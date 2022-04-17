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Çocuk parkına pompalı tüfekle ateş açıldı: 10 yaşındaki bir çocuk yaralandı
Çocuk parkına pompalı tüfekle ateş açıldı: 10 yaşındaki bir çocuk yaralandı
Karaman'da, otomobilden inen bir kişi çocuk parkına doğru, rastgele 9 el pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 10 yaşındaki Ali Mert Y. isimi çocuk yaralandı... 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T04:21+0300
2022-04-17T04:35+0300
türkiye
karaman
çocuk parkı
silahlı saldırı
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Olay, saat 20.40 sıralarında Karaman'daki Tabduk Emre Mahallesi 1589 Sokakta meydana geldi. İçinde 4 kişinin bulunduğu otomobilden inen 1 kişi, yaklaşık 100 metre ilerideki çocuk parkına doğru pompalı tüfekle 9 el rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar parkta oynayan çocuklardan Ali Mert Y.'nun vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Magandalar da otomobille hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ali Mert, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, plakadan yola çıkarak otomobilin yerini tespit etti ve araçtaki Remzi E., Volkan Ç., Talha B. ve Mustafa D.'yi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada suç aleti pompalı tüfek de ele geçirildi.Polis tüfeği kullanan magandayı belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.
türkiye
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karaman, çocuk parkı, silahlı saldırı

Çocuk parkına pompalı tüfekle ateş açıldı: 10 yaşındaki bir çocuk yaralandı

04:21 17.04.2022 (güncellendi: 04:35 17.04.2022)
© DHAKaraman'da, otomobilden inen bir kişi çocuk parkına doğru, rastgele 9 el pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 10 yaşındaki Ali Mert Y. isimi çocuk yaralandı. Polis ekipleri kaçan 4 magandayı kısa sürede yakaladı.
Karaman'da, otomobilden inen bir kişi çocuk parkına doğru, rastgele 9 el pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 10 yaşındaki Ali Mert Y. isimi çocuk yaralandı. Polis ekipleri kaçan 4 magandayı kısa sürede yakaladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2022
© DHA
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Karaman'da, otomobilden inen bir kişi çocuk parkına doğru, rastgele 9 el pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 10 yaşındaki Ali Mert Y. isimi çocuk yaralandı. Polis ekipleri kaçan 4 magandayı kısa sürede yakaladı.
Olay, saat 20.40 sıralarında Karaman'daki Tabduk Emre Mahallesi 1589 Sokakta meydana geldi. İçinde 4 kişinin bulunduğu otomobilden inen 1 kişi, yaklaşık 100 metre ilerideki çocuk parkına doğru pompalı tüfekle 9 el rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar parkta oynayan çocuklardan Ali Mert Y.'nun vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Magandalar da otomobille hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ali Mert, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, plakadan yola çıkarak otomobilin yerini tespit etti ve araçtaki Remzi E., Volkan Ç., Talha B. ve Mustafa D.'yi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada suç aleti pompalı tüfek de ele geçirildi.
Polis tüfeği kullanan magandayı belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.
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