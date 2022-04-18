https://tr.sputniknews.com/20220418/telefonla-konustugu-sirada-telefonu-calindi-1055652847.html

Telefonla konuştuğu sırada telefonu çalındı

Telefonla konuştuğu sırada telefonu çalındı

İzmir’de telefonla konuşan bir kadının arkasından sinsice yaklaşan şüpheli, kadının elindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çalıp kaçtı. 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T16:57+0300

2022-04-18T16:57+0300

2022-04-18T17:09+0300

izmir

türkiye

telefon

hırsızlık

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İzmir’in Konak ilçesinde, G.A. isimli kadın, sabah saatlerinde telefonla konuşarak cadde üzerinde yürüyordu. Bu sırada arkasından yaklaşan kişinin farkında değildi. Cep telefonu ile konuşan G.A., bir müddet sonra durakladı. Takipte olan şüphelide kadının arkasında durdu. Bu anlarda şüpheli, kadının arkasından dolaşarak hızlı bir hamleyle kadının elinden telefonu çalıp kaçtı. Telefonunun bir anda çalınmasıyla neye uğradığını şaşıran G.A., olayın şokunu üzerinden atar atmaz kapkaççının peşinden koştu; ama yetişemedi. Talihsiz kadın, daha sonrada polis merkezine gidip hırsızdan şikayetçi oldu.Kısa sürede yakalandıOlay sonrası Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, kamera kayıtlarından kapkaççının peşine düştü. Tek tek bölgedeki kameraları takibe alan ekipler, kısa sürede telefonu çalan kişinin Nurullah G. (20) olduğunu belirledi. Uyuşturucu ve hırsızlıktan kaydı bulunan şahıs, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Çaldığı telefonda ele geçirilerek sahibine teslim edildi.Nurullah G., daha sonrada işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

https://tr.sputniknews.com/20220404/otomobilinde-uyuyakaldi-telefon-ve-altinlari-calindi-1055304849.html

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izmir, telefon, hırsızlık