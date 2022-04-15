https://tr.sputniknews.com/20220415/sanghayda-siki-karantina-suruyor-vaka-sayisi-20-bini-asti-kent-sakinleriyle-polis-karsi-karsiya-1055578493.html
Şanghay'da sıkı karantina sürüyor: Vaka sayısı 20 bini aştı, kent sakinleriyle polis karşı karşıya
Şanghay'da sıkı karantina sürüyor: Vaka sayısı 20 bini aştı, kent sakinleriyle polis karşı karşıya
Çin'in en kalabalık kenti olan Şanghay'da sıkı karantina koşullarını protesto eden kent sakinleriyle polis karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Vaka sayısının... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T09:53+0300
2022-04-15T09:53+0300
2022-04-15T10:01+0300
koronavirüs
çin
çin halk cumhuriyeti
şanghay
kovid-19
polis
halk
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Koronavirüs vaka sayısının yükselişe geçmesiyle sıkı karantina altında tutulan Çin'in Şanghay kentinde, zorunlu karantina uygulamasını protesto eden kent sakinleriyle polis karşı karşıya geldi.Olay, yetkililerin 39 hanenin 'salgın önleme ve kontrol ihtiyaçlarını karşılamak için' dairelerinden taşınması ve virüslü hastaların bu dairelere yerleştirilmesi talimatını vermesiyle tetiklendi.Sosyal medyada yayılan videolar, 25 milyon nüfusa sahip megakentte artan hoşnutsuzluğu ortaya çıkardı. Paylaşılan görüntülerde, polislerin zor kullanarak evlerini terk etmek istemeyen kişileri gözaltına aldığı görülüyor.Virüsün Vuhan'da ortaya çıkmasından bu yana son salgın dalgasının merkezi olan şehir, Nisan ayından bu yana ülkenin 'sıfır Kovid' politikasını sarsmış durumda. Kentte günlük vaka sayısı da 20 bini aştı. Gıda kıtlığı soununun yaşandığı bölgede kent sakinleri, zorunlu karantina uygulamasına tepki gösteriyor. Sosyal medyada yayılan bir videoda, polisin birkaç kişiyi tutuklamasına protestocuların tepki gösterdiği görülüyor. Canlı yayınlanan başka bir videoda ise bir kadının ağlayarak "Neden yaşlı bir insanı götürüyorlar?" diye sorduğu duyuluyor. 100'ün üzerinde yeni karantina tesisiÖte yandan, Çin hükümeti ise Şanghay'daki salgının yayılmaması için sıkı önlemler almaya devam ediyor. Ülkenin en kalabalık kentinde şimdiye kadar 100'ün üzerinde yeni karantina tesisi inşa edildi. Pekin'in bu süreçte en tartışmalı ve en çok tepki çeken politikası, bölgede Kovid-19 testleri pozitif çıkan çocukları ebeveynlerinden ayrı karantinada tutma uygulaması oldu.Şanghay sağlık yetkilileri, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması durumunda, bebeklerin ve çocukların ebeveynlerinden ayrı karantinada kalması kararı alındığını duyurmuştu.Tepki çeken uygulamada geçtiğimiz Nisan ayının ilk haftasında hafifletilmişti. Bir Şanghay sağlık yetkilisi, koronavirüse yakalanan ama özel ihtiyaçları olan çocuklar için velilerin başvuru yapabileceğini duyurmuş, ancak bunun için belirli kurallara uymaları ve risklerin farkında olduklarını belirten bir mektup imzalamaları gerektiğini belirtmişti.
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Şanghay'da sıkı karantina sürüyor: Vaka sayısı 20 bini aştı, kent sakinleriyle polis karşı karşıya
09:53 15.04.2022 (güncellendi: 10:01 15.04.2022) Abone ol
Çin'in en kalabalık kenti olan Şanghay'da sıkı karantina koşullarını protesto eden kent sakinleriyle polis karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Vaka sayısının 20 bini geçtiği kentte polis, birçok sakinden evlerini tahliye etmesini istedi. Boşaltılan evlere ise virüslü hastaların yerleştirileceği söylendi.
Koronavirüs vaka sayısının yükselişe geçmesiyle sıkı karantina altında tutulan Çin'in Şanghay kentinde, zorunlu karantina uygulamasını protesto eden kent sakinleriyle polis karşı karşıya geldi.
Olay, yetkililerin 39 hanenin 'salgın önleme ve kontrol ihtiyaçlarını karşılamak için' dairelerinden taşınması ve virüslü hastaların bu dairelere yerleştirilmesi talimatını vermesiyle tetiklendi.
Sosyal medyada yayılan videolar, 25 milyon nüfusa sahip megakentte artan hoşnutsuzluğu ortaya çıkardı. Paylaşılan görüntülerde, polislerin zor kullanarak evlerini terk etmek istemeyen kişileri gözaltına aldığı görülüyor.
Virüsün Vuhan'da ortaya çıkmasından bu yana son salgın dalgasının merkezi olan şehir, Nisan ayından bu yana ülkenin 'sıfır Kovid' politikasını sarsmış durumda. Kentte günlük vaka sayısı da 20 bini aştı. Gıda kıtlığı soununun yaşandığı bölgede kent sakinleri, zorunlu karantina uygulamasına tepki gösteriyor.
Sosyal medyada yayılan bir videoda, polisin birkaç kişiyi tutuklamasına protestocuların tepki gösterdiği görülüyor.
Canlı yayınlanan başka bir videoda ise bir kadının ağlayarak "Neden yaşlı bir insanı götürüyorlar?" diye sorduğu duyuluyor.
100'ün üzerinde yeni karantina tesisi
Öte yandan, Çin hükümeti ise Şanghay'daki salgının yayılmaması için sıkı önlemler almaya devam ediyor. Ülkenin en kalabalık kentinde şimdiye kadar 100'ün üzerinde yeni karantina tesisi inşa edildi.
Pekin'in bu süreçte en tartışmalı ve en çok tepki çeken politikası, bölgede Kovid-19 testleri pozitif çıkan çocukları ebeveynlerinden ayrı karantinada tutma uygulaması oldu.
Şanghay sağlık yetkilileri, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması durumunda, bebeklerin ve çocukların ebeveynlerinden ayrı karantinada kalması kararı alındığını duyurmuştu.
Tepki çeken uygulamada geçtiğimiz Nisan ayının ilk haftasında hafifletilmişti. Bir Şanghay sağlık yetkilisi, koronavirüse yakalanan ama özel ihtiyaçları olan çocuklar için velilerin başvuru yapabileceğini duyurmuş, ancak bunun için belirli kurallara uymaları ve risklerin farkında olduklarını belirten bir mektup imzalamaları gerektiğini belirtmişti.