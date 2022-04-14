https://tr.sputniknews.com/20220414/putin-batinin-rus-enerji-tedarikcilerine-baskisi-kuresel-ekonomiyi-kacinilmaz-olarak-etkileyecek-1055560039.html

Putin: Batı'nın Rus enerji tedarikçilerine baskısı, küresel ekonomiyi kaçınılmaz olarak etkileyecek

Putin: Batı'nın Rus enerji tedarikçilerine baskısı, küresel ekonomiyi kaçınılmaz olarak etkileyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin Rus enerji tedarikçilerine yönelik baskı girişimlerinin tüm küresel ekonomiyi kaçınılmaz olarak... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T14:55+0300

2022-04-14T14:55+0300

2022-04-14T15:13+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

rusya

enerji

açıklama

batı

baskı

ekonomi

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Rus petrol ve gaz endüstrisinin durumunun ele aldığı toplantıda konuşan Putin, ihracatta ulusal para birimleriyle ödemelerin payını kardinal olarak artırma niyetinde olduklarını söyledi.Rus yakıt ve enerji kompleksindeki sorunların en büyüğünün yaptırımlar nedeniyle ihracat tedarik zincirinin bozulmasından kaynakladığını belirten Putin, Rus enerji kaynaklarının ihracatıyla ilgili ödemelerde sorunlar yaşandığını ve bunun hasım ülkelerin bankalarının ödemelerin transferini geciktirmesinin bir sonucu olduğunu vurguladı.'ABD'den enerji sevkiyatları, Avrupalıların yaşam düzeyini etkiliyor'Hasım ülkeler arasındaki 'sözde partnerlerin' doğalgaz da dahil enerji kaynakları olmadan yapamayacaklarını itiraf ettiğine dikkat çeken Putin, "Şu anda Avrupa'da doğalgazın ikamesi bulunmuyor. Evet mümkün fakat şu anda yok. Herkes bunu anlıyor, şu anda piyasada serbest kapasite yok. Başta ABD olmak üzere diğer ülkelerden Avrupa'ya yapılacak sevkiyatlar ise, tüketiciler için katbekat pahalıya mal oluyor, insanların yaşam düzeyini ve Avrupa ekonomisinin rekabet kabiliyetini etkiliyor" dedi.

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vladimir putin, rusya, enerji, açıklama, batı, baskı, ekonomi