https://tr.sputniknews.com/20220417/tua-baskani-yildirim-uzay-calismalarinda-30-yil-gerideyiz-ama-arayi-kapatmak-icin-caba-gosteriyoruz-1055624316.html

TUA Başkanı Yıldırım: Uzay çalışmalarında 30 yıl gerideyiz ama arayı kapatmak için çaba gösteriyoruz

TUA Başkanı Yıldırım: Uzay çalışmalarında 30 yıl gerideyiz ama arayı kapatmak için çaba gösteriyoruz

TUA Başkanı Yıldırım, uzay çalışmalarında gelişmiş ülkelerle aradaki mesafeyi hızlı ve yoğun çalışmalarla kapatmak için çaba gösterdiklerini söyledi. 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T13:02+0300

2022-04-17T13:02+0300

2022-04-17T13:08+0300

serdar hüseyin yıldırım

türkiye uzay ajansı

türkiye

yuriy gagarin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/11/1055624291_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3e112f86dfff87de73442426918f7baf.jpg

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Birlik Vakfı Konya Şubesince İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen, 'Yeni Uzay Çağının Neresindeyiz' konferansında, TUA'nın kurucu başkanı olarak atanmasıyla iki yıldır yoğun şekilde faaliyetlere devam ettiklerini söyledi.Uzay çağının yerden gözlemle başladığına dikkati çeken Yıldırım, "Binlerce yıla dayanan bir çalışmadır. Burada medeniyetimizin çok büyük katkıları var. Bu çalışmalar uzun zaman anlamaya çalışmak şeklinde devam etti. Yerden gözlemle insanlar, gökyüzünde olanları güneşin doğuşu-batışı ve yıldızları anlamlandırmaya çalıştı. Ne kadar uzakta olduğunu tahmin etmek, nasıl hareket ettiğini öngörmek çok zor. Çok teoriler oluştu ve bu yüzyıllar boyunca devam etti" diye konuştu.‘Uzay insanın hayatta kalması için zor bir yer’Yıldırım, uzay çağının 1957'de Sovyetler Birliği'nin ilk uyduyu fırlatmasıyla başladığını hatırlatarak, şöyle devam etti:İMECE uzay yolculuğuna hazırlanıyor21. yüzyılda yeni bir uzay çağına girildiğini anlatan Yıldırım, bu zamanda insanoğlunun uzayda ve gökcisimlerinde devamlı bulunacağını aktardı.Yıldırım, Türkiye'nin uzay çalışmalarına dikkati çekerek, "Uzaktan algılama uydusu İMECE'yi yapıyoruz. Bu yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusunu fırlatacağız. Bunu yüzde 60 yerlilik oranıyla TÜBİTAK yapıyor. Bazı kurumlarımız, şirketlerimiz destek oluyor. Bunlar yeterli değil tabii. Gecikmiş de olsa TUA da bunun için kuruldu. Gelişmiş ülkelerle mukayese ettiğimizde 30 yıl gerideyiz. Bu tabii bizi korkutmuyor. Hızlı çalışarak ve kendi metotlarımızla kısa yollar bularak bu arayı kapatmak için yoğun şekilde çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220310/tua-baskani-uzay-sistemleri-olmazsa-turkiyenin-savunma-sanayisinde-yaptigi-yatirimlar-eksik-kalir-1054596676.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

serdar hüseyin yıldırım, türkiye uzay ajansı, yuriy gagarin