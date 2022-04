ABD'de 'Örümcek Adam' rekoru: 292 kez sinemada izleyerek Guinness'e girdi

https://tr.sputniknews.com/20220418/abdde-orumcek-adam-rekoru-292-kez-sinemada-izleyerek-guinnesse-girdi-1055646367.html

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan bir kişi, 'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' filmini üç ay süresince toplam 292 defa izleyerek, 'aynı filmi en çok kez sinemada... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Ramiro Alanis isimli bir kişi, 'Örümcek Adam' (Spider-Man) serisinin son filmini sinemalarda 292 defa izleyerek, aynı filmi en çok kez izleme Guinness rekorunu kırdı.Alanis daha önce de 'Avengers Endgame' filmini 191 kez izleyerek aynı rekoru 2019'da kırmıştı, ancak 2021'de Kaamelott: First Installment”'u 204 kez izleyen Arnaud Klein isimli kişi rekoru elinden almıştı.Unvanını geri almak isteyen Alanis, 16 Aralık 2021 – 15 Mart 2022 tarihleri arasında Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home) filmini izlemek için 720 saat (30 güne eş değer) harcayarak, toplam 3 bin 400 dolar ödeme yaptı.Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Guinness Dünya Rekorları tarafından yapılan açıklamada, Alanis'in ölen büyükannesi adına bu rekoru kırdığı belirtildi. Alanis, “[Büyükannem] bir numaralı destekçimdi ve rekoru elimde tutmak istiyorum” şeklinde konuştu.2021 Aralık ayında vizyona giren Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi dünya çapında 1 milyar doların üzerinde gişe hasılatı yapmıştı.

