https://tr.sputniknews.com/20220414/ukraynadan-vatikana-kutsal-cuma-planinda-degisiklik-cagrisi-1055555646.html
Ukrayna'dan Vatikan'a Kutsal Cuma planında değişiklik çağrısı
Ukrayna'dan Vatikan'a Kutsal Cuma planında değişiklik çağrısı
Ukrayna yönetimi, Vatikan'da Kolezyum'da geleneksel olarak düzenlenen 'Kutsal Cuma' töreninde Rus ve Ukraynalı kadınların birlikte haç taşımamalarını istedi. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T13:09+0300
2022-04-14T13:09+0300
2022-04-14T13:10+0300
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Ukrayna'nın Vatikan Büyükelçisi Andrey Yuraş, Vatikan'dan Kutsal Cuma töreninin planlamasından değişiklik yapmasını talep etti.Törende, Rus ve Ukraynalı kadınların birlikte haç taşımasından 'endişe duyduklarını' kaydeden Yuraş, "Ukrayna'daki ve diğer birçok toplulukta genel endişe anlaşılıyor ve paylaşılıyor. Şimdi bunun gerçekleşmesi nedeniyle yaşanacak zorlukları ve olası neticeleri açıklamaya çalışıyoruz" dedi.Yuraş, ayıca Ukrayna'da devam eden çatışmanın 'bağlamının dikkate alınmadığını' savundu.Öte yandan Ukrayna Rum Katolik Kilisesi Başpiskoposu Svyatoslav Şevçuk da karara tepki göstererek, "Bu fikri uygunsuz ve muğlak buluyorum. Rus ordusunun Ukrayna'ya karşı saldırgan tavrının bağlamını da dikkate almıyor" ifadelerini kullandı.'Papa bir politikacı değil, din adamı'Roma'da Papa Francis'e yakınlığıyla bilinen Cizvit rahip Antonio Spadaro ise, İtalyan Rai televizyonuna yaptığı açıklamada Kiev'in tepkisine yanıt vererek, Papa'nın politikacı değil, din adamı olduğunu vurguladı.Bununla beraber Vatikan'dan karara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.15 Nisan'da düzenlenecek Hıristiyanların dini Kutsal Cuma töreni, 17 Nisan Pazar'a denk gelen Paskalya Bayramı'nın da habercisi olarak öne çıkıyor. Papa Francis pazar günkü konuşmasında savaşı yeniden kınayarak Paskalya öncesinde ateşkes yapılmasını talep etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220324/papa-bazi-devletlerin-butcelerinin-yuzde-2sini-silah-alimina-ayirmasini-elestirdi-duyunca-utandim-1055029628.html
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Ukrayna'dan Vatikan'a Kutsal Cuma planında değişiklik çağrısı
13:09 14.04.2022 (güncellendi: 13:10 14.04.2022) Abone ol
Ukrayna yönetimi, Vatikan'da Kolezyum'da geleneksel olarak düzenlenen 'Kutsal Cuma' töreninde Rus ve Ukraynalı kadınların birlikte haç taşımamalarını istedi.
Ukrayna'nın Vatikan Büyükelçisi Andrey Yuraş, Vatikan'dan Kutsal Cuma töreninin planlamasından değişiklik yapmasını talep etti.
Törende, Rus ve Ukraynalı kadınların birlikte haç taşımasından 'endişe duyduklarını' kaydeden Yuraş, "Ukrayna'daki ve diğer birçok toplulukta genel endişe anlaşılıyor ve paylaşılıyor. Şimdi bunun gerçekleşmesi nedeniyle yaşanacak zorlukları ve olası neticeleri açıklamaya çalışıyoruz" dedi.
Yuraş, ayıca Ukrayna'da devam eden çatışmanın 'bağlamının dikkate alınmadığını' savundu.
Öte yandan Ukrayna Rum Katolik Kilisesi Başpiskoposu Svyatoslav Şevçuk da karara tepki göstererek, "Bu fikri uygunsuz ve muğlak buluyorum. Rus ordusunun Ukrayna'ya karşı saldırgan tavrının bağlamını da dikkate almıyor" ifadelerini kullandı.
'Papa bir politikacı değil, din adamı'
Roma'da Papa Francis'e yakınlığıyla bilinen Cizvit rahip Antonio Spadaro ise, İtalyan Rai televizyonuna yaptığı açıklamada Kiev'in tepkisine yanıt vererek, Papa'nın politikacı değil, din adamı olduğunu vurguladı.
Bununla beraber Vatikan'dan karara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
15 Nisan'da düzenlenecek Hıristiyanların dini Kutsal Cuma töreni, 17 Nisan Pazar'a denk gelen Paskalya Bayramı'nın da habercisi olarak öne çıkıyor. Papa Francis pazar günkü konuşmasında savaşı yeniden kınayarak Paskalya öncesinde ateşkes yapılmasını talep etmişti.