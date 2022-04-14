https://tr.sputniknews.com/20220414/twitch-sozcusu-rusya-yanlisi-propaganda-yapan-kanallari-askiya-aldik--1055558459.html

Twitch Sözcüsü: Rusya yanlısı propaganda yapan kanalları askıya aldık

Twitch Sözcüsü: Rusya yanlısı propaganda yapan kanalları askıya aldık

Özellikle video oyunu üzerine kurulu popüler yayın platformu Twitch, 'Rusya yanlısı propaganda yapan' kanalların aboneliğini askıya aldığını duyurdu. Konuya... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T14:32+0300

2022-04-14T14:32+0300

2022-04-14T14:48+0300

ukrayna krizi

rusya

twitch

sosyal medya

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ukrayna

askıya alma

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ABD merkezli kâr amacı gütmeyen Tech Transparency Project (TTP) adlı kuruluş, bazı Twitch kanallarını 'Ukrayna hakkında Rus yanlısı propaganda ve komplo teorileri' yaymakla suçlayan bir rapor yayınladı.TTP tarafından paylaşılan raporu baz alan video akış platfomu Twitch, raporda adı geçen kanalları engellediğini açıkladı. Raporda ayrıca, platformun sahibi olan Amazon, bu kanallar aracılığıyla gelir elde etmekle suçlandı.Konuya ilişkin açıklamada bulundan Twitch Sözcüsü, "Twitch'te zararlı ve yanlış bilgi paylaşan kanalları yakından izlemeye devam ediyoruz. Bu politikamız kapsamında, özellikle Ukrayna'daki krizle ilgili yanlış bilgi yayanlar dahil olmak üzere, kuralları ihlal eden birçok kanalın aboneliğini askıya aldık" dedi.Financial Times'a konuşan sözcü, platformun raporda ayrıntıları verilen kanalları yasakladığını ve diğer birçok kanalı araştırmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220414/twitter-gazeteci-pepe-escobarin-hesabini-engelledi-1055550016.html

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rusya, twitch, sosyal medya, hesap, propaganda, ukrayna, askıya alma