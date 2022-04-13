https://tr.sputniknews.com/20220413/sigir-yetistiricilerine-destek-odemesi-resmi-gazetede-1055514432.html

Sığır yetiştiricilerine destek ödemesi Resmi Gazete'de

Sığır yetiştiricilerine destek ödemesi Resmi Gazete'de

Kırmızı et fiyatlarını kontrol etmek amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildi. Et ve Süt Kurumu, kesimi ve satışı yapılan sığırlar için yetiştiricilere sığır... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T02:57+0300

2022-04-13T02:57+0300

2022-04-13T02:57+0300

türkiye

sığır

resmi gazete

hayvancılık

destek

et ve süt kurumu

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Hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besici ve tüketiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek amacıyla yeni bir düzenleme yapıldı.Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 2 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında, Et ve Süt Kurumu tarafından kesimi ve satışı yapılan sığır başına, yetiştiricilere 2 bin 500 lira ödeme yapılacak.Sığırların kesim ve satışı Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde olacak.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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sığır, resmi gazete, hayvancılık, destek, et ve süt kurumu