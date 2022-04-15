Twitter’in en büyük hissedarlarından Suudi Prens bin Talal’dan Musk’un teklifine ret
00:23 15.04.2022 (güncellendi: 00:35 15.04.2022)
© REUTERS / Katie PaulSuudi Prens Velid bin Talal bırakılmadan önce tutulduğu otel odasında Reuters'e demeç verdi
Twitter’in en büyük hissedarlarından biri olan Suudi prensi Velid bin Talal, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk’un sosyal medya platformunu satın alma teklifini reddettiğini duyurdu.
Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'un Twitter'ı 41 milyar dolara satın alma teklifine, sosyal medya devinin en büyük hissedarlarından biri olan Suudi Prens Velid bin Talal’dan ret cevabı geldi.
I don't believe that the proposed offer by @elonmusk ($54.20) comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects.— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 14, 2022
Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer.https://t.co/Jty05oJUTk pic.twitter.com/XpNHUAL6UX
Twitter üzerinden 2015’te Arapça olarak paylaştığı ve “Ben ve Kingdom şirketi, Twitter’daki mülkiyetimizi, yüzde 5.2’ye tamamladık ve mülkiyetimizin piyasa değerini 3.75 milyar riyali aştı” ifadelerinin yazıldığı tweet'in görselini paylaşan bin Talal, Musk’un teklifinin yeterli olmadığını vurguladı.
Twitter’in büyük beklentileri göz önünde bulundurulduğunda, Musk tarafından yapılan teklifin platformun gerçek değerine yaklaşmadığına inandığını ifade eden Talal, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
"Elon Musk tarafından önerilen teklifin (54,20 $), büyüme beklentileri de göz önüne alındığında Twitter'ın gerçek değerine yaklaştığını düşünmüyorum. Twitter'ın en büyük ve uzun vadeli hissedarlarından Kingdom şirketi ve ben bu teklifi reddediyoruz."
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAlwaleed_Talal%2Fstatus%2F1514615956986757127&widget=Tweet