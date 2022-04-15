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https://tr.sputniknews.com/20220415/twitterin-en-buyuk-hissedarlarindan-suudi-prens-bin-talaldan-muskun-teklifine-ret-1055574521.html
Twitter’in en büyük hissedarlarından Suudi Prens bin Talal’dan Musk’un teklifine ret
Twitter’in en büyük hissedarlarından Suudi Prens bin Talal’dan Musk’un teklifine ret
Twitter’in en büyük hissedarlarından biri olan Suudi prensi Velid bin Talal, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk’un sosyal medya platformunu satın alma teklifini... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T00:23+0300
2022-04-15T00:35+0300
dünya
suudi arabistan
prens el-velid bin talal
twitter
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Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'un Twitter'ı 41 milyar dolara satın alma teklifine, sosyal medya devinin en büyük hissedarlarından biri olan Suudi Prens Velid bin Talal’dan ret cevabı geldi.Twitter üzerinden 2015’te Arapça olarak paylaştığı ve “Ben ve Kingdom şirketi, Twitter’daki mülkiyetimizi, yüzde 5.2’ye tamamladık ve mülkiyetimizin piyasa değerini 3.75 milyar riyali aştı” ifadelerinin yazıldığı tweet'in görselini paylaşan bin Talal, Musk’un teklifinin yeterli olmadığını vurguladı.Twitter’in büyük beklentileri göz önünde bulundurulduğunda, Musk tarafından yapılan teklifin platformun gerçek değerine yaklaşmadığına inandığını ifade eden Talal, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220414/elon-musk-twitteri-tamamen-satin-almayi-teklif-etti-1055557685.html
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suudi arabistan, prens el-velid bin talal, twitter

Twitter’in en büyük hissedarlarından Suudi Prens bin Talal’dan Musk’un teklifine ret

00:23 15.04.2022 (güncellendi: 00:35 15.04.2022)
© REUTERS / Katie PaulSuudi Prens Velid bin Talal bırakılmadan önce tutulduğu otel odasında Reuters'e demeç verdi
Suudi Prens Velid bin Talal bırakılmadan önce tutulduğu otel odasında Reuters'e demeç verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© REUTERS / Katie Paul
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Twitter’in en büyük hissedarlarından biri olan Suudi prensi Velid bin Talal, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk’un sosyal medya platformunu satın alma teklifini reddettiğini duyurdu.
Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'un Twitter'ı 41 milyar dolara satın alma teklifine, sosyal medya devinin en büyük hissedarlarından biri olan Suudi Prens Velid bin Talal’dan ret cevabı geldi.
Twitter üzerinden 2015’te Arapça olarak paylaştığı ve “Ben ve Kingdom şirketi, Twitter’daki mülkiyetimizi, yüzde 5.2’ye tamamladık ve mülkiyetimizin piyasa değerini 3.75 milyar riyali aştı” ifadelerinin yazıldığı tweet'in görselini paylaşan bin Talal, Musk’un teklifinin yeterli olmadığını vurguladı.
Twitter’in büyük beklentileri göz önünde bulundurulduğunda, Musk tarafından yapılan teklifin platformun gerçek değerine yaklaşmadığına inandığını ifade eden Talal, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Elon Musk tarafından önerilen teklifin (54,20 $), büyüme beklentileri de göz önüne alındığında Twitter'ın gerçek değerine yaklaştığını düşünmüyorum. Twitter'ın en büyük ve uzun vadeli hissedarlarından Kingdom şirketi ve ben bu teklifi reddediyoruz."
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