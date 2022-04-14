Lübnan'da liman patlamasının sembolü olan silo yıkılacak
Lübnan hükümeti, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamanın sembolüne dönüşen harap haldeki tahıl silosunun tamamen yıkılmasına karar verdi.
Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad Makkari, başkent Beyrut'ta Bakanlar Kurulunun ardından basın toplantısı düzenledi.
الحكومة اللبنانية توافق على هدم صوامع القمح المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت https://t.co/yvdBe002hD | #الإمارات_اليوم— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 14, 2022
Aylardır tehlike arz eden limandaki tahıl deposunun yıkılmasına karar verildiğini söyleyen Makkari, "Kültür ve İçişleri Bakanlığının sorumluluğunda silonun yerine patlamada ölenler için bir anıt dikilecek" dedi.
هدم صوامع القمح بمرفأ #بيروت وإقامة نصب تذكاري تخليدًا لذكرى الحادثhttps://t.co/oUzpiT1IJN#رمضان_كريم#رمضان_مبارك— جريدة الدستور (@ElDostorEgypt) April 14, 2022
Makkari, liman patlamasında hayatını kaybedenlerin anısı için bir dizi çalışma başlattıklarını da belirtti.
انفجار مرفأ بيروت: الحكومة تقرر هدم صوامع القمح المتضررة رغم الاعتراضات https://t.co/UQpRqBIIxm pic.twitter.com/uLnlJxRlSh— مونت كارلو الدولية / Monte Carlo Doualiya (@MC_Doualiya) April 14, 2022
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.
في ذكرى الحرب الأهلية.. اللبنانيون يجددون رفضهم هدم صوامع #مرفأ_بيروت " حتى لا تمحى آثار الانفجار" #لبنان#الحدث pic.twitter.com/BQoNGE1riS— ا لـحـدث (@AlHadath) April 13, 2022