilgili bakanlıklarda Ro-Ro taşımacılığının hacminin arttırılması yönünde ciddi çalışmalar var, kısa sürede sonuç alınabilir’Ticarette yaşanan lojistik, tedarik zincirlerinde ve gümrüklerde olan sorunlara da değinen Yavuz “Karadeniz’den deniz taşımacılığıyla yapılan lojistikte ciddi sorunlar var şu anda. Batılı şirketlerin taşımacılık yapan büyük yük gemilerinin çekilmesiyle birlikte lojistikte bu sıkıntı daha da büyüdü. Bunun için de şu anda Türkiye ve Rusya arasındaki ilgili bakanlıklarda Ro-Ro taşımacılığının hacminin arttırılması yönünde ciddi çalışmalar var. Yapılan görüşmelerde iyi bir noktaya gelindiği ve kısa sürede çözüm ve sonuç alınacağı yönünde gelişmeler var. Ro-Ro taşımacılığı ile yapılan ticaret ve tedarik hacmi büyütülürse ve arttırılırsa lojistikte yaşanan sıkıntılar ciddi şekilde çözülecektir diye düşünüyorum” dedi.‘Türkiye’nin fast food şirketlerine ve oto yedek parça ve makina yedek parça konusunda ciddi bir alan doğmuş durumda’“Türk şirketleri için Rusya’da şu anda ne gibi imkanlar doğdu?” sorusuna cevap veren Yavuz, şu ifadeleri kullandı:‘Bu süreçte Rusya ile ilişkilerin mutlaka pozitif şekilde devam ettirilmesi ve ilerletilmesi lazım’Bu durumda Türkiye ve Rusya’nın ortak üretim modeline geçmeleri halinde ikili ilişkilerin daha da artacağını söylemenin mümkün olduğuna dikkat çeken Yavuz “Dolayısıyla şu anki sürecin Türkiye-Rusya ekonomik ve ticari ilişkileri açısından önemli bir dönemeç noktası olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte Rusya ile ilişkilerin mutlaka pozitif şekilde devam ettirilmesi ve ilerletilmesi lazım” dedi.‘Türkiye Rusya’nın dünyaya açılacak bir köprü konumunu oluşturmuş durumda’Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerinin olumlu yönde ilerlediğine vurgu yapan Yavuz “Öncelikle bu ilişkileri pozitif olarak gördüğümü söylemeliyim. Ama şunu da eklemekte fayda var. Bugün 50’den fazla ülke Rusya’ya hava sahasını kapatmış durumda. Türkiye bu hava sahasını açık tutmakla birlikte aslında fiziki olarak Rusya’nın dünyaya açılacak bir köprü konumunu oluşturmuş durumda. Bu da Rusların Türkiye’ye olan ilgisini çok ciddi şekilde arttırıyor. Ayrıca bugün Rusların, özellikle VISA, Mastercard vs. konusunda yaşanılan blokajlarla birlikte finansal akışta yaşadıkları sıkıntılarını Türkiye üzerinden çözmeye çalıştıklarını görüyoruz. Yine aynı şekilde Rusların Türkiye’de çok ciddi bir gayrimenkul alımının olduğunu görüyoruz. Bu, Rusların Türkiye’ye çok ciddi ilgi duyduğunu gösteren bir durum” dedi ve sözlerine şu şekilde son verdi:‘Sürecin yakın zamanda Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinde güçlü bir bölgesel işbirliğine doğru evrileceğini düşünüyorum’

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türkiye, rusya, fast food, ukrayna krizi, yedek parça, işbirliği, fırsat