https://tr.sputniknews.com/20220415/brezilyada-kinder-cikolatalarina-salmonella-tehlikesi-nedeniyle-yasak-1055578862.html
Brezilya'da Kinder çikolatalarına salmonella tehlikesi nedeniyle yasak
Brezilya'da Kinder çikolatalarına salmonella tehlikesi nedeniyle yasak
Brezilya makamları, salmonella salgını nedeniyle Kinder ürünlerinin ithalatına yasak getirdi. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T09:21+0300
2022-04-15T09:21+0300
2022-04-15T09:21+0300
dünya
kinder
brezilya
salmonella
ithalat
yasak
anvisa
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Brezilya sağlık denetleme kurumu Anvisa, salmonella salgınını takiben Kinder ürünleri için ithalat yasağı koydu.Yapılan açıklamada, "Anvisa, risk konusu haline gelen Kinder markalı ürünlerin ticaretini, dağıtımını, ithalatını ve kullanımını yasaklayan bir karar yayınladı. Bu tedbir, Belçika'da üretilen Ferrero ürünleri için geçerli" ifadelerine yer verildi.Brezilya'nın söz konusu ürünleri ithal etmediği anımsatılan açıklamada, buna rağmen ülke makamlarının önleyici tedbirlere başvurduğu vurgulandı.Geçen hafta Belçika Gıda Güvenliği Kurumu (FASFC), salmonella salgını nedeniyle İtalyan şekerleme şirketi Ferrero'nun Arlon'daki fabrikasını geçici olarak kapatmıştı. Ayrıca kurum, Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi ve Kinder Schoko-Bons gibi Arlon'da üretilen tüm ürünleri toplatmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220408/belcika-salmonella-tehlikesi-nedeniyle-kinder-fabrikasinda-uretimi-durdurdu-1055420474.html
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kinder , brezilya, salmonella, ithalat, yasak, anvisa
Brezilya'da Kinder çikolatalarına salmonella tehlikesi nedeniyle yasak
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Brezilya makamları, salmonella salgını nedeniyle Kinder ürünlerinin ithalatına yasak getirdi.
Brezilya sağlık denetleme kurumu Anvisa, salmonella salgınını takiben Kinder ürünleri için ithalat yasağı koydu.
Yapılan açıklamada, "Anvisa, risk konusu haline gelen Kinder markalı ürünlerin ticaretini, dağıtımını, ithalatını ve kullanımını yasaklayan bir karar yayınladı. Bu tedbir, Belçika'da üretilen Ferrero ürünleri için geçerli" ifadelerine yer verildi.
Brezilya'nın söz konusu ürünleri ithal etmediği anımsatılan açıklamada, buna rağmen ülke makamlarının önleyici tedbirlere başvurduğu vurgulandı.
Geçen hafta Belçika Gıda Güvenliği Kurumu (FASFC), salmonella salgını nedeniyle İtalyan şekerleme şirketi Ferrero'nun Arlon'daki fabrikasını geçici olarak kapatmıştı. Ayrıca kurum, Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi ve Kinder Schoko-Bons gibi Arlon'da üretilen tüm ürünleri toplatmıştı.