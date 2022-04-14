https://tr.sputniknews.com/20220414/abd-disisleri-nato-muttefiki-turkiyenin-rusyadan-hesap-sorulmasi-cabalarina-onemli-katkilari-oldu-1055552156.html

ABD'den 'Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddetmesi kabul edilebilir mi?' sorusuna yanıt

ABD'den 'Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddetmesi kabul edilebilir mi?' sorusuna yanıt

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmaması konusunda, "Yaptırım ihlalleri var mı bilmiyorum ama Türkiye... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T11:27+0300

2022-04-14T11:27+0300

2022-04-14T11:41+0300

ukrayna krizi

abd

s-400

türkiye

ned price

ukrayna

yaptırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053454492_0:45:1200:720_1920x0_80_0_0_7a80e9a5fd6ea719e05e72ccd3699308.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı ve Ukrayna krizi konusunda değerlendirmede bulundu.Price, dün düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılıp kaldırılmayacağı yönündeki soruya, "Bildiğiniz gibi, CAATSA kanunla zorunlu kılınan bir mevzuata dayalı. Türkiye'nin S-400 sistemine sahip olması konusundaki endişelerimiz hakkında Türk müttefiklerimizle görüşmelerimizi sürdürüyoruz" yanıtını verdi.'Türkiye, önemli bir diplomatik rol üstlendi'Ankara'nın Moskova'ya yaptırım uygulamayı reddetmesinin Washington yönetimi için kabul edilir olup olmadığı konusunda Price, "Türkiye, önemli bir NATO müttefiki. Ukrayna halkının desteklenmesi ve Rusya'dan hesap sorulması çabalarına önemli katkılarda bulundu. NATO, oldukça sert açıklamalar yaptı. Türkler, ayrıca diplomatik bir ilerleme olup olmayacağını görmek açısından Rusları ve Ukraynalıları bir araya getirmek isteyerek çok önemli bir diplomatik rol oynadılar" ifadelerini kullandı.Sözcü, "Ne yazık ki, ister Türkiye, ister Fransa, ister Almanya, ister İsrail ya da başkaları adına olsun, bugüne kadar üstlenilen çabaların hiçbiri yeteri kadar başarılı olmadı. Bu ülkelerin çaba göstermemesiyle değil; Rusya Federasyonu'nun bu savaşı sona erdirmek için diplomasiye girişme konusunda ciddi görünmemesiyle ilgili. Türkiye bağlamında devam eden yaptırım ihlalleri var mı bilmiyorum ama Türkiye önemli katkılarda bulundu" değerlendirmesini yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220413/italya-disisleri-bakani-di-maio-ukrayna-krizinde-baris-icin-en-cok-calisan-ulke-turkiye-1055532102.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, s-400, türkiye, ned price, ukrayna, yaptırım