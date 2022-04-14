https://tr.sputniknews.com/20220414/azarov-erdogan-ukraynali-muhalif-lider-medvedcukun-serbest-kalmasi-icin-yardim-edebilir-1055566787.html

Azarov: Erdoğan, Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk'un serbest kalması için yardım edebilir

Azarov: Erdoğan, Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk'un serbest kalması için yardım edebilir

Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözaltındaki Ukraynalı muhalif lider Viktor Medvedçuk'un serbest kalması için... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T18:15+0300

2022-04-14T18:15+0300

2022-04-14T18:15+0300

nikolay azarov

ukrayna krizi

viktor medvedçuk

recep tayyip erdoğan

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Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözaltındaki Ukraynalı muhalif lider Viktor Medvedçuk'un serbest kalması için yardımcı olabileceğini söyledi.Sputnik'e demeç veren Azarov, 'Muhalefet Platformu ‑ Yaşam İçin' Partisi'nin lideri Viktor Medvedçuk'un gözaltına alınması hakkında "Ukrayna tarafı, Medvedçuk'la alay ediyordur, bundan hiç şüphem yok ve onları sadece ABD'liler durdurabilir" dedi.Medvedçuk'un yalnızca ABD'den emir geldiğinde serbest bırakılacağını düşünen Azarov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yardımcı olabileceğini belirtti.Ukrayna hükümetinin Medvedçuk'a işkence yaptığını ancak onu öldürmeyeceğini düşündüğünü anlatan Azarov, muhalif liderin Kiev'in açıkladığı gibi birkaç gün önce değil, en az 3 hafta önce gözaltına alındığını düşündüğünü söyledi.Azarov, Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko'nun Rusya'da bulunduğunu ekledi.Marçenko, dün muhalif siyasetçinin serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220413/gozaltina-alinan-ukraynali-muhalif-lider-medvedcukun-esi-erdogandan-yardim-istedi--1055535592.html

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nikolay azarov, viktor medvedçuk, recep tayyip erdoğan