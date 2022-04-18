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ABD'de 'Örümcek Adam' rekoru: 292 kez sinemada izleyerek Guinness'e girdi
ABD'de 'Örümcek Adam' rekoru: 292 kez sinemada izleyerek Guinness'e girdi
ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan bir kişi, 'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' filmini üç ay süresince toplam 292 defa izleyerek, 'aynı filmi en çok kez sinemada... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T13:47+0300
2022-04-18T13:55+0300
örümcek adam: eve dönüş yok
yaşam
abd
guinness rekorlar kitabı
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ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Ramiro Alanis isimli bir kişi, 'Örümcek Adam' (Spider-Man) serisinin son filmini sinemalarda 292 defa izleyerek, aynı filmi en çok kez izleme Guinness rekorunu kırdı.Alanis daha önce de 'Avengers Endgame' filmini 191 kez izleyerek aynı rekoru 2019'da kırmıştı, ancak 2021'de Kaamelott: First Installment”'u 204 kez izleyen Arnaud Klein isimli kişi rekoru elinden almıştı.Unvanını geri almak isteyen Alanis, 16 Aralık 2021 – 15 Mart 2022 tarihleri arasında Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home) filmini izlemek için 720 saat (30 güne eş değer) harcayarak, toplam 3 bin 400 dolar ödeme yaptı.Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Guinness Dünya Rekorları tarafından yapılan açıklamada, Alanis'in ölen büyükannesi adına bu rekoru kırdığı belirtildi. Alanis, “[Büyükannem] bir numaralı destekçimdi ve rekoru elimde tutmak istiyorum” şeklinde konuştu.2021 Aralık ayında vizyona giren Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi dünya çapında 1 milyar doların üzerinde gişe hasılatı yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220124/orumcek-adam-eve-donus-yok-tum-zamanlarin-gise-rekoruna-kosuyor-1053053938.html
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örümcek adam: eve dönüş yok, abd, guinness rekorlar kitabı

ABD'de 'Örümcek Adam' rekoru: 292 kez sinemada izleyerek Guinness'e girdi

13:47 18.04.2022 (güncellendi: 13:55 18.04.2022)
© Guinness World RecordsYüzlerce kez Örümcek Adam izleyen Ramiro Alanis
Yüzlerce kez Örümcek Adam izleyen Ramiro Alanis - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© Guinness World Records
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ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan bir kişi, 'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' filmini üç ay süresince toplam 292 defa izleyerek, 'aynı filmi en çok kez sinemada izleme' rekorunu kırdı.
ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Ramiro Alanis isimli bir kişi, 'Örümcek Adam' (Spider-Man) serisinin son filmini sinemalarda 292 defa izleyerek, aynı filmi en çok kez izleme Guinness rekorunu kırdı.
Alanis daha önce de 'Avengers Endgame' filmini 191 kez izleyerek aynı rekoru 2019'da kırmıştı, ancak 2021'de Kaamelott: First Installment”'u 204 kez izleyen Arnaud Klein isimli kişi rekoru elinden almıştı.
Unvanını geri almak isteyen Alanis, 16 Aralık 2021 – 15 Mart 2022 tarihleri arasında Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home) filmini izlemek için 720 saat (30 güne eş değer) harcayarak, toplam 3 bin 400 dolar ödeme yaptı.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Guinness Dünya Rekorları tarafından yapılan açıklamada, Alanis'in ölen büyükannesi adına bu rekoru kırdığı belirtildi. Alanis, “[Büyükannem] bir numaralı destekçimdi ve rekoru elimde tutmak istiyorum” şeklinde konuştu.
2021 Aralık ayında vizyona giren Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi dünya çapında 1 milyar doların üzerinde gişe hasılatı yapmıştı.
Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
YAŞAM
'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' tüm zamanların gişe rekoruna koşuyor
24 Ocak, 09:52
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