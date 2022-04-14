https://tr.sputniknews.com/20220414/rusyadaki-faaliyetini-sonlandiran-prezervatif-ureticisi-durex-subesini-devredecek-1055549589.html

Rusya'daki faaliyetini sonlandıran prezervatif üreticisi Durex, şubesini devredecek

Rusya'daki faaliyetini sonlandıran prezervatif üreticisi Durex, şubesini devredecek

Prezervatif üreticisi Durex'in Rusya'daki faaliyetini sonlandırdığı ve ülkedeki şubelerini başka bir alıcıya devredeceği açıklandı. 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T09:36+0300

2022-04-14T09:36+0300

2022-04-14T09:36+0300

ukrayna krizi

durex

prezervatif

ukrayna

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Ukrayna'ya dönük askeri harekat sonrasında çok sayıda ulusötesi şirket Rusya'daki faaliyetine son verirken İngiliz firması Reckitt Benckiser, sahibi olduğu prezervatif üreticisi Durex'in ülkedeki faaliyetlerine son verildiğini duyurdu.Firmadan yapılan açıklamada, Durex şubeleri ve üretim yerlerini üçüncü bir tarafa ya da Rusya'daki çalışanlara devretmeye dönük sürecin başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, "Süreci düzenli kılmak açısından çeşitli seçeneklerin detayları üzerinde Rusya'daki meslektaşlarımızla yakın bir şekilde çalışacağız. Yeni yapılanmada bu arkadaşlarımızın çalışmaya devam etmesi için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve 2022'nin sonuna kadar aylık ücretlerini ve yan haklarını ödemeyi taahhüt ediyoruz" ifadelerine yer verildi.Şirket, ülkede reklam vermeyi durdurmuş ve sermaye yatırımlarını dondurmuştu; ancak artan baskı nedeniyle ülkeden tümüyle çekilmeyi reddetmişti.

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durex, prezervatif, ukrayna