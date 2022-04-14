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https://tr.sputniknews.com/20220414/kaleci-altay-bayindirdan-nft-projesi-geliri-egitime-erismede-esitsizlik-yasayan-cocuklara-gidecek-1055560744.html
Kaleci Altay Bayındır'dan NFT projesi: Geliri eğitime erişmede eşitsizlik yaşayan çocuklara gidecek
Kaleci Altay Bayındır'dan NFT projesi: Geliri eğitime erişmede eşitsizlik yaşayan çocuklara gidecek
Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, doğum gününe özel bir projeye imza atarak kendi yaptığı resmi NFT'ye dönüştürüp satarak nitelikli eğitime... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T15:20+0300
2022-04-14T15:28+0300
nft
altay bayındır
spor
eğitim
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Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, doğum gününe özel bir projeye imza attı.Spor Arena’nın aktardığına göre, kendi eliyle bir resim yapan Altay, NFT'ye dönüştürdüğü çalışmasını 1 Ethereum fiyatla (Duyuru yapıldığı andaki fiyatı 45 bin 250 TL) açık arttırma yöntemiyle satışa çıkardı.Milli kaleci, ‘Blue Earth’ adını verdiği çalışmasından elde edilecek gelirin ise nitelikli eğitime erişmede eşitsizlikler yaşayan çocukların yeteneklerini keşfetmeleri için atölyeler yapan bir vakfa bağışlayacağını açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20211022/pfdkdan-altay-bayindir-ve-osayi-samuele-ceza-1050066861.html
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nft, altay bayındır, eğitim

Kaleci Altay Bayındır'dan NFT projesi: Geliri eğitime erişmede eşitsizlik yaşayan çocuklara gidecek

15:20 14.04.2022 (güncellendi: 15:28 14.04.2022)
© AAAltay Bayındır
Altay Bayındır - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© AA
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Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, doğum gününe özel bir projeye imza atarak kendi yaptığı resmi NFT'ye dönüştürüp satarak nitelikli eğitime erişmede eşitsizlikler yaşayan çocukların yeteneklerini keşfetmeleri için atölyeler yapan bir vakfa bağışlayacağını açıkladı.
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, doğum gününe özel bir projeye imza attı.
Spor Arena’nın aktardığına göre, kendi eliyle bir resim yapan Altay, NFT'ye dönüştürdüğü çalışmasını 1 Ethereum fiyatla (Duyuru yapıldığı andaki fiyatı 45 bin 250 TL) açık arttırma yöntemiyle satışa çıkardı.
Milli kaleci, ‘Blue Earth’ adını verdiği çalışmasından elde edilecek gelirin ise nitelikli eğitime erişmede eşitsizlikler yaşayan çocukların yeteneklerini keşfetmeleri için atölyeler yapan bir vakfa bağışlayacağını açıkladı.
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