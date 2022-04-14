https://tr.sputniknews.com/20220414/pakistanda-imran-han-dahil-123-milletvekilinin-istifasi-kabul-edildi-1055568978.html

Pakistan'da İmran Han dahil 123 milletvekilinin istifası kabul edildi

Pakistan'da İmran Han dahil 123 milletvekilinin istifası kabul edildi

Pakistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Kasım Suri, eski Başbakan İmran Han dahil olmak üzere 123 milletvekilinin istifasının kabul edildiğini açıkladı. 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T19:40+0300

2022-04-14T19:40+0300

2022-04-14T19:40+0300

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Pakistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Suri, PTI lideri Han ve milletvekillerinin istifasıyla ilgili kararını bugün verdi.Suri, eski Başbakan Han dahil olmak üzere 123 PTI milletvekilinin istifalarının kabul edildiğini belirtti.Han, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ABD tarafından suçluların iktidara getirilmesi için başlatılan rejim değişikliği ve egemen Pakistan için kesin duruşları sebebiyle istifa eden milletvekillerine teşekkür etti.İmran Han hükümeti düşmüştüÜlkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Meclis'te 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden (PTI) eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, başbakanlık seçimini boykot edip toplu olarak istifa ettiklerini söylemişti.Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

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