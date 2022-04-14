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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220414/twitch-sozcusu-rusya-yanlisi-propaganda-yapan-kanallari-askiya-aldik--1055558459.html
Twitch Sözcüsü: Rusya yanlısı propaganda yapan kanalları askıya aldık
Twitch Sözcüsü: Rusya yanlısı propaganda yapan kanalları askıya aldık
Özellikle video oyunu üzerine kurulu popüler yayın platformu Twitch, 'Rusya yanlısı propaganda yapan' kanalların aboneliğini askıya aldığını duyurdu. Konuya... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T14:32+0300
2022-04-14T14:48+0300
ukrayna krizi
rusya
twitch
sosyal medya
hesap
propaganda
ukrayna
askıya alma
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ABD merkezli kâr amacı gütmeyen Tech Transparency Project (TTP) adlı kuruluş, bazı Twitch kanallarını 'Ukrayna hakkında Rus yanlısı propaganda ve komplo teorileri' yaymakla suçlayan bir rapor yayınladı.TTP tarafından paylaşılan raporu baz alan video akış platfomu Twitch, raporda adı geçen kanalları engellediğini açıkladı. Raporda ayrıca, platformun sahibi olan Amazon, bu kanallar aracılığıyla gelir elde etmekle suçlandı.Konuya ilişkin açıklamada bulundan Twitch Sözcüsü, "Twitch'te zararlı ve yanlış bilgi paylaşan kanalları yakından izlemeye devam ediyoruz. Bu politikamız kapsamında, özellikle Ukrayna'daki krizle ilgili yanlış bilgi yayanlar dahil olmak üzere, kuralları ihlal eden birçok kanalın aboneliğini askıya aldık" dedi.Financial Times'a konuşan sözcü, platformun raporda ayrıntıları verilen kanalları yasakladığını ve diğer birçok kanalı araştırmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220414/twitter-gazeteci-pepe-escobarin-hesabini-engelledi-1055550016.html
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rusya, twitch, sosyal medya, hesap, propaganda, ukrayna, askıya alma

Twitch Sözcüsü: Rusya yanlısı propaganda yapan kanalları askıya aldık

14:32 14.04.2022 (güncellendi: 14:48 14.04.2022)
© AFP 2022Twitch, oyun konsolu
Twitch, oyun konsolu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© AFP 2022
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Özellikle video oyunu üzerine kurulu popüler yayın platformu Twitch, 'Rusya yanlısı propaganda yapan' kanalların aboneliğini askıya aldığını duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Twitch Sözcüsü, "Zararlı ve yanlış bilgi paylaşan kanalları yakından izlemeye devam ediyoruz" dedi.
ABD merkezli kâr amacı gütmeyen Tech Transparency Project (TTP) adlı kuruluş, bazı Twitch kanallarını 'Ukrayna hakkında Rus yanlısı propaganda ve komplo teorileri' yaymakla suçlayan bir rapor yayınladı.
TTP tarafından paylaşılan raporu baz alan video akış platfomu Twitch, raporda adı geçen kanalları engellediğini açıkladı.
Raporda ayrıca, platformun sahibi olan Amazon, bu kanallar aracılığıyla gelir elde etmekle suçlandı.
Konuya ilişkin açıklamada bulundan Twitch Sözcüsü, "Twitch'te zararlı ve yanlış bilgi paylaşan kanalları yakından izlemeye devam ediyoruz. Bu politikamız kapsamında, özellikle Ukrayna'daki krizle ilgili yanlış bilgi yayanlar dahil olmak üzere, kuralları ihlal eden birçok kanalın aboneliğini askıya aldık" dedi.
Financial Times'a konuşan sözcü, platformun raporda ayrıntıları verilen kanalları yasakladığını ve diğer birçok kanalı araştırmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.
Twitter - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
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