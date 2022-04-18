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İstanbul Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu için MOBESE kararı: Soruşturma izni verilmedi
İstanbul Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu için MOBESE kararı: Soruşturma izni verilmedi
İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İngiliz Büyükelçi ile yemek yediği restorana giriş ve çıkışını gösteren MOBESE görüntülerine ilişkin karar... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T19:04+0300
2022-04-18T19:06+0300
politika
türkiye
ekrem imamoğlu
mobese
ibb
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İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İngiliz Büyükelçi ile yemek yediği restorana giriş ve çıkışını gösteren MOBESE görüntülerinin paylaşılması üzerine bulunulan suç duyurusu kapsamında görüntülerin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasından alınmadığı sonucuna ulaşarak ilgililer hakkında soruşturmaya izin vermedi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları yoğun kar yağışının yaşandığı 24 Ocak 2022’de İngiliz Büyükelçi ile yemek yediği restorana giriş ve çıkışını gösteren MOBSE görüntüleriyle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Sözcü’den Özlem Güvenli’nin haberine göre, soruşturma kapsamında görevliler hakkında ileri sürülen iddialarla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı polis başmüfettişlerince yapılan inceleme sonucunda 14 Mart 2022’de incelenen ön raporunu incelemelerinin ardından İstanbul Valiliği, görüntülerin KGYS kamerasından alınmadığı sonucuna ulaştı. Valilik, soruşturmaya izin vermedi.15 Mart 2022 tarihli ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzasını taşıyan yazıda, görüntülerin KGYS kamerasından alınmadığı, alındığı var sayılsa dahi kamusal alanda trafikte seyreden araç görüntülerinden ibaret olup belirlenebilir kişi ve araç plakası bulunmadığı için kişisel verilerin elde edilmesi ve özel hayatın gizliliğini ihlal ve kabiliyetine sahip olmadığı belirtildi. Dolayısıyla görevi kötüye kullanma suçunun oluşmadığı kaydedildi.'Başka kameralardan alınması mümkün'Yazıda, İstanbul'da KGYS dışında belediyeler, resmi veya özel diğer kurum ve kuruluşlar, işyerleri, konutlar, araç kameraları, şahıslarca kullanılabilen video kamera, cep telefonu gibi cihazlar düşünüldüğünde söz konusu görüntülerin KGYS dışında başka teknolojik imkanlar kullanılarak alınabilmesinin mümkün olduğu ifade edildi. Görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan muhabir ve gazete yazarının haber kaynaklarının emniyet personeli olmadığını, kamu görevlisi olmadığını beyan ettikleri aktarıldı.'Görevi kötüye kullanma suçu oluşmadı' Şikayete konu görüntülerin KGYS kamerasından alındığına ilişkin şikayetçinin iddiası dışında beyan, bilgi, belge bulunmadığından iddianın ispatlanmadığı, görevi kötüye kullanma suçunun oluşmadığı ve haklarında ön inceleme yapılmasını gerektirecek kamu personelinin bulunmadığı belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde MOBESE'den sorumlu veya erişimi bulunan ilgililer hakkında soruşturma izni verilmemesine, kararın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve ilgililere tebliğine karar verildi.İmamoğlu'nun avukatlarından itirazİmamoğlu'nun avukatları, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne sunulmak üzere İstanbul Valiliği'ne gönderilen itiraz başvurusunda eksik inceleme neticesinde verilen ve açıkça hukuka aykırı olan kararın kaldırılması talep etti.Görüntülerin KGYS kamerasına ait olduğu vurgulanarak “Belediyelerin turizm, trafik gibi değişik amaçlarla kullandığı, kamuya açık yayınlanan görüntü ve kamera sistemlerinin KGYS kameraları ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Olay yerinde ve o açıyı gören İBB'ye, Sarıyer Belediyesi'ne, işyerlerine ait başka bir kamera bulunmamaktadır. Soruşturma konusu görüntülerin alınabileceği bir başka kamera bulunmamaktadır. Görüntülerde görünen kablo, KGYS kamerasının önünden geçen kablodur ve bu da görüntülerin KGYS kamerasından alındığını doğrulamaktadır” denildi.
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türkiye, ekrem imamoğlu, mobese, ibb

