https://tr.sputniknews.com/20220415/buyuksen-cifti-cinayetine-iliskin-yakalanan-5-kisi-serbest-birakildi-1055582459.html

Büyükşen çifti cinayetine ilişkin yakalanan 5 kişi serbest bırakıldı

Büyükşen çifti cinayetine ilişkin yakalanan 5 kişi serbest bırakıldı

Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin yaklaşık 3,5 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T12:09+0300

2022-04-15T12:09+0300

2022-04-15T12:09+0300

türkiye

necla büyükşen

metin büyükşen

cinayet

tahliye

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 5 zanlının ifadeleri alındı.Şüphelilerin, işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.Olayla ilgili Esra T, Abdullah B, Mustafa O, Zekeriya O, Afganistan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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necla büyükşen, metin büyükşen, cinayet, tahliye