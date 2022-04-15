https://tr.sputniknews.com/20220415/buyuksen-cifti-cinayetine-iliskin-yakalanan-5-kisi-serbest-birakildi-1055582459.html
Büyükşen çifti cinayetine ilişkin yakalanan 5 kişi serbest bırakıldı
Büyükşen çifti cinayetine ilişkin yakalanan 5 kişi serbest bırakıldı
Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin yaklaşık 3,5 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T12:09+0300
2022-04-15T12:09+0300
2022-04-15T12:09+0300
türkiye
necla büyükşen
metin büyükşen
cinayet
tahliye
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 5 zanlının ifadeleri alındı.Şüphelilerin, işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.Olayla ilgili Esra T, Abdullah B, Mustafa O, Zekeriya O, Afganistan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
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necla büyükşen, metin büyükşen, cinayet, tahliye
Büyükşen çifti cinayetine ilişkin yakalanan 5 kişi serbest bırakıldı
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Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin yaklaşık 3,5 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 5 zanlının ifadeleri alındı.
Şüphelilerin, işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.
Olayla ilgili Esra T, Abdullah B, Mustafa O, Zekeriya O, Afganistan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.