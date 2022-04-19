Türkiye
SON DAKİKA| Lavrov: Ukrayna'da nükleer silah kullanmayı planlamıyoruz
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220419/japonyada-kaybolan-piton-sahibinin-aracinda-bulundu-1055670368.html
Japonya'da kaybolan piton sahibinin aracında bulundu
Japonya'da kaybolan piton sahibinin aracında bulundu
Japonya'nın Okayama eyaletinde kayıplara karışarak polisi alarma geçiren 2 metrelik evcil pitonun akıbeti belli oldu. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T12:04+0300
2022-04-19T12:05+0300
dünya
japonya
yılan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055670425_0:681:2048:1833_1920x0_80_0_0_4ccaa58f9c65c1dcfe79cef432ecc234.jpg
Kuraşiki şehrinde kaybolan dev yılan, sahibinin aracında bulundu. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yılanın sahibi arabanın iç döşemesinde olağan dışı bir kabarıklık fark ederek durumu emniyet güçlerine bildirdi. Yılanı bulmak için 2 gündür seferber olan polis, araçta uzmanlar eşliğinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda bulunan yılan sahibine teslim edilirken, pitonun aslında hiç kaçmadığı ortaya çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20220418/japonyada-polis-sahibinden-kacan-2-metrelik-yilani-ariyor-1055640724.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055670425_0:489:2048:2025_1920x0_80_0_0_ab63e99b174a40e9e7e97b73726097f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
japonya, yılan

Japonya'da kaybolan piton sahibinin aracında bulundu

12:04 19.04.2022 (güncellendi: 12:05 19.04.2022)
© İHA / BURAK ERSOYJaponya- Yılan
Japonya- Yılan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© İHA / BURAK ERSOY
Abone olTelegram
Japonya'nın Okayama eyaletinde kayıplara karışarak polisi alarma geçiren 2 metrelik evcil pitonun akıbeti belli oldu.
Kuraşiki şehrinde kaybolan dev yılan, sahibinin aracında bulundu.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yılanın sahibi arabanın iç döşemesinde olağan dışı bir kabarıklık fark ederek durumu emniyet güçlerine bildirdi. Yılanı bulmak için 2 gündür seferber olan polis, araçta uzmanlar eşliğinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda bulunan yılan sahibine teslim edilirken, pitonun aslında hiç kaçmadığı ortaya çıktı.
Japonya- Yılan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
DÜNYA
Japonya’da polis sahibinden kaçan 2 metrelik yılanı arıyor
Dün, 11:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала