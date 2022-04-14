https://tr.sputniknews.com/20220414/florida-valisi-desantis-gebeligin-15-haftasindan-sonra-kurtaji-yasaklayan-yasayi-imzaladi-1055570752.html
Florida Valisi DeSantis, gebeliğin 15. haftasından sonra kürtajı yasaklayan yasayı imzaladı
Florida Valisi DeSantis, gebeliğin 15. haftasından sonra kürtajı yasaklayan yasayı imzaladı
ABD'de kürtaj tartışmaları devam ederken Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis, gebeliğin 15. haftasından sonra kürtajın yasaklanmasını öngören yasayı... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T21:23+0300
2022-04-14T21:23+0300
2022-04-14T21:24+0300
dünya
kürtaj
abd
yasal hak
kadın hakları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103931/04/1039310455_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_a943326d9441ee852b60c0d4796ebf42.jpg
DeSantis, Florida eyaletinin başkenti Tallahassee'de bir kilisede düzenlediği imza töreninde, "Bu yasa, eyaletimizde bir nesildir hayatları korumaya yönelik imzalanmış en önemli yasadır." değerlendirmesinde bulundu.Gebeliğin 15. haftasından itibaren kürtajı yasaklayan yasanın 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.Söz konusu tasarı, annenin hayati tehlikesi olması, gebeliğin ciddi yaralanmalara yol açması ya da bebekte anormallikler olması gibi istisnai durumlarda 15. haftadan sonra da kürtaja izin veriyor.ABD'de daha önce Teksas ve Oklahoma eyaletlerinde hamileliğin belirli bir haftasından sonra kürtajın yasaklanmasına yönelik imzalanan yasalar tepkilere yol açmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103931/04/1039310455_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_a76dbdce4908a0fc4839a46b5caac46e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kürtaj, abd, yasal hak, kadın hakları
Florida Valisi DeSantis, gebeliğin 15. haftasından sonra kürtajı yasaklayan yasayı imzaladı
21:23 14.04.2022 (güncellendi: 21:24 14.04.2022) Abone ol
ABD'de kürtaj tartışmaları devam ederken Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis, gebeliğin 15. haftasından sonra kürtajın yasaklanmasını öngören yasayı imzaladı.
DeSantis, Florida eyaletinin başkenti Tallahassee'de bir kilisede düzenlediği imza töreninde, "Bu yasa, eyaletimizde bir nesildir hayatları korumaya yönelik imzalanmış en önemli yasadır." değerlendirmesinde bulundu.
Gebeliğin 15. haftasından itibaren kürtajı yasaklayan yasanın 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Söz konusu tasarı, annenin hayati tehlikesi olması, gebeliğin ciddi yaralanmalara yol açması ya da bebekte anormallikler olması gibi istisnai durumlarda 15. haftadan sonra da kürtaja izin veriyor.
ABD'de daha önce Teksas ve Oklahoma eyaletlerinde hamileliğin belirli bir haftasından sonra kürtajın yasaklanmasına yönelik imzalanan yasalar tepkilere yol açmıştı.