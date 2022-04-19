https://tr.sputniknews.com/20220419/japonyada-kaybolan-piton-sahibinin-aracinda-bulundu-1055670368.html
Japonya'da kaybolan piton sahibinin aracında bulundu
Japonya'da kaybolan piton sahibinin aracında bulundu
Japonya'nın Okayama eyaletinde kayıplara karışarak polisi alarma geçiren 2 metrelik evcil pitonun akıbeti belli oldu. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T12:04+0300
2022-04-19T12:04+0300
2022-04-19T12:05+0300
dünya
japonya
yılan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055670425_0:681:2048:1833_1920x0_80_0_0_4ccaa58f9c65c1dcfe79cef432ecc234.jpg
Kuraşiki şehrinde kaybolan dev yılan, sahibinin aracında bulundu. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yılanın sahibi arabanın iç döşemesinde olağan dışı bir kabarıklık fark ederek durumu emniyet güçlerine bildirdi. Yılanı bulmak için 2 gündür seferber olan polis, araçta uzmanlar eşliğinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda bulunan yılan sahibine teslim edilirken, pitonun aslında hiç kaçmadığı ortaya çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20220418/japonyada-polis-sahibinden-kacan-2-metrelik-yilani-ariyor-1055640724.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055670425_0:489:2048:2025_1920x0_80_0_0_ab63e99b174a40e9e7e97b73726097f2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
japonya, yılan
Japonya'da kaybolan piton sahibinin aracında bulundu
12:04 19.04.2022 (güncellendi: 12:05 19.04.2022) Abone ol
Japonya'nın Okayama eyaletinde kayıplara karışarak polisi alarma geçiren 2 metrelik evcil pitonun akıbeti belli oldu.
Kuraşiki şehrinde kaybolan dev yılan, sahibinin aracında bulundu.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yılanın sahibi arabanın iç döşemesinde olağan dışı bir kabarıklık fark ederek durumu emniyet güçlerine bildirdi. Yılanı bulmak için 2 gündür seferber olan polis, araçta uzmanlar eşliğinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda bulunan yılan sahibine teslim edilirken, pitonun aslında hiç kaçmadığı ortaya çıktı.