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https://tr.sputniknews.com/20220414/florida-valisi-desantis-gebeligin-15-haftasindan-sonra-kurtaji-yasaklayan-yasayi-imzaladi-1055570752.html
Florida Valisi DeSantis, gebeliğin 15. haftasından sonra kürtajı yasaklayan yasayı imzaladı
Florida Valisi DeSantis, gebeliğin 15. haftasından sonra kürtajı yasaklayan yasayı imzaladı
ABD'de kürtaj tartışmaları devam ederken Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis, gebeliğin 15. haftasından sonra kürtajın yasaklanmasını öngören yasayı... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T21:23+0300
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dünya
kürtaj
abd
yasal hak
kadın hakları
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DeSantis, Florida eyaletinin başkenti Tallahassee'de bir kilisede düzenlediği imza töreninde, "Bu yasa, eyaletimizde bir nesildir hayatları korumaya yönelik imzalanmış en önemli yasadır." değerlendirmesinde bulundu.Gebeliğin 15. haftasından itibaren kürtajı yasaklayan yasanın 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.Söz konusu tasarı, annenin hayati tehlikesi olması, gebeliğin ciddi yaralanmalara yol açması ya da bebekte anormallikler olması gibi istisnai durumlarda 15. haftadan sonra da kürtaja izin veriyor.ABD'de daha önce Teksas ve Oklahoma eyaletlerinde hamileliğin belirli bir haftasından sonra kürtajın yasaklanmasına yönelik imzalanan yasalar tepkilere yol açmıştı.
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kürtaj, abd, yasal hak, kadın hakları

Florida Valisi DeSantis, gebeliğin 15. haftasından sonra kürtajı yasaklayan yasayı imzaladı

21:23 14.04.2022 (güncellendi: 21:24 14.04.2022)
© REUTERS / Joshua RobertsABD kürtaj yasağı protestoları
ABD kürtaj yasağı protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / Joshua Roberts
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ABD'de kürtaj tartışmaları devam ederken Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis, gebeliğin 15. haftasından sonra kürtajın yasaklanmasını öngören yasayı imzaladı.
DeSantis, Florida eyaletinin başkenti Tallahassee'de bir kilisede düzenlediği imza töreninde, "Bu yasa, eyaletimizde bir nesildir hayatları korumaya yönelik imzalanmış en önemli yasadır." değerlendirmesinde bulundu.
Gebeliğin 15. haftasından itibaren kürtajı yasaklayan yasanın 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Söz konusu tasarı, annenin hayati tehlikesi olması, gebeliğin ciddi yaralanmalara yol açması ya da bebekte anormallikler olması gibi istisnai durumlarda 15. haftadan sonra da kürtaja izin veriyor.
ABD'de daha önce Teksas ve Oklahoma eyaletlerinde hamileliğin belirli bir haftasından sonra kürtajın yasaklanmasına yönelik imzalanan yasalar tepkilere yol açmıştı.
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