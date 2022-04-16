Kiev’de tutuklu Ukraynalı muhalif Medvedçuk’un eşi, Putin’den yardım istedi

“Eşimin Ukrayna’da adil yargılanabileceğine inanmıyorum, bu nedenle takas edilmesini teklif ederek onu kurtarmaya çalışmak istiyorum” ifadelerini kullanan Marçenko, Rusya Devlet Başkanı’na yaptığı yardım çağrısına şöyle devam etti: “Ukrayna Güvenlik Servisi’nin elindeki binlerce esirin hayatı da benim için eşimin hayatı kadar değerli. Onların da Ukrayna Güvenlik Servisi zindanlarında çile çekmelerini istemiyorum, zira bu insanları sadece kendi tutumlarını ifade edip doğruyu söyledikleri için buralarda topluyorlar. Sizden ricam, bu insanların ve tabii ki eşimin serbest kalması için mümkün olan tüm çabayı göstermenizdir.”