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https://tr.sputniknews.com/20220415/imamoglundan-ogrenci-zam-farki-icin-aciklama-veto-edecegim-1055574809.html
İmamoğlu'ndan 'öğrenci zam farkı' için açıklama: Veto edeceğim
İmamoğlu'ndan 'öğrenci zam farkı' için açıklama: Veto edeceğim
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Nisan Ayı Meclis Oturumunda geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T00:34+0300
2022-04-15T00:40+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
öğrenci
akbil
zam
indirim
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İBB Meclisi Nisan Ayı Oturumu Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda UKOME'de alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması, aylık Öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi de görüşüldü.AK Parti ve MHP ortak teklifini okuyan İBB Meclisi AK Parti Hukuk Sözcüsü Muhammet Kaynar, "Bu öğrenci kardeşlerimize zamsız bir uygulama yapılmasına ve eski tarife üzerinden uygulama yapılmasına arkadaşlarımız karşı. Onu burada açık bir şekilde söyleyemiyorlar. Bu şekilde dolaştırmaya çalışıyorlar. Evet, CHP ve İYİ Parti mensupları, öğrencilerimize bu eziyet teşkil eden zammı yaptılar. AK Parti ve MHP grubu da bu zamların zam olan kısmının İBB tarafından sübvanse ve eski fiyatın aynen uygulanmasına karar veriyor" dedi.Kaynar'ın konuşmasının ardından yüzde 40 zam ile 109 TL'ye yükselen aylık abonman ücretindeki 31 TL farkın İBB tarafından sübvanse edilmesi, ücretin 78 TL olarak alınmaya devam edilmesi yönünde yapılan teklif AK Parti ve MHP'nin oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre 3.74 TL'ye yükselen tek geçişlik öğrenci biletinde de 2.67 TL'lik eski tarifenin uygulanmaya devam edilecek.Kararın ardından 2021 yılı faaliyet raporunu açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise alınan kararı veto edeceğini açıkladı. İmamoğlu, "Öğrenci indirimi yapacağız dedik seçimden önce. Mazot 6 lirayken 85 liraya öğrenciye sattığınız kartı 40 liraya indirdik. Mazot 20 lira olmuş şu anda öğrenci kartı 109 liraya çıktı, son zamla diyorsunuz ki, '78 liraya sat'. O zaman sattığın 85 liradan daha ucuza sat. Mazotu 20 lira yapmışsınız '78 liraya sat' diyorsunuz. Bana popülizmden bahseden arkadaşa diyorum ki, 'Allah akıl versin'. Kendi çocuklarınıza gidin anlatın bunu size gülerler. Sana ne der biliyor musun, 'Ya anne, baba sen önce git arabana koyduğun mazotun fiyatını indir' der. Bütün gençler size güler, samimiyetsizliğinizi bilir, görür. Çocuklarınıza gençlerinize anlatamazsınız. Tabii ki, veto edeceğim" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220409/ibb-sozcusu-murat-ongundan-ogrenci-akbili-aciklamasi-1055433386.html
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, öğrenci, akbil, zam, indirim

İmamoğlu'ndan 'öğrenci zam farkı' için açıklama: Veto edeceğim

00:34 15.04.2022 (güncellendi: 00:40 15.04.2022)
© İBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© İBB/ONUR GUNAL
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Nisan Ayı Meclis Oturumunda geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün İBB tarafından karşılanması oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu indirimi veto edeceğini söyledi.
İBB Meclisi Nisan Ayı Oturumu Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda UKOME'de alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması, aylık Öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi de görüşüldü.
AK Parti ve MHP ortak teklifini okuyan İBB Meclisi AK Parti Hukuk Sözcüsü Muhammet Kaynar, "Bu öğrenci kardeşlerimize zamsız bir uygulama yapılmasına ve eski tarife üzerinden uygulama yapılmasına arkadaşlarımız karşı. Onu burada açık bir şekilde söyleyemiyorlar. Bu şekilde dolaştırmaya çalışıyorlar. Evet, CHP ve İYİ Parti mensupları, öğrencilerimize bu eziyet teşkil eden zammı yaptılar. AK Parti ve MHP grubu da bu zamların zam olan kısmının İBB tarafından sübvanse ve eski fiyatın aynen uygulanmasına karar veriyor" dedi.
İstanbulkart/Akbil - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2022
EKONOMİ
İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan ‘öğrenci akbili’ açıklaması
9 Nisan, 14:16
Kaynar'ın konuşmasının ardından yüzde 40 zam ile 109 TL'ye yükselen aylık abonman ücretindeki 31 TL farkın İBB tarafından sübvanse edilmesi, ücretin 78 TL olarak alınmaya devam edilmesi yönünde yapılan teklif AK Parti ve MHP'nin oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre 3.74 TL'ye yükselen tek geçişlik öğrenci biletinde de 2.67 TL'lik eski tarifenin uygulanmaya devam edilecek.
Kararın ardından 2021 yılı faaliyet raporunu açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise alınan kararı veto edeceğini açıkladı.
İmamoğlu, "Öğrenci indirimi yapacağız dedik seçimden önce. Mazot 6 lirayken 85 liraya öğrenciye sattığınız kartı 40 liraya indirdik. Mazot 20 lira olmuş şu anda öğrenci kartı 109 liraya çıktı, son zamla diyorsunuz ki, '78 liraya sat'. O zaman sattığın 85 liradan daha ucuza sat. Mazotu 20 lira yapmışsınız '78 liraya sat' diyorsunuz. Bana popülizmden bahseden arkadaşa diyorum ki, 'Allah akıl versin'. Kendi çocuklarınıza gidin anlatın bunu size gülerler. Sana ne der biliyor musun, 'Ya anne, baba sen önce git arabana koyduğun mazotun fiyatını indir' der. Bütün gençler size güler, samimiyetsizliğinizi bilir, görür. Çocuklarınıza gençlerinize anlatamazsınız. Tabii ki, veto edeceğim" dedi.
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