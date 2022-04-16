Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220416/diyanet-isleri-baskani-erbastan-israilin-mescid-i-aksa-baskinina-tepki-siddetle-kiniyorum-1055607641.html
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki: Şiddetle kınıyorum
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki: Şiddetle kınıyorum
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in, Filistin'in çeşitli şehirleri ve Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik sürdürdüğü saldırıları kınadı. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T14:04+0300
2022-04-16T14:04+0300
ali erbaş
israil
israil-filistin sorunu
filistin
saldırı
şiddet
islam
ramazan ayı
mescid-i aksa
müslüman
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1051173224_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d357bb235f9795562d4a48c2df52c784.jpg
Erbaş, sosyal medya hesabından, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin açıklama yaptı.'Şüphesiz İsrail, tüm İslam alemini ve insanlığın evrensel değerlerini hedef almaktadır'Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileyen Erbaş, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220415/israil-polisinden-mescid-i-aksada-filistinli-gostericilere-mudahale-100-yarali-1055579598.html
israil
filistin
mescid-i aksa
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1051173224_124:0:772:486_1920x0_80_0_0_c4d74cacfe8cec70efff3574b50cfb6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali erbaş, israil, israil-filistin sorunu, filistin, saldırı, şiddet, islam, ramazan ayı, mescid-i aksa, müslüman, diyanet işleri başkanlığı, dünya

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki: Şiddetle kınıyorum

14:04 16.04.2022
© AADiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in, Filistin'in çeşitli şehirleri ve Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik sürdürdüğü saldırıları kınadı.
Erbaş, sosyal medya hesabından, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin açıklama yaptı.

'Şüphesiz İsrail, tüm İslam alemini ve insanlığın evrensel değerlerini hedef almaktadır'

Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileyen Erbaş, şunları kaydetti:
"Filistin'in çeşitli şehirlerinde ve müminlerin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik İsrail tarafından sürdürülen saldırıları şiddetle kınıyorum. Her yıl özellikle ramazan ayında Müslümanlara yönelik saldırılarını artıran İsrail, kardeşlerimizin ibadet özgürlüğünü engellemekte, Müslümanların yaşadığı bölgelerde saldırılarını sürdürmekte ve şüphesiz tüm İslam alemini ve insanlığın evrensel değerlerini hedef almaktadır. İsrail'in müminlerin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ve Müslümanların hayat alanlarını gasbetmeye yönelik takındığı tahrik ve tehdit dolu politikaları asla kabul edilemez."
Kudüs - Mescid-i Aksa - çatışma - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
DÜNYA
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da Filistinli göstericilere müdahale: 154 yaralı
Dün, 09:59
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала