https://tr.sputniknews.com/20220415/avustralyada-ilk-omicron-xe-vakasi-goruldu--1055582116.html

Avustralya'da ilk Omicron XE vakası görüldü

Avustralya'da ilk Omicron XE vakası görüldü

Çin'le birlikte vaka sayılarının hızla yükseldiği diğer bir Güneydoğu Asya ülkesi olan Avustralya'da Kovid-19'un yeni Omicron XE varyantı görüldü. 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T12:12+0300

2022-04-15T12:12+0300

2022-04-15T12:21+0300

koronavirüs

avustralya

kovid-19

varyant

omicron

omicron xe

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vaka sayısı

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Avustralya'da teyit edilen ilk XE vakası, Yeni Güney Galler Havalimanı'nda bir yolcuda tespit edildi.Sağlık yetkilileri, yeni varyantın ortaya çıkmasıyla birlikte tüm Avustralyalılara 'daha dikkatli olunması' çağrısında bulundu. Ülkede başka bir XE vakası tespit edilmese de, yurt dışından girişlerde uygulanan zorunlu Kovid-19 test uygulamasının kaldırılması, yeni varyantların hızlı bir şekilde yayılacağı endişesine yol açtı. Omicron XE olarak bilinen alt varyant, BA.2 ve BA.1 varyantlarının rekombinasyonundan oluşuyor.Öte yandan BA.2, şu anda dünya çapında Kovid-19'un en baskın türü olarak görülüyor. Varyant, Yeni Güney Galler'deki vakaların yaklaşık yüzde 97'sini oluşturuyor. XE'nin İngiltere'de ilk kez 19 Ocak'ta görülmesinden bu yana, ülkede 1100'den fazla vaka tespit edildi.Ön verilere göre, XE'nin BA.1 ve BA.2'den çok daha fazla bulaşıcı olduğu tahmin ediliyor. Ancak uzmanlar, bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

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avustralya, kovid-19, varyant, omicron, omicron xe, vaka, vaka sayısı