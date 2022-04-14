https://tr.sputniknews.com/20220414/rusyanin-karadeniz-filosunun-amiral-gemisi-moskvada-yangin-cikti-1055550401.html

Rusya’nın Karadeniz Filosu’nun amiral gemisi Moskva’da yangın çıktı

Rusya’nın Karadeniz Filosu’nun amiral gemisi Moskva’da yangın çıktı

Rusya’nın Karadeniz Filosu’nun amiral gemisi Moskva füze kruvazöründe yangın çıktı. Yangın sonucunda geminin içerisindeki mühimmat infilak etti. 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T10:05+0300

2022-04-14T10:05+0300

2022-04-14T10:05+0300

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moskva füze kruvazörü

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Moskva füze kruvazöründe çıkan yangın sonucu mühimmat infilak etti. Gemi ciddi şekilde zarar gördü” ifadeleri kullanıldı.Mürettebatın tamamı tahliye edildi. Olayın nedenleri araştırılıyor.Gemi, şubat ayının başında Karadeniz’de Kırım yarımadasını savunmaya yönelik tatbikatlara katılmıştı. İsmi başta ‘Slava’ olan gemi, 1976’da inşa edilmiş ve 1982’de kullanıma geçirilmişti.

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