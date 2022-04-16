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Kiev’de tutuklu Ukraynalı muhalif Medvedçuk’un eşi, Putin’den yardım istedi
Kiev’de tutuklu Ukraynalı muhalif Medvedçuk’un eşi, Putin’den yardım istedi
Ukraynalı muhalif siyasetçi Viktor Medvedçuk’un eşi Oksana Marçenko, başkent Kiev’de tutuklu bulunan eşinin serbest bırakılması için Rusya Devlet Başkanı... 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T22:38+0300
2022-04-16T22:57+0300
vladimir putin
oksana marçenko
viktor medvedçuk
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Ukraynalı muhalif lider Medvedevçuk’un eşi Marçenko, Youtube kanalı üstünden yayınladığı bir video ile Rusya lideri Putin’den, eşinin, Rusya'nın elindeki Ukraynalı esirlerle takas edilmesine yardımcı olmasını istedi.Marçenko, “Viktor Medvedçuk, Rusya ve Ukrayna taraflarının böyle bir anlaşmaya varması halinde takas edilmeyi ve Rusya Federasyonu topraklarına sınır dışı edilmeyi kabul ediyor” dedi.Marçenko daha önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil pek çok liderden eşinin bırakılmasına yardımcı olmak için araya girmelerini istemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220416/gozaltindaki-ukraynali-muhalif-lider-medvedcukun-esinden-londraya-ingiliz-esirlerle-takas-cagrisi-1055609572.html
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vladimir putin, oksana marçenko, viktor medvedçuk

Kiev’de tutuklu Ukraynalı muhalif Medvedçuk’un eşi, Putin’den yardım istedi

22:38 16.04.2022 (güncellendi: 22:57 16.04.2022)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
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Ukraynalı muhalif siyasetçi Viktor Medvedçuk’un eşi Oksana Marçenko, başkent Kiev’de tutuklu bulunan eşinin serbest bırakılması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yardım çağrısı yaptı.
Ukraynalı muhalif lider Medvedevçuk’un eşi Marçenko, Youtube kanalı üstünden yayınladığı bir video ile Rusya lideri Putin’den, eşinin, Rusya'nın elindeki Ukraynalı esirlerle takas edilmesine yardımcı olmasını istedi.
Marçenko, “Viktor Medvedçuk, Rusya ve Ukrayna taraflarının böyle bir anlaşmaya varması halinde takas edilmeyi ve Rusya Federasyonu topraklarına sınır dışı edilmeyi kabul ediyor” dedi.
“Eşimin Ukrayna’da adil yargılanabileceğine inanmıyorum, bu nedenle takas edilmesini teklif ederek onu kurtarmaya çalışmak istiyorum” ifadelerini kullanan Marçenko, Rusya Devlet Başkanı’na yaptığı yardım çağrısına şöyle devam etti: “Ukrayna Güvenlik Servisi’nin elindeki binlerce esirin hayatı da benim için eşimin hayatı kadar değerli. Onların da Ukrayna Güvenlik Servisi zindanlarında çile çekmelerini istemiyorum, zira bu insanları sadece kendi tutumlarını ifade edip doğruyu söyledikleri için buralarda topluyorlar. Sizden ricam, bu insanların ve tabii ki eşimin serbest kalması için mümkün olan tüm çabayı göstermenizdir.”
Marçenko daha önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil pek çok liderden eşinin bırakılmasına yardımcı olmak için araya girmelerini istemişti.
Oksana - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
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