İstanbul Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu için MOBESE kararı: Soruşturma izni verilmedi

19:04 18.04.2022 (güncellendi: 19:06 18.04.2022)
© IBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© IBB/ONUR GUNAL
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İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İngiliz Büyükelçi ile yemek yediği restorana giriş ve çıkışını gösteren MOBESE görüntülerine ilişkin karar verdi. Valilik, olaya ilişkin soruşturma izni vermedi.
İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İngiliz Büyükelçi ile yemek yediği restorana giriş ve çıkışını gösteren MOBESE görüntülerinin paylaşılması üzerine bulunulan suç duyurusu kapsamında görüntülerin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasından alınmadığı sonucuna ulaşarak ilgililer hakkında soruşturmaya izin vermedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları yoğun kar yağışının yaşandığı 24 Ocak 2022’de İngiliz Büyükelçi ile yemek yediği restorana giriş ve çıkışını gösteren MOBSE görüntüleriyle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

Sözcü’den Özlem Güvenli’nin haberine göre, soruşturma kapsamında görevliler hakkında ileri sürülen iddialarla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı polis başmüfettişlerince yapılan inceleme sonucunda 14 Mart 2022’de incelenen ön raporunu incelemelerinin ardından İstanbul Valiliği, görüntülerin KGYS kamerasından alınmadığı sonucuna ulaştı. Valilik, soruşturmaya izin vermedi.

15 Mart 2022 tarihli ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzasını taşıyan yazıda, görüntülerin KGYS kamerasından alınmadığı, alındığı var sayılsa dahi kamusal alanda trafikte seyreden araç görüntülerinden ibaret olup belirlenebilir kişi ve araç plakası bulunmadığı için kişisel verilerin elde edilmesi ve özel hayatın gizliliğini ihlal ve kabiliyetine sahip olmadığı belirtildi. Dolayısıyla görevi kötüye kullanma suçunun oluşmadığı kaydedildi.

'Başka kameralardan alınması mümkün'

Yazıda, İstanbul'da KGYS dışında belediyeler, resmi veya özel diğer kurum ve kuruluşlar, işyerleri, konutlar, araç kameraları, şahıslarca kullanılabilen video kamera, cep telefonu gibi cihazlar düşünüldüğünde söz konusu görüntülerin KGYS dışında başka teknolojik imkanlar kullanılarak alınabilmesinin mümkün olduğu ifade edildi. Görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan muhabir ve gazete yazarının haber kaynaklarının emniyet personeli olmadığını, kamu görevlisi olmadığını beyan ettikleri aktarıldı.

'Görevi kötüye kullanma suçu oluşmadı'

Şikayete konu görüntülerin KGYS kamerasından alındığına ilişkin şikayetçinin iddiası dışında beyan, bilgi, belge bulunmadığından iddianın ispatlanmadığı, görevi kötüye kullanma suçunun oluşmadığı ve haklarında ön inceleme yapılmasını gerektirecek kamu personelinin bulunmadığı belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde MOBESE'den sorumlu veya erişimi bulunan ilgililer hakkında soruşturma izni verilmemesine, kararın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve ilgililere tebliğine karar verildi.

İmamoğlu'nun avukatlarından itiraz

İmamoğlu'nun avukatları, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne sunulmak üzere İstanbul Valiliği'ne gönderilen itiraz başvurusunda eksik inceleme neticesinde verilen ve açıkça hukuka aykırı olan kararın kaldırılması talep etti.
Görüntülerin KGYS kamerasına ait olduğu vurgulanarak “Belediyelerin turizm, trafik gibi değişik amaçlarla kullandığı, kamuya açık yayınlanan görüntü ve kamera sistemlerinin KGYS kameraları ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Olay yerinde ve o açıyı gören İBB'ye, Sarıyer Belediyesi'ne, işyerlerine ait başka bir kamera bulunmamaktadır. Soruşturma konusu görüntülerin alınabileceği bir başka kamera bulunmamaktadır. Görüntülerde görünen kablo, KGYS kamerasının önünden geçen kablodur ve bu da görüntülerin KGYS kamerasından alındığını doğrulamaktadır” denildi.
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