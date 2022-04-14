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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220414/azarov-erdogan-ukraynali-muhalif-lider-medvedcukun-serbest-kalmasi-icin-yardim-edebilir-1055566787.html
Azarov: Erdoğan, Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk'un serbest kalması için yardım edebilir
Azarov: Erdoğan, Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk'un serbest kalması için yardım edebilir
Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözaltındaki Ukraynalı muhalif lider Viktor Medvedçuk'un serbest kalması için... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T18:15+0300
2022-04-14T18:15+0300
nikolay azarov
ukrayna krizi
viktor medvedçuk
recep tayyip erdoğan
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Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözaltındaki Ukraynalı muhalif lider Viktor Medvedçuk'un serbest kalması için yardımcı olabileceğini söyledi.Sputnik'e demeç veren Azarov, 'Muhalefet Platformu ‑ Yaşam İçin' Partisi'nin lideri Viktor Medvedçuk'un gözaltına alınması hakkında "Ukrayna tarafı, Medvedçuk'la alay ediyordur, bundan hiç şüphem yok ve onları sadece ABD'liler durdurabilir" dedi.Medvedçuk'un yalnızca ABD'den emir geldiğinde serbest bırakılacağını düşünen Azarov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yardımcı olabileceğini belirtti.Ukrayna hükümetinin Medvedçuk'a işkence yaptığını ancak onu öldürmeyeceğini düşündüğünü anlatan Azarov, muhalif liderin Kiev'in açıkladığı gibi birkaç gün önce değil, en az 3 hafta önce gözaltına alındığını düşündüğünü söyledi.Azarov, Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko'nun Rusya'da bulunduğunu ekledi.Marçenko, dün muhalif siyasetçinin serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220413/gozaltina-alinan-ukraynali-muhalif-lider-medvedcukun-esi-erdogandan-yardim-istedi--1055535592.html
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nikolay azarov, viktor medvedçuk, recep tayyip erdoğan

Azarov: Erdoğan, Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk'un serbest kalması için yardım edebilir

18:15 14.04.2022
© REUTERS / Maxim ZmeyevNikolay Azarov
Nikolay Azarov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / Maxim Zmeyev
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Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözaltındaki Ukraynalı muhalif lider Viktor Medvedçuk'un serbest kalması için yardımcı olabileceğini söyledi.
Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözaltındaki Ukraynalı muhalif lider Viktor Medvedçuk'un serbest kalması için yardımcı olabileceğini söyledi.

Sputnik'e demeç veren Azarov, 'Muhalefet Platformu ‑ Yaşam İçin' Partisi'nin lideri Viktor Medvedçuk'un gözaltına alınması hakkında "Ukrayna tarafı, Medvedçuk'la alay ediyordur, bundan hiç şüphem yok ve onları sadece ABD'liler durdurabilir" dedi.

Medvedçuk'un yalnızca ABD'den emir geldiğinde serbest bırakılacağını düşünen Azarov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yardımcı olabileceğini belirtti.

Ukrayna hükümetinin Medvedçuk'a işkence yaptığını ancak onu öldürmeyeceğini düşündüğünü anlatan Azarov, muhalif liderin Kiev'in açıkladığı gibi birkaç gün önce değil, en az 3 hafta önce gözaltına alındığını düşündüğünü söyledi.

Azarov, Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko'nun Rusya'da bulunduğunu ekledi.

Marçenko, dün muhalif siyasetçinin serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istemişti.
Oksana Marçenko - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
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Gözaltına alınan Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk'un eşi, Erdoğan'dan yardım istedi
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