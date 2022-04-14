https://tr.sputniknews.com/20220414/rusya-disisleri-rusyaya-her-hafta-yuz-binlerce-hacker-saldirisi-duzenleniyor-1055565952.html

Rusya Dışişleri: Rusya'ya her hafta yüz binlerce hacker saldırısı düzenleniyor

Rusya Dışişleri: Rusya'ya her hafta yüz binlerce hacker saldırısı düzenleniyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hacker grupların Rusya'ya yönelik siber saldırıların sayısını artırdıkları, bu tür saldırılar için... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T17:59+0300

2022-04-14T17:59+0300

2022-04-14T17:59+0300

rusya

ukrayna krizi

hacker

siber

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Saldırganların arkasında, teknolojik hakimiyeti ve uluslararası dijital ortamda sömürge kurallarını korumaya çalışan Batılı internet devlerinin yer aldığına vurgu yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Bilgi Güvenliği Dairesi Başkan Vekili Andrey Krutskih’in şu sözlerine yer verildi:Devlet kurumları, hayati önemdeki işletmeler ve finans kurumlarının yanı sıra Rus vatandaşlar ve Rusya’da yaşayan yabancıların risk altında olduğunu belirten diplomat, bu tür saldırılardan birinin Kozmonot Günü öncesinde devlet şirketi Roscosmos'un bilgi kaynaklarına yapıldığını kaydetti.Diplomat, Rusya'ya siber alanda saldırmaya devam ederken, ‘düşmana karşı her şey mübah’ mantığına sarılmama ya da devrimci sloganın ruhunu “tüm ülkelerin siber suçluları birleşin” şeklinde saptırmama uyarısında bulunarak, “Siber rüzgar ekenler, siber fırtına biçeçek” ifadesini kullandı.

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rusya, hacker, siber