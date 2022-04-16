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Yeşil sahalardan 'kadına şiddete dur' mesajı verilecek
Yeşil sahalardan 'kadına şiddete dur' mesajı verilecek
İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile Türkiye Futbol Federasyonu, aile içi ve kadına şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak ve kamuoyuna mesaj vermek... 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T11:36+0300
2022-04-16T11:36+0300
yaşam
türkiye futbol federasyonu
gençlik ve spor bakanlığı
spor toto süper lig
kadın cinayetleri
kadın hakları
kadına yönelik şiddet
futbol
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İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile Türkiye Futbol Federasyonu, aile içi ve kadına şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak ve kamuoyuna mesaj vermek amacıyla ortak bir çalışmaya imza attı.18 Nisan'ın da dahil olduğu tüm Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarında takımlar sahada "Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur" yazılı pankart açacak.Ayrıca kadına şiddetin insanlık suçu olduğunu belirten bu mesaj, müsabakalar başlamadan önce anons edilecek, maç aralarında da bu mesajın verilmesine devam edilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220415/cumhurbaskani-erdogan-ulkemizi-kadina-siddet-ve-kadin-cinayetleri-ayibindan-kurtarmakta-kararliyiz-1055596671.html
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türkiye futbol federasyonu, gençlik ve spor bakanlığı, spor toto süper lig, kadın cinayetleri, kadın hakları, kadına yönelik şiddet, futbol

Yeşil sahalardan 'kadına şiddete dur' mesajı verilecek

11:36 16.04.2022
© İHAKadına yönelik şiddet
Kadına yönelik şiddet - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
© İHA
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İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile Türkiye Futbol Federasyonu, aile içi ve kadına şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak ve kamuoyuna mesaj vermek amacıyla ortak bir çalışmaya imza attı.
18 Nisan'ın da dahil olduğu tüm Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarında takımlar sahada "Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur" yazılı pankart açacak.
Ayrıca kadına şiddetin insanlık suçu olduğunu belirten bu mesaj, müsabakalar başlamadan önce anons edilecek, maç aralarında da bu mesajın verilmesine devam edilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız
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