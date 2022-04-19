https://tr.sputniknews.com/20220419/japonyada-kaybolan-piton-sahibinin-aracinda-bulundu-1055670368.html

Japonya'da kaybolan piton sahibinin aracında bulundu

Japonya'da kaybolan piton sahibinin aracında bulundu

Japonya'nın Okayama eyaletinde kayıplara karışarak polisi alarma geçiren 2 metrelik evcil pitonun akıbeti belli oldu. 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T12:04+0300

2022-04-19T12:04+0300

2022-04-19T12:05+0300

dünya

japonya

yılan

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Kuraşiki şehrinde kaybolan dev yılan, sahibinin aracında bulundu. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yılanın sahibi arabanın iç döşemesinde olağan dışı bir kabarıklık fark ederek durumu emniyet güçlerine bildirdi. Yılanı bulmak için 2 gündür seferber olan polis, araçta uzmanlar eşliğinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda bulunan yılan sahibine teslim edilirken, pitonun aslında hiç kaçmadığı ortaya çıktı.

https://tr.sputniknews.com/20220418/japonyada-polis-sahibinden-kacan-2-metrelik-yilani-ariyor-1055640724.html

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japonya, yılan