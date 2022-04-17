https://tr.sputniknews.com/20220417/cocuk-parkina-pompali-tufekle-ates-acildi-10-yasindaki-bir-cocuk-yaralandi-1055618627.html

Çocuk parkına pompalı tüfekle ateş açıldı: 10 yaşındaki bir çocuk yaralandı

Çocuk parkına pompalı tüfekle ateş açıldı: 10 yaşındaki bir çocuk yaralandı

Karaman'da, otomobilden inen bir kişi çocuk parkına doğru, rastgele 9 el pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 10 yaşındaki Ali Mert Y. isimi çocuk yaralandı... 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T04:21+0300

2022-04-17T04:21+0300

2022-04-17T04:35+0300

türkiye

karaman

çocuk parkı

silahlı saldırı

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Olay, saat 20.40 sıralarında Karaman'daki Tabduk Emre Mahallesi 1589 Sokakta meydana geldi. İçinde 4 kişinin bulunduğu otomobilden inen 1 kişi, yaklaşık 100 metre ilerideki çocuk parkına doğru pompalı tüfekle 9 el rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar parkta oynayan çocuklardan Ali Mert Y.'nun vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Magandalar da otomobille hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ali Mert, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, plakadan yola çıkarak otomobilin yerini tespit etti ve araçtaki Remzi E., Volkan Ç., Talha B. ve Mustafa D.'yi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada suç aleti pompalı tüfek de ele geçirildi.Polis tüfeği kullanan magandayı belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

türkiye

karaman

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karaman, çocuk parkı, silahlı saldırı