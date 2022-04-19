https://tr.sputniknews.com/20220419/abdde-17-yeni-kirkayak-turu-kesfedildi-bir-ture-taylor-swiftin-adi-verildi-1055677310.html

ABD'de 17 yeni kırkayak türü keşfedildi: Bir türe Taylor Swift'in adı verildi

ABD'de 17 yeni kırkayak türü keşfedildi: Bir türe Taylor Swift'in adı verildi

ABD'nin Apalaş Dağları'nda yaşayan Nannaria kırkayak cinsinin 17 yeni türü keşfedildi. Kırkayak türlerinden birine şarkıcı Taylor Swift'in adı verildi. 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T14:49+0300

2022-04-19T14:49+0300

2022-04-19T14:57+0300

taylor swift

kırkayak

yaşam

abd

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Sci-News'deki habere göre, Virginia Politeknik Enstitüsü ve Eyalet Üniversitesinden böcek bilimciler, saha çalışmalarında toplanan veya üniversite ve müze koleksiyonlarından alınan 1800'den fazla örneği inceledi.Böcek bilimciler, yürüttükleri çalışma sonucunda Apalaş Dağları'nda yaşayan Nannaria kırkayak cinsinin 17 yeni türünü keşfetti.Virginia Politeknik Enstitüsü'nden Dr. Derek Hennen, bu az bilinen omurgasızların ayrıştırıcılar olarak değerli bir rolü olduğunu belirterek yaprak artıklarını parçalayarak besinlerini ekosisteme saldıklarını kaydetti.Hennen, "Çürüyen yapraklar ve diğer bitkilerle beslendikleri orman tabanında yaşıyorlar ve aslında, yakalanmaları biraz zor çünkü toprağa gömülü kalma eğilimindedirler, bazen yüzeyin tamamen altında kalıyorlar" ifadelerini kullandı.Taylor Swift'ten esinlendi: 'Nannaria swiftae'Öte yandan, türlerden birine ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Taylor Swift'in adı verildi: 'Nannaria swiftae'Böcek bilimci Hennen, HuffPost'a yaptığı açıklamada, büyük bir Taylor Swift hayranı olduğunu belirterek, "Yüksek lisans yaparken müziğini çok dinledim" dedi.Çalışmada keşfedilen yeni türlerin, baldıran otu, akçaağaç, meşe, cadı fındığı ve çam ormanlarında, 481 ila 1539 metre arasında değişen yüksekliklerde toplandığına işaret edildi.Araştırmanın sonuçları ZooKeys dergisinde yayımlandı.

https://tr.sputniknews.com/20211217/yeni-kesfedilen-1300-bacakli-kirkayak-turu-rekor-kirdi-1051857738.html

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taylor swift, kırkayak, abd