https://tr.sputniknews.com/20220414/rusyadaki-faaliyetini-sonlandiran-prezervatif-ureticisi-durex-subesini-devredecek-1055549589.html
Rusya'daki faaliyetini sonlandıran prezervatif üreticisi Durex, şubesini devredecek
Rusya'daki faaliyetini sonlandıran prezervatif üreticisi Durex, şubesini devredecek
Prezervatif üreticisi Durex'in Rusya'daki faaliyetini sonlandırdığı ve ülkedeki şubelerini başka bir alıcıya devredeceği açıklandı. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T09:36+0300
2022-04-14T09:36+0300
2022-04-14T09:36+0300
ukrayna krizi
durex
prezervatif
ukrayna
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Ukrayna'ya dönük askeri harekat sonrasında çok sayıda ulusötesi şirket Rusya'daki faaliyetine son verirken İngiliz firması Reckitt Benckiser, sahibi olduğu prezervatif üreticisi Durex'in ülkedeki faaliyetlerine son verildiğini duyurdu.Firmadan yapılan açıklamada, Durex şubeleri ve üretim yerlerini üçüncü bir tarafa ya da Rusya'daki çalışanlara devretmeye dönük sürecin başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, "Süreci düzenli kılmak açısından çeşitli seçeneklerin detayları üzerinde Rusya'daki meslektaşlarımızla yakın bir şekilde çalışacağız. Yeni yapılanmada bu arkadaşlarımızın çalışmaya devam etmesi için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve 2022'nin sonuna kadar aylık ücretlerini ve yan haklarını ödemeyi taahhüt ediyoruz" ifadelerine yer verildi.Şirket, ülkede reklam vermeyi durdurmuş ve sermaye yatırımlarını dondurmuştu; ancak artan baskı nedeniyle ülkeden tümüyle çekilmeyi reddetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220112/dunyanin-en-buyuk-ureticilerinden-karex-pandemide-prezervatif-kullanimi-yuzde-40-azaldi-1052649421.html
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durex, prezervatif, ukrayna
Rusya'daki faaliyetini sonlandıran prezervatif üreticisi Durex, şubesini devredecek
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Prezervatif üreticisi Durex'in Rusya'daki faaliyetini sonlandırdığı ve ülkedeki şubelerini başka bir alıcıya devredeceği açıklandı.
Ukrayna'ya dönük askeri harekat sonrasında çok sayıda ulusötesi şirket Rusya'daki faaliyetine son verirken İngiliz firması Reckitt Benckiser, sahibi olduğu prezervatif üreticisi Durex'in ülkedeki faaliyetlerine son verildiğini duyurdu.
Firmadan yapılan açıklamada, Durex şubeleri ve üretim yerlerini üçüncü bir tarafa ya da Rusya'daki çalışanlara devretmeye dönük sürecin başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Süreci düzenli kılmak açısından çeşitli seçeneklerin detayları üzerinde Rusya'daki meslektaşlarımızla yakın bir şekilde çalışacağız. Yeni yapılanmada bu arkadaşlarımızın çalışmaya devam etmesi için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve 2022'nin sonuna kadar aylık ücretlerini ve yan haklarını ödemeyi taahhüt ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Şirket, ülkede reklam vermeyi durdurmuş ve sermaye yatırımlarını dondurmuştu; ancak artan baskı nedeniyle ülkeden tümüyle çekilmeyi reddetmişti.