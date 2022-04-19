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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220419/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055665115.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 14.65'ten işlem görüyor. Euro/TL ise 15.77 TL’de yer alıyor. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T09:23+0300
2022-04-19T09:23+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
altın
çeyrek altın
euro
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Dolar, 19 Nisan 2022 sabahına 14.65 bandında başladı.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.6419 lira, satış fiyatı 14.6519 liradan işlem görüyor.Euro/TL'de alış fiyatı 15.7796 lira, satış fiyatı 15.7862 lira seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatları, dün 2 bin dolar seviyesini zorlarken, bugün 1975 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada gram altın 930 liraya satılırken, çeyrek altın 1525 lira, yarım altın 3050 lira, tam altın ise 6083 liradan el değiştiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220418/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055637648.html
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dolar, dolar/tl, altın, çeyrek altın, euro

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:23 19.04.2022
© AAAltın bilezik, kuyumcu
Altın bilezik, kuyumcu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© AA
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Dolar 14.65'ten işlem görüyor. Euro/TL ise 15.77 TL’de yer alıyor.
Dolar, 19 Nisan 2022 sabahına 14.65 bandında başladı.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.6419 lira, satış fiyatı 14.6519 liradan işlem görüyor.
Euro/TL'de alış fiyatı 15.7796 lira, satış fiyatı 15.7862 lira seviyesinde yer alıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın fiyatları, dün 2 bin dolar seviyesini zorlarken, bugün 1975 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada gram altın 930 liraya satılırken, çeyrek altın 1525 lira, yarım altın 3050 lira, tam altın ise 6083 liradan el değiştiriyor.
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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