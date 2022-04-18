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Peru'da çocuk tecavüzcülerinin kimyasal yolla hadım edilmesi planlanıyor
Peru'da çocuk tecavüzcülerinin kimyasal yolla hadım edilmesi planlanıyor
Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, hükümetinin çocuk tecavüzcülerinin kimyasal yollarla hadım edilmesini planladığını duyurdu. Castillo, "Savunmasız kişilerin... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T17:21+0300
2022-04-18T17:22+0300
dünya
peru
kimyasal
hadım
çocuk
çocuk istismarı
tecavüz
güney amerika
pedro castillo
öneri
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3 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğraması Peru'da gündem oldu. Olayın ardından açıklama yapan Peru lideri Pedro Castillo, “Hükümet çocuklara yönelik cinsel şiddete ne tahammül edecek ne de bu tür suçlar cezasız kalacaktır. Bu tür vahşet olaylarına karşı oldukça kızgınım” dedi.Castillo, çocuklara yönelik cinsel istismarı önlemek için tecavüzcülerin kimyasal yolla hadım edilmesini önerdi. Ancak Castillo’nun önerisinin yürürlüğe girebilmesi için parlamento onayı gerekiyor. Devlet Başkanı, bu cezanın uygulanabilmesi için Ceza Kanunu'na dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Castillo, "Kongreyi toplumumuzun en savunmasız bireyleri lehine somut önlemleri desteklemeye çağırıyoruz. Çünkü toplum olarak bütünlüğümüzü baltalayan ve savunmasız kişilerin hayatlarını yok eden bu şiddet eylemlerine müsamaha göstermeye devam edemeyiz" ifadelerini kullandı.Peru’da Kadın ve Aileden Bakanlığı’nın verilerine göre, son 4 yıl içinde yaşı küçük 21 bin çocuğa tecavüz edildi. Öte yandan kimyasal hadım cezası, Rusya, Polonya, Güney Kore, Endonezya, Moldova, Pakistan ve ABD'nin birçok eyaletinde halihazırda yürürlükte.
https://tr.sputniknews.com/20211118/pakistanda-cinsel-istismar-suclarina-iliskin-yeni-yasa-kimyasal-hadim-yururluge-girdi-1050936640.html
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peru, kimyasal, hadım, çocuk, çocuk istismarı, tecavüz, güney amerika, pedro castillo, öneri

Peru'da çocuk tecavüzcülerinin kimyasal yolla hadım edilmesi planlanıyor

17:21 18.04.2022 (güncellendi: 17:22 18.04.2022)
© REUTERS / Angela PoncePeru - Pedro Castillo
Peru - Pedro Castillo - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© REUTERS / Angela Ponce
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Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, hükümetinin çocuk tecavüzcülerinin kimyasal yollarla hadım edilmesini planladığını duyurdu. Castillo, "Savunmasız kişilerin hayatlarını yok eden bu şiddet eylemlerine müsamaha göstermeye devam edemeyiz" açıklamasında bulundu.
3 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğraması Peru'da gündem oldu. Olayın ardından açıklama yapan Peru lideri Pedro Castillo, “Hükümet çocuklara yönelik cinsel şiddete ne tahammül edecek ne de bu tür suçlar cezasız kalacaktır. Bu tür vahşet olaylarına karşı oldukça kızgınım” dedi.
Castillo, çocuklara yönelik cinsel istismarı önlemek için tecavüzcülerin kimyasal yolla hadım edilmesini önerdi. Ancak Castillo’nun önerisinin yürürlüğe girebilmesi için parlamento onayı gerekiyor.
Devlet Başkanı, bu cezanın uygulanabilmesi için Ceza Kanunu'na dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Castillo, "Kongreyi toplumumuzun en savunmasız bireyleri lehine somut önlemleri desteklemeye çağırıyoruz. Çünkü toplum olarak bütünlüğümüzü baltalayan ve savunmasız kişilerin hayatlarını yok eden bu şiddet eylemlerine müsamaha göstermeye devam edemeyiz" ifadelerini kullandı.
Peru’da Kadın ve Aileden Bakanlığı’nın verilerine göre, son 4 yıl içinde yaşı küçük 21 bin çocuğa tecavüz edildi.
Öte yandan kimyasal hadım cezası, Rusya, Polonya, Güney Kore, Endonezya, Moldova, Pakistan ve ABD'nin birçok eyaletinde halihazırda yürürlükte.
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