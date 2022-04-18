Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220418/dogu-perincekten-zafer-partisi-genel-baskani-umit-ozdaga-biz-onu-pistiracagiz-1055635268.html
Doğu Perinçek'ten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a: Biz onu pıstıracağız
Doğu Perinçek'ten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a: Biz onu pıstıracağız
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı hedef alan açıklamalarda bulundu. Perinçek, Özdağ için "Ümit Özdağ'ı ihtar... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T04:23+0300
2022-04-18T04:26+0300
doğu perinçek
türkiye
ümit özdağ
sığınmacılar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045028925_0:0:959:539_1920x0_80_0_0_3b06ab6b5222bbd4d3047a4dde2f493a.jpg
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek partisinin Çankaya 12. Olağan Kurultayı'nda sığınmacılara ilişkin yaptığı açıklamalarda mültecilere ilişkin kampanyanın ABD merkezli olduğu ve kampanyanın başını da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın çektiğini iddia etti."Ümit Özdağ ateşle oynuyor" ifadeleriyle söz konusu konuşmasını sosyal medya adresinden de paylaşan Perinçek konuya şunları söyledi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045028925_119:0:838:539_1920x0_80_0_0_06d1b0b030e13e987edbefe0f8da2e44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
doğu perinçek, ümit özdağ, sığınmacılar

Doğu Perinçek'ten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a: Biz onu pıstıracağız

04:23 18.04.2022 (güncellendi: 04:26 18.04.2022)
© Fotoğraf : Vatan PartisiDoğu Perinçek, Dünya İslami Uyanış Kurultayı’na katıldı
Doğu Perinçek, Dünya İslami Uyanış Kurultayı’na katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© Fotoğraf : Vatan Partisi
Abone olTelegram
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı hedef alan açıklamalarda bulundu. Perinçek, Özdağ için "Ümit Özdağ'ı ihtar ediyoruz. Biz onu pıstıracağız, ortalıkta dolaşamayacak" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek partisinin Çankaya 12. Olağan Kurultayı'nda sığınmacılara ilişkin yaptığı açıklamalarda mültecilere ilişkin kampanyanın ABD merkezli olduğu ve kampanyanın başını da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın çektiğini iddia etti.
"Ümit Özdağ ateşle oynuyor" ifadeleriyle söz konusu konuşmasını sosyal medya adresinden de paylaşan Perinçek konuya şunları söyledi:
"Türkiye'de misafirlerimiz, Suriyeli göçmenler, Afgan göçmenler, diğer Orta Doğu'dan gelen göçmenler. Buna karşı ABD merkezli bir kampanya yürütülüyor. Bunun başında da Ümit Özdağ var. Ümit Özdağ da kendi kimliğini ortaya koyuyor. Bu çok vahim bir uygulama. Türkiye'deki Suriyeli, Afgan kardeşlerimizle Türk milleti arasına nifak sokmak, düşmanlık getirmek, adreslerini ihbar etmek, televizyonlarda bunlara karşı kışkırtmalar yapmak, bu tür propagandalarla Türk milletinin değerlerine dayanarak insanlarımızı kardeşlerine karşı şiddet uygulamaya davet etmekle mücadele ediyoruz. Bunların karşısındayız. Ümit Özdağ'ı da uyarıyoruz. Yaptığı iş ABD'nin kaos planlarına hizmettir. Bunların cesaretini kıracağız. Türkiye'ye karşı tertip yapmakmış, tuzak kurmakmış, bizi kardeşlerimizle yumruk yumruğa getirme hayallerinden vazgeçsinler. Ümit Özdağ'ı ihtar ediyoruz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала