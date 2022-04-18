Doğu Perinçek'ten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a: Biz onu pıstıracağız

"Türkiye'de misafirlerimiz, Suriyeli göçmenler, Afgan göçmenler, diğer Orta Doğu'dan gelen göçmenler. Buna karşı ABD merkezli bir kampanya yürütülüyor. Bunun başında da Ümit Özdağ var. Ümit Özdağ da kendi kimliğini ortaya koyuyor. Bu çok vahim bir uygulama. Türkiye'deki Suriyeli, Afgan kardeşlerimizle Türk milleti arasına nifak sokmak, düşmanlık getirmek, adreslerini ihbar etmek, televizyonlarda bunlara karşı kışkırtmalar yapmak, bu tür propagandalarla Türk milletinin değerlerine dayanarak insanlarımızı kardeşlerine karşı şiddet uygulamaya davet etmekle mücadele ediyoruz. Bunların karşısındayız. Ümit Özdağ'ı da uyarıyoruz. Yaptığı iş ABD'nin kaos planlarına hizmettir. Bunların cesaretini kıracağız. Türkiye'ye karşı tertip yapmakmış, tuzak kurmakmış, bizi kardeşlerimizle yumruk yumruğa getirme hayallerinden vazgeçsinler. Ümit Özdağ'ı ihtar ediyoruz."