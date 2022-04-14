https://tr.sputniknews.com/20220414/kaleci-altay-bayindirdan-nft-projesi-geliri-egitime-erismede-esitsizlik-yasayan-cocuklara-gidecek-1055560744.html

Kaleci Altay Bayındır'dan NFT projesi: Geliri eğitime erişmede eşitsizlik yaşayan çocuklara gidecek

Kaleci Altay Bayındır'dan NFT projesi: Geliri eğitime erişmede eşitsizlik yaşayan çocuklara gidecek

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, doğum gününe özel bir projeye imza atarak kendi yaptığı resmi NFT'ye dönüştürüp satarak nitelikli eğitime... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T15:20+0300

2022-04-14T15:20+0300

2022-04-14T15:28+0300

nft

altay bayındır

spor

eğitim

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Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, doğum gününe özel bir projeye imza attı.Spor Arena’nın aktardığına göre, kendi eliyle bir resim yapan Altay, NFT'ye dönüştürdüğü çalışmasını 1 Ethereum fiyatla (Duyuru yapıldığı andaki fiyatı 45 bin 250 TL) açık arttırma yöntemiyle satışa çıkardı.Milli kaleci, ‘Blue Earth’ adını verdiği çalışmasından elde edilecek gelirin ise nitelikli eğitime erişmede eşitsizlikler yaşayan çocukların yeteneklerini keşfetmeleri için atölyeler yapan bir vakfa bağışlayacağını açıkladı.

https://tr.sputniknews.com/20211022/pfdkdan-altay-bayindir-ve-osayi-samuele-ceza-1050066861.html

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nft, altay bayındır, eğitim