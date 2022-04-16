https://tr.sputniknews.com/20220416/yesil-sahalardan-kadina-siddete-dur-mesaji-verilecek-1055605280.html

Yeşil sahalardan 'kadına şiddete dur' mesajı verilecek

Yeşil sahalardan 'kadına şiddete dur' mesajı verilecek

İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile Türkiye Futbol Federasyonu, aile içi ve kadına şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak ve kamuoyuna mesaj vermek... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T11:36+0300

2022-04-16T11:36+0300

2022-04-16T11:36+0300

yaşam

türkiye futbol federasyonu

gençlik ve spor bakanlığı

spor toto süper lig

kadın cinayetleri

kadın hakları

kadına yönelik şiddet

futbol

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İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile Türkiye Futbol Federasyonu, aile içi ve kadına şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak ve kamuoyuna mesaj vermek amacıyla ortak bir çalışmaya imza attı.18 Nisan'ın da dahil olduğu tüm Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarında takımlar sahada "Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur" yazılı pankart açacak.Ayrıca kadına şiddetin insanlık suçu olduğunu belirten bu mesaj, müsabakalar başlamadan önce anons edilecek, maç aralarında da bu mesajın verilmesine devam edilecek.

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türkiye futbol federasyonu, gençlik ve spor bakanlığı, spor toto süper lig, kadın cinayetleri, kadın hakları, kadına yönelik şiddet, futbol