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ABD'den 'Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddetmesi kabul edilebilir mi?' sorusuna yanıt
ABD'den 'Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddetmesi kabul edilebilir mi?' sorusuna yanıt
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmaması konusunda, "Yaptırım ihlalleri var mı bilmiyorum ama Türkiye... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T11:27+0300
2022-04-14T11:27+0300
2022-04-14T11:41+0300
ukrayna krizi
abd
s-400
türkiye
ned price
ukrayna
yaptırım
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı ve Ukrayna krizi konusunda değerlendirmede bulundu.Price, dün düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılıp kaldırılmayacağı yönündeki soruya, "Bildiğiniz gibi, CAATSA kanunla zorunlu kılınan bir mevzuata dayalı. Türkiye'nin S-400 sistemine sahip olması konusundaki endişelerimiz hakkında Türk müttefiklerimizle görüşmelerimizi sürdürüyoruz" yanıtını verdi.'Türkiye, önemli bir diplomatik rol üstlendi'Ankara'nın Moskova'ya yaptırım uygulamayı reddetmesinin Washington yönetimi için kabul edilir olup olmadığı konusunda Price, "Türkiye, önemli bir NATO müttefiki. Ukrayna halkının desteklenmesi ve Rusya'dan hesap sorulması çabalarına önemli katkılarda bulundu. NATO, oldukça sert açıklamalar yaptı. Türkler, ayrıca diplomatik bir ilerleme olup olmayacağını görmek açısından Rusları ve Ukraynalıları bir araya getirmek isteyerek çok önemli bir diplomatik rol oynadılar" ifadelerini kullandı.Sözcü, "Ne yazık ki, ister Türkiye, ister Fransa, ister Almanya, ister İsrail ya da başkaları adına olsun, bugüne kadar üstlenilen çabaların hiçbiri yeteri kadar başarılı olmadı. Bu ülkelerin çaba göstermemesiyle değil; Rusya Federasyonu'nun bu savaşı sona erdirmek için diplomasiye girişme konusunda ciddi görünmemesiyle ilgili. Türkiye bağlamında devam eden yaptırım ihlalleri var mı bilmiyorum ama Türkiye önemli katkılarda bulundu" değerlendirmesini yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220413/italya-disisleri-bakani-di-maio-ukrayna-krizinde-baris-icin-en-cok-calisan-ulke-turkiye-1055532102.html
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ABD'den 'Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddetmesi kabul edilebilir mi?' sorusuna yanıt
11:27 14.04.2022 (güncellendi: 11:41 14.04.2022) Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmaması konusunda, "Yaptırım ihlalleri var mı bilmiyorum ama Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve Ukrayna halkının desteklenmesi ve Rusya'dan hesap sorulması çabalarına Türkiye önemli katkılarda bulundu" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı ve Ukrayna krizi konusunda değerlendirmede bulundu.
Price, dün düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılıp kaldırılmayacağı yönündeki soruya, "Bildiğiniz gibi, CAATSA kanunla zorunlu kılınan bir mevzuata dayalı. Türkiye'nin S-400 sistemine sahip olması konusundaki endişelerimiz hakkında Türk müttefiklerimizle görüşmelerimizi sürdürüyoruz" yanıtını verdi.
'Türkiye, önemli bir diplomatik rol üstlendi'
Ankara'nın Moskova'ya yaptırım uygulamayı reddetmesinin Washington yönetimi için kabul edilir olup olmadığı konusunda Price, "Türkiye, önemli bir NATO müttefiki. Ukrayna halkının desteklenmesi ve Rusya'dan hesap sorulması çabalarına önemli katkılarda bulundu. NATO, oldukça sert açıklamalar yaptı. Türkler, ayrıca diplomatik bir ilerleme olup olmayacağını görmek açısından Rusları ve Ukraynalıları bir araya getirmek isteyerek çok önemli bir diplomatik rol oynadılar" ifadelerini kullandı.
Sözcü, "Ne yazık ki, ister Türkiye, ister Fransa, ister Almanya, ister İsrail ya da başkaları adına olsun, bugüne kadar üstlenilen çabaların hiçbiri yeteri kadar başarılı olmadı. Bu ülkelerin çaba göstermemesiyle değil; Rusya Federasyonu'nun bu savaşı sona erdirmek için diplomasiye girişme konusunda ciddi görünmemesiyle ilgili. Türkiye bağlamında devam eden yaptırım ihlalleri var mı bilmiyorum ama Türkiye önemli katkılarda bulundu" değerlendirmesini yaptı.