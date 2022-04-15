https://tr.sputniknews.com/20220415/sanghayda-siki-karantina-suruyor-vaka-sayisi-20-bini-asti-kent-sakinleriyle-polis-karsi-karsiya-1055578493.html

Şanghay'da sıkı karantina sürüyor: Vaka sayısı 20 bini aştı, kent sakinleriyle polis karşı karşıya

Şanghay'da sıkı karantina sürüyor: Vaka sayısı 20 bini aştı, kent sakinleriyle polis karşı karşıya

Çin'in en kalabalık kenti olan Şanghay'da sıkı karantina koşullarını protesto eden kent sakinleriyle polis karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Vaka sayısının... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T09:53+0300

2022-04-15T09:53+0300

2022-04-15T10:01+0300

koronavirüs

çin

çin halk cumhuriyeti

şanghay

kovid-19

polis

halk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1055579259_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_bbbdf5093ec25cbb15cf25e9b24a9c19.jpg

Koronavirüs vaka sayısının yükselişe geçmesiyle sıkı karantina altında tutulan Çin'in Şanghay kentinde, zorunlu karantina uygulamasını protesto eden kent sakinleriyle polis karşı karşıya geldi.Olay, yetkililerin 39 hanenin 'salgın önleme ve kontrol ihtiyaçlarını karşılamak için' dairelerinden taşınması ve virüslü hastaların bu dairelere yerleştirilmesi talimatını vermesiyle tetiklendi.Sosyal medyada yayılan videolar, 25 milyon nüfusa sahip megakentte artan hoşnutsuzluğu ortaya çıkardı. Paylaşılan görüntülerde, polislerin zor kullanarak evlerini terk etmek istemeyen kişileri gözaltına aldığı görülüyor.Virüsün Vuhan'da ortaya çıkmasından bu yana son salgın dalgasının merkezi olan şehir, Nisan ayından bu yana ülkenin 'sıfır Kovid' politikasını sarsmış durumda. Kentte günlük vaka sayısı da 20 bini aştı. Gıda kıtlığı soununun yaşandığı bölgede kent sakinleri, zorunlu karantina uygulamasına tepki gösteriyor. Sosyal medyada yayılan bir videoda, polisin birkaç kişiyi tutuklamasına protestocuların tepki gösterdiği görülüyor. Canlı yayınlanan başka bir videoda ise bir kadının ağlayarak "Neden yaşlı bir insanı götürüyorlar?" diye sorduğu duyuluyor. 100'ün üzerinde yeni karantina tesisiÖte yandan, Çin hükümeti ise Şanghay'daki salgının yayılmaması için sıkı önlemler almaya devam ediyor. Ülkenin en kalabalık kentinde şimdiye kadar 100'ün üzerinde yeni karantina tesisi inşa edildi. Pekin'in bu süreçte en tartışmalı ve en çok tepki çeken politikası, bölgede Kovid-19 testleri pozitif çıkan çocukları ebeveynlerinden ayrı karantinada tutma uygulaması oldu.Şanghay sağlık yetkilileri, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması durumunda, bebeklerin ve çocukların ebeveynlerinden ayrı karantinada kalması kararı alındığını duyurmuştu.Tepki çeken uygulamada geçtiğimiz Nisan ayının ilk haftasında hafifletilmişti. Bir Şanghay sağlık yetkilisi, koronavirüse yakalanan ama özel ihtiyaçları olan çocuklar için velilerin başvuru yapabileceğini duyurmuş, ancak bunun için belirli kurallara uymaları ve risklerin farkında olduklarını belirten bir mektup imzalamaları gerektiğini belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220406/cin-pozitif-cikan-cocuklari-ailelerinden-ayri-karantinada-tutma-uygulamasini-gevsetti-1055348939.html

https://tr.sputniknews.com/20220412/sanghayin-iki-haftadir-ev-hapsindeki-25-milyonluk-nufusunun-66-milyonuna-sartli-tahliye-1055509398.html

çin

çin halk cumhuriyeti

şanghay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, çin halk cumhuriyeti, şanghay, kovid-19, polis, halk