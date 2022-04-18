https://tr.sputniknews.com/20220418/eski-cekya-lideri-avrupanin-ukrayna-ve-rusya-tutumundan-dolayi-mahcubum-1055651031.html

Eski Çekya lideri: Avrupa’nın Ukrayna ve Rusya tutumundan dolayı mahcubum

Eski Çekya lideri: Avrupa’nın Ukrayna ve Rusya tutumundan dolayı mahcubum

Eski Çekya Devlet Başkanı Vaclav Klaus, Avrupalıların Ukrayna’ya yönelik mevcut olumlu tutumu arkasında, 'Rusya’ya duydukları nefretin' saklanıyor... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T16:15+0300

2022-04-18T16:15+0300

2022-04-18T16:15+0300

ukrayna krizi

vaclav klaus

çekya

rusya

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/1043584452_0:264:5071:3116_1920x0_80_0_0_ed177ff1be057723d972d11312a9e0df.jpg

Eski Çekya lideri Vaclav Klaus, iDNES.cz portalı için kaleme aldığı yazısında, Avrupalıların eskiden Ukraynalılara sempati duymadığını belirterek, “Çeklerin, ülkemizde çalışan izinli ve izinsiz göçmenlere nasıl davrandığını gördüğümde hep çok utandım” itirafında bulundu.Ukrayna’daki özel askeri operasyon bağlamında, Avrupa’daki Rus karşıtlığını kınayan Klaus, bunun çifte standart olduğunu belirterek, “Şimdi de herkes kelimenin tam anlamıyla Ukrayna ve Ukraynalılara yönelik sevgi saçıyor. Bu sevgi, şahsen tanımadığım bir hanımın bana mektubunda yazdığı gibi, sadece ‘Rusya nefretini’ gizleyen bir perde işlevi görüyor olabilir mi? Birilerine olan nefret, başka birilerine sevgi için kötü ve zayıf bir motivasyon” ifadelerini kullandı.Sevgi ve nefretin, çatışmanın çözümüne yardımcı olmadığının altını çizen Çekyalı politikacı, akıl ve soğuk pragmatizmin ön plana çıkması gerektiğini kaydetti.Klaus, “Ukrayna’nın kendini içinde bulunduğu Batı-Rusya çatışmasını talihsiz ama rahat nesne olarak görüyor olabilir miyiz? Eminim, Batı ve Rusya en kısa zamanda müzakere masasına oturmalı” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220301/canli--donbass-operasyonunda-6-gun--1054316530.html

çekya

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaclav klaus, çekya, rusya, ukrayna