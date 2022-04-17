https://tr.sputniknews.com/20220417/spacex-abdye-ait-istihbarat-uydusunu-uzaya-firlatti-1055630425.html
SpaceX, ABD’ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı
SpaceX, ABD’ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı
ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Falcon-9 roketi ile ABD’ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı. 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T20:24+0300
2022-04-17T20:24+0300
2022-04-17T20:24+0300
yaşam
abd
spacex
falcon 9
istihbarat
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ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, ABD Ulusal Askeri Uzay İstihbarat Ofisi’nin (NUVKR) ihtiyaçları için uzaya Falcon-9 roketi ile istihbarat uydusunu uzaya fırlattı. Fırlatma, ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO) için NROL-85 misyonu dahilinde California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden TSİ 16.13'te gerçekleştirilirken, internet üzerinden canlı olarak yayınlandı.Keşif uydusu olarak da biline casus uydular, üzerlerinde taşıdıkları askeri veya istihbari donanımlar ile uzay yerine yeryüzünü tarıyor.
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abd, spacex, falcon 9, istihbarat
SpaceX, ABD’ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı
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ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Falcon-9 roketi ile ABD’ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı.
ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, ABD Ulusal Askeri Uzay İstihbarat Ofisi’nin (NUVKR) ihtiyaçları için uzaya Falcon-9 roketi ile istihbarat uydusunu uzaya fırlattı.
Fırlatma, ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO) için NROL-85 misyonu dahilinde California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden TSİ 16.13'te gerçekleştirilirken, internet üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Keşif uydusu olarak da biline casus uydular, üzerlerinde taşıdıkları askeri veya istihbari donanımlar ile uzay yerine yeryüzünü tarıyor.