https://tr.sputniknews.com/20220413/ryabkov-batinin-rusyanin-ukraynadaki-operasyonunu-yavaslatma-cabalari-onlenecek-1055534367.html
Ryabkov: Batı’nın, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunu yavaşlatma çabaları önlenecek
Ryabkov: Batı’nın, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunu yavaşlatma çabaları önlenecek
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD ve diğer Batı ülkelerinin, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonunu yavaşlatma çabalarının önünü... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T17:23+0300
2022-04-13T17:23+0300
2022-04-13T17:27+0300
ukrayna krizi
sergey ryabkov
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rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus medyasına açıklamasında, “Amerikalılar ve diğer Batılılar, özel operasyonumuzu yavaşlatma, Rus askeri birliklerine ve DHC/LHC oluşumlarına maksimum zarar verme çabalarının sert biçimde önünün alınacağını anlamalı” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Uyarıyoruz, Ukrayna’ya silah taşıyan ABD ve NATO araçları meşru askeri hedef olarak değerlendirilecek” dedi.‘Batı, Rusya’yı temerrüde düşürmeye çalışıyor’Daha önce Rusya’nın devlet tahvillerine her türlü yatırımın yasaklandığını anımsatan Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü: Bakan Yardımcısı, Washington’un 'manyakça bir inatla Rus karşıtı yaptırımlar çıkardığının' ve yaptırım dalga sayısının çoktan 100'ü geçtiğinin altını çizdi.‘Rus ekonomisinin dayanıklılığı ABD’yi çileden çıkarıyor’Sağduyu ve ekonomik kazancın, anlık siyasi hedeflere kurban edildiğini dile getiren Ryabkov, “ABD’de yüksek enflasyon, Avrupa ülkelerinde de fiyat artışları ve temel ihtiyaç malların kıtlığı yaşanırken ekonomimizin sergilediği dayanıklılık, ruble kurunu istikrara kavuşturma yönündeki tedbirlerin etkinliği Beyaz Saray’ı çileden çıkarıyor” ifadesini kullandı.Söz konusunun sadece Washington’u sinirlendiren doğalgaz ödemesini rubleyle yapma talepleri olmadığını belirten Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü: ABD’nin, Rus ekonomisine sermaye yatırma alanında lider konumda olan kendi şirketlerinin çıkarlarını kurban etmeye hazır olduğunu söyleyen Ryabkov, “Resmi değerlendirmelere göre, ABD’li şirketlerin biriken yatırımları 3 milyar 200 milyon dolara ulaşıyordu. Gayri resmi hesaplamalar göre, üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlar 80 milyar doları geçiyordu. Rus borsası onlar için en çekici ve karlı olanlardan biriydi” diye ekledi.
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sergey ryabkov, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, açıklama, batı, abd, ukrayna, vladimir putin, ekonomi, yaptırım, ekonomik yaptırım
Ryabkov: Batı’nın, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunu yavaşlatma çabaları önlenecek
17:23 13.04.2022 (güncellendi: 17:27 13.04.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD ve diğer Batı ülkelerinin, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonunu yavaşlatma çabalarının önünü alacaklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus medyasına açıklamasında, “Amerikalılar ve diğer Batılılar, özel operasyonumuzu yavaşlatma, Rus askeri birliklerine ve DHC/LHC oluşumlarına maksimum zarar verme çabalarının sert biçimde önünün alınacağını anlamalı” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, “Uyarıyoruz, Ukrayna’ya silah taşıyan ABD ve NATO araçları meşru askeri hedef olarak değerlendirilecek” dedi.
‘Batı, Rusya’yı temerrüde düşürmeye çalışıyor’
Daha önce Rusya’nın devlet tahvillerine her türlü yatırımın yasaklandığını anımsatan Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Temerrüdü kışkırtmak için araç olarak ABD ve Batı ülkelerinden yatırım kanallarını kapatmayı değerlendiriyorlar. Hatta Amerikalılar, basit ifadeyle, ABD bankalarındaki Rus döviz rezervlerinin bir kısmını gasp ettiler. Bunun üzerine, bizden, devlet borcuyla ilgili ödemeleri ithalat gelirinden yapmamızı talep ediyorlar, yani amaçlarının döviz rezervlerimizi tüketmek olduğunu gizlemiyorlar.”
Bakan Yardımcısı, Washington’un 'manyakça bir inatla Rus karşıtı yaptırımlar çıkardığının' ve yaptırım dalga sayısının çoktan 100'ü geçtiğinin altını çizdi.
‘Rus ekonomisinin dayanıklılığı ABD’yi çileden çıkarıyor’
Sağduyu ve ekonomik kazancın, anlık siyasi hedeflere kurban edildiğini dile getiren Ryabkov, “ABD’de yüksek enflasyon, Avrupa ülkelerinde de fiyat artışları ve temel ihtiyaç malların kıtlığı yaşanırken ekonomimizin sergilediği dayanıklılık, ruble kurunu istikrara kavuşturma yönündeki tedbirlerin etkinliği Beyaz Saray’ı çileden çıkarıyor” ifadesini kullandı.
Söz konusunun sadece Washington’u sinirlendiren doğalgaz ödemesini rubleyle yapma talepleri olmadığını belirten Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Eşi görülmemiş dış baskılar karşısında, ekonominin sürdürülebilir işleyişini ve istikrarını sağlama konusu üzerinde sakin halimizle odaklanmamız onları rahatsız ediyor. Batı’nın, Rusların teslim olacağı konusunda kendini ikna ettiği tahminlere ve beklentilere rağmen, ithalatı ikame ederek ve işletmecilik özgürlüğünü genişlettirerek yerel üreticilerimize destek sağlıyoruz, en hassas gruplara yardım ediyoruz, pazarımızı ürün doygunluğuna ulaştırıyoruz, bazı sektörlere gereken desteği sağlıyoruz.”
ABD’nin, Rus ekonomisine sermaye yatırma alanında lider konumda olan kendi şirketlerinin çıkarlarını kurban etmeye hazır olduğunu söyleyen Ryabkov, “Resmi değerlendirmelere göre, ABD’li şirketlerin biriken yatırımları 3 milyar 200 milyon dolara ulaşıyordu. Gayri resmi hesaplamalar göre, üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlar 80 milyar doları geçiyordu. Rus borsası onlar için en çekici ve karlı olanlardan biriydi” diye ekledi.