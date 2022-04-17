https://tr.sputniknews.com/20220417/abdnin-guney-karolina-eyaletinde-ust-uste-ikinci-silahli-saldiri-9-kisi-yaralandi-1055630902.html
ABD'nin Güney Karolina eyaletinde üst üste ikinci silahlı saldırı: 9 kişi yaralandı
ABD'nin Güney Karolina eyaletinde üst üste ikinci silahlı saldırı: 9 kişi yaralandı
ABD'nin Güney Karolina eyaletinde dünkü silahlı saldırının ardından bugün meydana gelen başka bir silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı. 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T20:47+0300
2022-04-17T20:47+0300
2022-04-17T20:47+0300
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güney karolina
silahlı saldırı
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ABD basınında yer alan habere göre, Hampton County'de sabah saatlerinde bir kulüpte silahlı saldırı düzenlendi.Yetkililer, saldırıda 9 kişinin yaralandığını açıkladı.Eyalette dün de bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı meydana gelmiş ve 14 kişi yaralanmıştı.Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentinde de sabah saatlerinde yaklaşık 200 kişinin bulunduğu bir ev partisinde ateş açılması sonucu iki kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
https://tr.sputniknews.com/20220416/guney-karolinadaki-bir-alisveris-merkezinde-silahli-saldiri-cok-sayida-kisi-vuruldu-1055615694.html
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abd, güney karolina, silahlı saldırı
ABD'nin Güney Karolina eyaletinde üst üste ikinci silahlı saldırı: 9 kişi yaralandı
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ABD'nin Güney Karolina eyaletinde dünkü silahlı saldırının ardından bugün meydana gelen başka bir silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı.
ABD basınında yer alan habere göre, Hampton County'de sabah saatlerinde bir kulüpte silahlı saldırı düzenlendi.
Yetkililer, saldırıda 9 kişinin yaralandığını açıkladı.
Eyalette dün de bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı meydana gelmiş ve 14 kişi yaralanmıştı.
Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentinde de sabah saatlerinde yaklaşık 200 kişinin bulunduğu bir ev partisinde ateş açılması sonucu iki kişi öldü, 8 kişi yaralandı.