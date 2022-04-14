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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220414/rusyanin-karadeniz-filosunun-amiral-gemisi-moskvada-yangin-cikti-1055550401.html
Rusya’nın Karadeniz Filosu’nun amiral gemisi Moskva’da yangın çıktı
Rusya’nın Karadeniz Filosu’nun amiral gemisi Moskva’da yangın çıktı
Rusya’nın Karadeniz Filosu’nun amiral gemisi Moskva füze kruvazöründe yangın çıktı. Yangın sonucunda geminin içerisindeki mühimmat infilak etti. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T10:05+0300
2022-04-14T10:05+0300
ukrayna krizi
ukrayna
karadeniz
rusya karadeniz filosu
yangın
moskva füze kruvazörü
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Moskva füze kruvazöründe çıkan yangın sonucu mühimmat infilak etti. Gemi ciddi şekilde zarar gördü” ifadeleri kullanıldı.Mürettebatın tamamı tahliye edildi. Olayın nedenleri araştırılıyor.Gemi, şubat ayının başında Karadeniz’de Kırım yarımadasını savunmaya yönelik tatbikatlara katılmıştı. İsmi başta ‘Slava’ olan gemi, 1976’da inşa edilmiş ve 1982’de kullanıma geçirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220413/ryabkov-batinin-rusyanin-ukraynadaki-operasyonunu-yavaslatma-cabalari-onlenecek-1055534367.html
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ukrayna, karadeniz, rusya karadeniz filosu, yangın, moskva füze kruvazörü

Rusya’nın Karadeniz Filosu’nun amiral gemisi Moskva’da yangın çıktı

10:05 14.04.2022
© AFP 2022 / Max DelanySuriye'deki güdümlü füze kruvazörü Moskva
Suriye'deki güdümlü füze kruvazörü Moskva - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© AFP 2022 / Max Delany
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Rusya’nın Karadeniz Filosu’nun amiral gemisi Moskva füze kruvazöründe yangın çıktı. Yangın sonucunda geminin içerisindeki mühimmat infilak etti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Moskva füze kruvazöründe çıkan yangın sonucu mühimmat infilak etti. Gemi ciddi şekilde zarar gördü” ifadeleri kullanıldı.
Mürettebatın tamamı tahliye edildi. Olayın nedenleri araştırılıyor.
Gemi, şubat ayının başında Karadeniz’de Kırım yarımadasını savunmaya yönelik tatbikatlara katılmıştı. İsmi başta ‘Slava’ olan gemi, 1976’da inşa edilmiş ve 1982’de kullanıma geçirilmişti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
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