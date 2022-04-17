https://tr.sputniknews.com/20220417/spacex-abdye-ait-istihbarat-uydusunu-uzaya-firlatti-1055630425.html

SpaceX, ABD’ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı

SpaceX, ABD’ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Falcon-9 roketi ile ABD’ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı. 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T20:24+0300

2022-04-17T20:24+0300

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yaşam

abd

spacex

falcon 9

istihbarat

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ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, ABD Ulusal Askeri Uzay İstihbarat Ofisi’nin (NUVKR) ihtiyaçları için uzaya Falcon-9 roketi ile istihbarat uydusunu uzaya fırlattı. Fırlatma, ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO) için NROL-85 misyonu dahilinde California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden TSİ 16.13'te gerçekleştirilirken, internet üzerinden canlı olarak yayınlandı.Keşif uydusu olarak da biline casus uydular, üzerlerinde taşıdıkları askeri veya istihbari donanımlar ile uzay yerine yeryüzünü tarıyor.

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2022

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abd, spacex, falcon 9, istihbarat