https://tr.sputniknews.com/20220419/oksuruk-sesinden-kovid-19-hastalarini-tespit-eden-mobil-uygulama-gelistirildi--1055676887.html
Öksürük sesinden Kovid-19 hastalarını tespit eden mobil uygulama geliştirildi
Öksürük sesinden Kovid-19 hastalarını tespit eden mobil uygulama geliştirildi
Öksürük sesinden Kovid-19 hastalarını tespit eden yeni bir akıllı telefon uygulaması geliştirildi. ResApp adlı uygulama, öksürük seslerini analiz ederek virüs... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T15:20+0300
2022-04-19T15:20+0300
2022-04-19T15:24+0300
koronavirüs
kovid-19
aplikasyon
uygulama
test
telefon
akıllı telefon
mobil uygulama
varyant
omicron
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Bilim insanları, hızlı bir şekilde enfeksiyon tespiti yapabilen yeni Kovid-19 mobil uygulaması geliştirdi. ResApp'in geliştiricilerinden Prof. Dr. Catherine Bennett, "Bu küresel pandeminin büyük ölçekte endemik bir hastalığa evrimi, hızlı antijen ve PCR testlerine olan aşırı bağımlılığımızı dengeleyebilecek daha kolay tanı araçlarına ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor" dedi. Bennett, "ResApp'in Kovid-19 testi, PCR testlerinin sayısını önemli ölçüde azaltırken, virüsün devam eden etkisini yönetmek için gereken gözetimi hızla sürdürecektir" diye ekledi.Bunun yanında, Pfizer'in uygulamanın geliştiricilerine 100 milyon dolarlık bir satın alma teklifi götürdüğü öne sürüldü. 741 hastada test edildiUygulamanın geliştiricileri, ABD ve Hindistan'da 446'sı Kovid-19'lu olmak üzere toplam 741 hasta üzerinde denemeler gerçekleştirdi. Katılımcıların, semptomlarla ilgili kendilerine verilen anketleri tamamladıktan sonra uygulamanın yüklü olduğu bir akıllı telefona öksürdüğü bildirildi.Sonuçlar, uygulamanın enfeksiyonlu kişilerin yüzde 92'sinde Kovid-19'u doğru bir şekilde tespit edebildiğini ortaya koydu. Dünya genelinde PCR testleri ile birlikte yaygın olarak kullanılan yanal akış testleri ise semptomatik vakaların yaklaşık yüzde 72'sini ve asemptomatik vakaların yüzde 58'ini tespit edebiliyor.Takip testlerinde araştırmacılar, uygulamayı astım, zatürre ve solunum yolu enfeksiyonları dahil olmak üzere diğer solunum rahatsızlıkları olan 1007 hastadan alınan öksürüklerle test ederek uygulamanın Kovid-19'a özgü olup olmadığını test etti. Sonuçlar, uygulamanın Kovid-19'u yüzde 90 özgüllük ile doğru bir şekilde tespit edebildiğini ortaya çıkardı. Geliştiriciler, uygulamanın başlangıçta sık sık Kovid-19 testinin gerekli olduğu ortamlarda kullanılacağını söylüyor.'Dünya çapında memnuniyetle karşılanacaktır'Profesör Bennett, "ResApp testinin basitliği ve kullanım kolaylığı, dünya çapındaki halk sağlığı yetkilileri tarafından memnuniyetle karşılanacaktır" ifadelerini kullandı. ResApp CEO'su ve Genel Müdürü Tony Keating ise "Elde ettiğimiz bu ön sonuçlardan dolayı çok heyecanlıyız" dedi. Öte yandan uygulamanın, PCR testlerinin artık ücretsiz olmadığı İngiltere gibi ülkelerde son derece yararlı olabileceği düşünülüyor.
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kovid-19, aplikasyon, uygulama, test, telefon, akıllı telefon, mobil uygulama, varyant, omicron, omicron xe
Öksürük sesinden Kovid-19 hastalarını tespit eden mobil uygulama geliştirildi
15:20 19.04.2022 (güncellendi: 15:24 19.04.2022) Abone ol
Öksürük sesinden Kovid-19 hastalarını tespit eden yeni bir akıllı telefon uygulaması geliştirildi. ResApp adlı uygulama, öksürük seslerini analiz ederek virüs barındırıp barındırmadığınızı tespit edebiliyor. Uygulamanın, öksürük sesleri aracılığıyla enfeksiyonlu kişilerin yüzde 92'sinde Kovid-19'u doğru bir şekilde tespit ettiği bildirildi.
Bilim insanları, hızlı bir şekilde enfeksiyon tespiti yapabilen yeni Kovid-19 mobil uygulaması geliştirdi.
ResApp'in geliştiricilerinden Prof. Dr. Catherine Bennett, "Bu küresel pandeminin büyük ölçekte endemik bir hastalığa evrimi, hızlı antijen ve PCR testlerine olan aşırı bağımlılığımızı dengeleyebilecek daha kolay tanı araçlarına ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor" dedi.
Bennett, "ResApp'in Kovid-19 testi, PCR testlerinin sayısını önemli ölçüde azaltırken, virüsün devam eden etkisini yönetmek için gereken gözetimi hızla sürdürecektir" diye ekledi.
Bunun yanında, Pfizer'in uygulamanın geliştiricilerine 100 milyon dolarlık bir satın alma teklifi götürdüğü öne sürüldü.
741 hastada test edildi
Uygulamanın geliştiricileri, ABD ve Hindistan'da 446'sı Kovid-19'lu olmak üzere toplam 741 hasta üzerinde denemeler gerçekleştirdi.
Katılımcıların, semptomlarla ilgili kendilerine verilen anketleri tamamladıktan sonra uygulamanın yüklü olduğu bir akıllı telefona öksürdüğü bildirildi.
Sonuçlar, uygulamanın enfeksiyonlu kişilerin yüzde 92'sinde Kovid-19'u doğru bir şekilde tespit edebildiğini ortaya koydu.
Dünya genelinde PCR testleri ile birlikte yaygın olarak kullanılan yanal akış testleri ise semptomatik vakaların yaklaşık yüzde 72'sini ve asemptomatik vakaların yüzde 58'ini tespit edebiliyor.
Takip testlerinde araştırmacılar, uygulamayı astım, zatürre ve solunum yolu enfeksiyonları dahil olmak üzere diğer solunum rahatsızlıkları olan 1007 hastadan alınan öksürüklerle test ederek uygulamanın Kovid-19'a özgü olup olmadığını test etti. Sonuçlar, uygulamanın Kovid-19'u yüzde 90 özgüllük ile doğru bir şekilde tespit edebildiğini ortaya çıkardı.
Geliştiriciler, uygulamanın başlangıçta sık sık Kovid-19 testinin gerekli olduğu ortamlarda kullanılacağını söylüyor.
'Dünya çapında memnuniyetle karşılanacaktır'
Profesör Bennett, "ResApp testinin basitliği ve kullanım kolaylığı, dünya çapındaki halk sağlığı yetkilileri tarafından memnuniyetle karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.
ResApp CEO'su ve Genel Müdürü Tony Keating ise "Elde ettiğimiz bu ön sonuçlardan dolayı çok heyecanlıyız" dedi.
Öte yandan uygulamanın, PCR testlerinin artık ücretsiz olmadığı İngiltere gibi ülkelerde son derece yararlı olabileceği düşünülüyor.