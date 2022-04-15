https://tr.sputniknews.com/20220415/brezilyada-kinder-cikolatalarina-salmonella-tehlikesi-nedeniyle-yasak-1055578862.html

Brezilya'da Kinder çikolatalarına salmonella tehlikesi nedeniyle yasak

Brezilya'da Kinder çikolatalarına salmonella tehlikesi nedeniyle yasak

Brezilya makamları, salmonella salgını nedeniyle Kinder ürünlerinin ithalatına yasak getirdi. 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T09:21+0300

2022-04-15T09:21+0300

2022-04-15T09:21+0300

dünya

kinder

brezilya

salmonella

ithalat

yasak

anvisa

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Brezilya sağlık denetleme kurumu Anvisa, salmonella salgınını takiben Kinder ürünleri için ithalat yasağı koydu.Yapılan açıklamada, "Anvisa, risk konusu haline gelen Kinder markalı ürünlerin ticaretini, dağıtımını, ithalatını ve kullanımını yasaklayan bir karar yayınladı. Bu tedbir, Belçika'da üretilen Ferrero ürünleri için geçerli" ifadelerine yer verildi.Brezilya'nın söz konusu ürünleri ithal etmediği anımsatılan açıklamada, buna rağmen ülke makamlarının önleyici tedbirlere başvurduğu vurgulandı.Geçen hafta Belçika Gıda Güvenliği Kurumu (FASFC), salmonella salgını nedeniyle İtalyan şekerleme şirketi Ferrero'nun Arlon'daki fabrikasını geçici olarak kapatmıştı. Ayrıca kurum, Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi ve Kinder Schoko-Bons gibi Arlon'da üretilen tüm ürünleri toplatmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220408/belcika-salmonella-tehlikesi-nedeniyle-kinder-fabrikasinda-uretimi-durdurdu-1055420474.html

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kinder , brezilya, salmonella, ithalat, yasak, anvisa