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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220418/eski-cekya-lideri-avrupanin-ukrayna-ve-rusya-tutumundan-dolayi-mahcubum-1055651031.html
Eski Çekya lideri: Avrupa’nın Ukrayna ve Rusya tutumundan dolayı mahcubum
Eski Çekya lideri: Avrupa’nın Ukrayna ve Rusya tutumundan dolayı mahcubum
Eski Çekya Devlet Başkanı Vaclav Klaus, Avrupalıların Ukrayna’ya yönelik mevcut olumlu tutumu arkasında, 'Rusya’ya duydukları nefretin' saklanıyor... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T16:15+0300
2022-04-18T16:15+0300
ukrayna krizi
vaclav klaus
çekya
rusya
ukrayna
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Eski Çekya lideri Vaclav Klaus, iDNES.cz portalı için kaleme aldığı yazısında, Avrupalıların eskiden Ukraynalılara sempati duymadığını belirterek, “Çeklerin, ülkemizde çalışan izinli ve izinsiz göçmenlere nasıl davrandığını gördüğümde hep çok utandım” itirafında bulundu.Ukrayna’daki özel askeri operasyon bağlamında, Avrupa’daki Rus karşıtlığını kınayan Klaus, bunun çifte standart olduğunu belirterek, “Şimdi de herkes kelimenin tam anlamıyla Ukrayna ve Ukraynalılara yönelik sevgi saçıyor. Bu sevgi, şahsen tanımadığım bir hanımın bana mektubunda yazdığı gibi, sadece ‘Rusya nefretini’ gizleyen bir perde işlevi görüyor olabilir mi? Birilerine olan nefret, başka birilerine sevgi için kötü ve zayıf bir motivasyon” ifadelerini kullandı.Sevgi ve nefretin, çatışmanın çözümüne yardımcı olmadığının altını çizen Çekyalı politikacı, akıl ve soğuk pragmatizmin ön plana çıkması gerektiğini kaydetti.Klaus, “Ukrayna’nın kendini içinde bulunduğu Batı-Rusya çatışmasını talihsiz ama rahat nesne olarak görüyor olabilir miyiz? Eminim, Batı ve Rusya en kısa zamanda müzakere masasına oturmalı” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220301/canli--donbass-operasyonunda-6-gun--1054316530.html
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vaclav klaus, çekya, rusya, ukrayna

Eski Çekya lideri: Avrupa’nın Ukrayna ve Rusya tutumundan dolayı mahcubum

16:15 18.04.2022
© AFP 2022 / RADEK MICAVaclav Klaus
Vaclav Klaus - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022 / RADEK MICA
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Eski Çekya Devlet Başkanı Vaclav Klaus, Avrupalıların Ukrayna’ya yönelik mevcut olumlu tutumu arkasında, 'Rusya’ya duydukları nefretin' saklanıyor olabileceğini söyledi.
Eski Çekya lideri Vaclav Klaus, iDNES.cz portalı için kaleme aldığı yazısında, Avrupalıların eskiden Ukraynalılara sempati duymadığını belirterek, “Çeklerin, ülkemizde çalışan izinli ve izinsiz göçmenlere nasıl davrandığını gördüğümde hep çok utandım” itirafında bulundu.
Ukrayna’daki özel askeri operasyon bağlamında, Avrupa’daki Rus karşıtlığını kınayan Klaus, bunun çifte standart olduğunu belirterek, “Şimdi de herkes kelimenin tam anlamıyla Ukrayna ve Ukraynalılara yönelik sevgi saçıyor. Bu sevgi, şahsen tanımadığım bir hanımın bana mektubunda yazdığı gibi, sadece ‘Rusya nefretini’ gizleyen bir perde işlevi görüyor olabilir mi? Birilerine olan nefret, başka birilerine sevgi için kötü ve zayıf bir motivasyon” ifadelerini kullandı.
Sevgi ve nefretin, çatışmanın çözümüne yardımcı olmadığının altını çizen Çekyalı politikacı, akıl ve soğuk pragmatizmin ön plana çıkması gerektiğini kaydetti.
Klaus, “Ukrayna’nın kendini içinde bulunduğu Batı-Rusya çatışmasını talihsiz ama rahat nesne olarak görüyor olabilir miyiz? Eminim, Batı ve Rusya en kısa zamanda müzakere masasına oturmalı” dedi.
Rusya- Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
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