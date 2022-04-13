https://tr.sputniknews.com/20220413/ryabkov-batinin-rusyanin-ukraynadaki-operasyonunu-yavaslatma-cabalari-onlenecek-1055534367.html

Ryabkov: Batı’nın, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunu yavaşlatma çabaları önlenecek

Ryabkov: Batı’nın, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunu yavaşlatma çabaları önlenecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD ve diğer Batı ülkelerinin, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonunu yavaşlatma çabalarının önünü... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T17:23+0300

2022-04-13T17:23+0300

2022-04-13T17:27+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus medyasına açıklamasında, “Amerikalılar ve diğer Batılılar, özel operasyonumuzu yavaşlatma, Rus askeri birliklerine ve DHC/LHC oluşumlarına maksimum zarar verme çabalarının sert biçimde önünün alınacağını anlamalı” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Uyarıyoruz, Ukrayna’ya silah taşıyan ABD ve NATO araçları meşru askeri hedef olarak değerlendirilecek” dedi.‘Batı, Rusya’yı temerrüde düşürmeye çalışıyor’Daha önce Rusya’nın devlet tahvillerine her türlü yatırımın yasaklandığını anımsatan Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü: Bakan Yardımcısı, Washington’un 'manyakça bir inatla Rus karşıtı yaptırımlar çıkardığının' ve yaptırım dalga sayısının çoktan 100'ü geçtiğinin altını çizdi.‘Rus ekonomisinin dayanıklılığı ABD’yi çileden çıkarıyor’Sağduyu ve ekonomik kazancın, anlık siyasi hedeflere kurban edildiğini dile getiren Ryabkov, “ABD’de yüksek enflasyon, Avrupa ülkelerinde de fiyat artışları ve temel ihtiyaç malların kıtlığı yaşanırken ekonomimizin sergilediği dayanıklılık, ruble kurunu istikrara kavuşturma yönündeki tedbirlerin etkinliği Beyaz Saray’ı çileden çıkarıyor” ifadesini kullandı.Söz konusunun sadece Washington’u sinirlendiren doğalgaz ödemesini rubleyle yapma talepleri olmadığını belirten Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü: ABD’nin, Rus ekonomisine sermaye yatırma alanında lider konumda olan kendi şirketlerinin çıkarlarını kurban etmeye hazır olduğunu söyleyen Ryabkov, “Resmi değerlendirmelere göre, ABD’li şirketlerin biriken yatırımları 3 milyar 200 milyon dolara ulaşıyordu. Gayri resmi hesaplamalar göre, üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlar 80 milyar doları geçiyordu. Rus borsası onlar için en çekici ve karlı olanlardan biriydi” diye ekledi.

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