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https://tr.sputniknews.com/20220414/lubnanda-liman-patlamasinin-sembolu-olan-silo-yikilacak-1055565522.html
Lübnan'da liman patlamasının sembolü olan silo yıkılacak
Lübnan'da liman patlamasının sembolü olan silo yıkılacak
Lübnan hükümeti, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamanın sembolüne dönüşen harap haldeki tahıl silosunun tamamen yıkılmasına karar verdi. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T17:44+0300
2022-04-14T17:41+0300
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ortadoğu
lübnan
beyrut
patlama
silo
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Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad Makkari, başkent Beyrut'ta Bakanlar Kurulunun ardından basın toplantısı düzenledi.Aylardır tehlike arz eden limandaki tahıl deposunun yıkılmasına karar verildiğini söyleyen Makkari, "Kültür ve İçişleri Bakanlığının sorumluluğunda silonun yerine patlamada ölenler için bir anıt dikilecek" dedi.Makkari, liman patlamasında hayatını kaybedenlerin anısı için bir dizi çalışma başlattıklarını da belirtti.Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.
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ortadoğu, lübnan, beyrut, patlama, silo, ziyad makkari

Lübnan'da liman patlamasının sembolü olan silo yıkılacak

17:44 14.04.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRLübnan-Beyrut-patlama
Lübnan-Beyrut-patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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Lübnan hükümeti, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamanın sembolüne dönüşen harap haldeki tahıl silosunun tamamen yıkılmasına karar verdi.
Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad Makkari, başkent Beyrut'ta Bakanlar Kurulunun ardından basın toplantısı düzenledi.
Aylardır tehlike arz eden limandaki tahıl deposunun yıkılmasına karar verildiğini söyleyen Makkari, "Kültür ve İçişleri Bakanlığının sorumluluğunda silonun yerine patlamada ölenler için bir anıt dikilecek" dedi.
Makkari, liman patlamasında hayatını kaybedenlerin anısı için bir dizi çalışma başlattıklarını da belirtti.
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.
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