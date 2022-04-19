https://tr.sputniknews.com/20220419/oksuruk-sesinden-kovid-19-hastalarini-tespit-eden-mobil-uygulama-gelistirildi--1055676887.html

Öksürük sesinden Kovid-19 hastalarını tespit eden mobil uygulama geliştirildi

Öksürük sesinden Kovid-19 hastalarını tespit eden mobil uygulama geliştirildi

Öksürük sesinden Kovid-19 hastalarını tespit eden yeni bir akıllı telefon uygulaması geliştirildi. ResApp adlı uygulama, öksürük seslerini analiz ederek virüs... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T15:20+0300

2022-04-19T15:20+0300

2022-04-19T15:24+0300

koronavirüs

kovid-19

aplikasyon

uygulama

test

telefon

akıllı telefon

mobil uygulama

varyant

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055678633_0:0:2230:1254_1920x0_80_0_0_61a07e13fe1596be2c450dd54a9b2269.jpg

Bilim insanları, hızlı bir şekilde enfeksiyon tespiti yapabilen yeni Kovid-19 mobil uygulaması geliştirdi. ResApp'in geliştiricilerinden Prof. Dr. Catherine Bennett, "Bu küresel pandeminin büyük ölçekte endemik bir hastalığa evrimi, hızlı antijen ve PCR testlerine olan aşırı bağımlılığımızı dengeleyebilecek daha kolay tanı araçlarına ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor" dedi. Bennett, "ResApp'in Kovid-19 testi, PCR testlerinin sayısını önemli ölçüde azaltırken, virüsün devam eden etkisini yönetmek için gereken gözetimi hızla sürdürecektir" diye ekledi.Bunun yanında, Pfizer'in uygulamanın geliştiricilerine 100 milyon dolarlık bir satın alma teklifi götürdüğü öne sürüldü. 741 hastada test edildiUygulamanın geliştiricileri, ABD ve Hindistan'da 446'sı Kovid-19'lu olmak üzere toplam 741 hasta üzerinde denemeler gerçekleştirdi. Katılımcıların, semptomlarla ilgili kendilerine verilen anketleri tamamladıktan sonra uygulamanın yüklü olduğu bir akıllı telefona öksürdüğü bildirildi.Sonuçlar, uygulamanın enfeksiyonlu kişilerin yüzde 92'sinde Kovid-19'u doğru bir şekilde tespit edebildiğini ortaya koydu. Dünya genelinde PCR testleri ile birlikte yaygın olarak kullanılan yanal akış testleri ise semptomatik vakaların yaklaşık yüzde 72'sini ve asemptomatik vakaların yüzde 58'ini tespit edebiliyor.Takip testlerinde araştırmacılar, uygulamayı astım, zatürre ve solunum yolu enfeksiyonları dahil olmak üzere diğer solunum rahatsızlıkları olan 1007 hastadan alınan öksürüklerle test ederek uygulamanın Kovid-19'a özgü olup olmadığını test etti. Sonuçlar, uygulamanın Kovid-19'u yüzde 90 özgüllük ile doğru bir şekilde tespit edebildiğini ortaya çıkardı. Geliştiriciler, uygulamanın başlangıçta sık sık Kovid-19 testinin gerekli olduğu ortamlarda kullanılacağını söylüyor.'Dünya çapında memnuniyetle karşılanacaktır'Profesör Bennett, "ResApp testinin basitliği ve kullanım kolaylığı, dünya çapındaki halk sağlığı yetkilileri tarafından memnuniyetle karşılanacaktır" ifadelerini kullandı. ResApp CEO'su ve Genel Müdürü Tony Keating ise "Elde ettiğimiz bu ön sonuçlardan dolayı çok heyecanlıyız" dedi. Öte yandan uygulamanın, PCR testlerinin artık ücretsiz olmadığı İngiltere gibi ülkelerde son derece yararlı olabileceği düşünülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220412/japonyada-ilk-omicron-xe-vakasi-goruldu-1055487621.html

https://tr.sputniknews.com/20220419/sanghayda-omicron-varyantinin-tetikledigi-kovid-19-salgininda-7-kisi-daha-oldu--1055665243.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kovid-19, aplikasyon, uygulama, test, telefon, akıllı telefon, mobil uygulama, varyant, omicron, omicron xe