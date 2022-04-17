Eskişehir'de keşfedilen örümcek türü dünya literatürüne girdi

"Kapağı yuvanın üzerine kapatıyor ki dışarıdan görmek neredeyse imkansız. Kapağın etrafına döşediği ağlarla da yakından geçen herhangi bir av olduğunda titreşimlerle bunu hissedip dışarıya çıkarak avlanıyor. Dünyada ilk kez Eskişehir'de keşfedilip literatüre dahil edildi. Brachythele zonsteini, Eskişehir'den çıktı ve dünya için yeni bir tür. Daha sonra belki dünyanın farklı yerlerinde de bu tür görülebilir ama Brachythele zonsteini olarak isimlendirilecek. Bundan sonra araştırmacılar, Brachythele zonsteini ile dünyada yapılacak bütün çalışmalarda bizim yaptıklarımıza atıfta bulunacak."