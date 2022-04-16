https://tr.sputniknews.com/20220416/yesil-sahalardan-kadina-siddete-dur-mesaji-verilecek-1055605280.html
Yeşil sahalardan 'kadına şiddete dur' mesajı verilecek
Yeşil sahalardan 'kadına şiddete dur' mesajı verilecek
İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile Türkiye Futbol Federasyonu, aile içi ve kadına şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak ve kamuoyuna mesaj vermek... 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T11:36+0300
2022-04-16T11:36+0300
2022-04-16T11:36+0300
yaşam
türkiye futbol federasyonu
gençlik ve spor bakanlığı
spor toto süper lig
kadın cinayetleri
kadın hakları
kadına yönelik şiddet
futbol
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İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile Türkiye Futbol Federasyonu, aile içi ve kadına şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak ve kamuoyuna mesaj vermek amacıyla ortak bir çalışmaya imza attı.18 Nisan'ın da dahil olduğu tüm Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarında takımlar sahada "Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur" yazılı pankart açacak.Ayrıca kadına şiddetin insanlık suçu olduğunu belirten bu mesaj, müsabakalar başlamadan önce anons edilecek, maç aralarında da bu mesajın verilmesine devam edilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220415/cumhurbaskani-erdogan-ulkemizi-kadina-siddet-ve-kadin-cinayetleri-ayibindan-kurtarmakta-kararliyiz-1055596671.html
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türkiye futbol federasyonu, gençlik ve spor bakanlığı, spor toto süper lig, kadın cinayetleri, kadın hakları, kadına yönelik şiddet, futbol
İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile Türkiye Futbol Federasyonu, aile içi ve kadına şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak ve kamuoyuna mesaj vermek amacıyla ortak bir çalışmaya imza attı.
18 Nisan'ın da dahil olduğu tüm Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarında takımlar sahada "Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur" yazılı pankart açacak.
Ayrıca kadına şiddetin insanlık suçu olduğunu belirten bu mesaj, müsabakalar başlamadan önce anons edilecek, maç aralarında da bu mesajın verilmesine devam edilecek.