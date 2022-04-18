Doğu Perinçek'ten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a: Biz onu pıstıracağız
04:23 18.04.2022 (güncellendi: 04:26 18.04.2022)
© Fotoğraf : Vatan PartisiDoğu Perinçek, Dünya İslami Uyanış Kurultayı’na katıldı
© Fotoğraf : Vatan Partisi
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı hedef alan açıklamalarda bulundu. Perinçek, Özdağ için "Ümit Özdağ'ı ihtar ediyoruz. Biz onu pıstıracağız, ortalıkta dolaşamayacak" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek partisinin Çankaya 12. Olağan Kurultayı'nda sığınmacılara ilişkin yaptığı açıklamalarda mültecilere ilişkin kampanyanın ABD merkezli olduğu ve kampanyanın başını da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın çektiğini iddia etti.
"Ümit Özdağ ateşle oynuyor" ifadeleriyle söz konusu konuşmasını sosyal medya adresinden de paylaşan Perinçek konuya şunları söyledi:
"Türkiye'de misafirlerimiz, Suriyeli göçmenler, Afgan göçmenler, diğer Orta Doğu'dan gelen göçmenler. Buna karşı ABD merkezli bir kampanya yürütülüyor. Bunun başında da Ümit Özdağ var. Ümit Özdağ da kendi kimliğini ortaya koyuyor. Bu çok vahim bir uygulama. Türkiye'deki Suriyeli, Afgan kardeşlerimizle Türk milleti arasına nifak sokmak, düşmanlık getirmek, adreslerini ihbar etmek, televizyonlarda bunlara karşı kışkırtmalar yapmak, bu tür propagandalarla Türk milletinin değerlerine dayanarak insanlarımızı kardeşlerine karşı şiddet uygulamaya davet etmekle mücadele ediyoruz. Bunların karşısındayız. Ümit Özdağ'ı da uyarıyoruz. Yaptığı iş ABD'nin kaos planlarına hizmettir. Bunların cesaretini kıracağız. Türkiye'ye karşı tertip yapmakmış, tuzak kurmakmış, bizi kardeşlerimizle yumruk yumruğa getirme hayallerinden vazgeçsinler. Ümit Özdağ'ı ihtar ediyoruz."
Ümit Özdağ ateşle oynuyor. pic.twitter.com/Dcam7vOzG9— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) April 17, 2022