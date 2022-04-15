https://tr.sputniknews.com/20220415/twitterin-en-buyuk-hissedarlarindan-suudi-prens-bin-talaldan-muskun-teklifine-ret-1055574521.html

Twitter’in en büyük hissedarlarından Suudi Prens bin Talal’dan Musk’un teklifine ret

Twitter’in en büyük hissedarlarından Suudi Prens bin Talal’dan Musk’un teklifine ret

Twitter’in en büyük hissedarlarından biri olan Suudi prensi Velid bin Talal, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk’un sosyal medya platformunu satın alma teklifini... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T00:23+0300

2022-04-15T00:23+0300

2022-04-15T00:35+0300

dünya

suudi arabistan

prens el-velid bin talal

twitter

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Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'un Twitter'ı 41 milyar dolara satın alma teklifine, sosyal medya devinin en büyük hissedarlarından biri olan Suudi Prens Velid bin Talal’dan ret cevabı geldi.Twitter üzerinden 2015’te Arapça olarak paylaştığı ve “Ben ve Kingdom şirketi, Twitter’daki mülkiyetimizi, yüzde 5.2’ye tamamladık ve mülkiyetimizin piyasa değerini 3.75 milyar riyali aştı” ifadelerinin yazıldığı tweet'in görselini paylaşan bin Talal, Musk’un teklifinin yeterli olmadığını vurguladı.Twitter’in büyük beklentileri göz önünde bulundurulduğunda, Musk tarafından yapılan teklifin platformun gerçek değerine yaklaşmadığına inandığını ifade eden Talal, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220414/elon-musk-twitteri-tamamen-satin-almayi-teklif-etti-1055557685.html

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