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https://tr.sputniknews.com/20220420/50-mulk-yikilmisti-hindistanda-yuksek-mahkeme-muslumanlara-ait-mulklerin-yikimini-durdurdu--1055707549.html
50 mülk yıkılmıştı: Hindistan’da Yüksek Mahkeme, Müslümanlara ait mülklerin yıkımını durdurdu
50 mülk yıkılmıştı: Hindistan’da Yüksek Mahkeme, Müslümanlara ait mülklerin yıkımını durdurdu
Hindistan'da Yüksek Mahkeme, başkent Yeni Delhi'deki Hanuman Jayanti Festivali sırasında Hindu gruplarla Müslümanlar arasında çıkan gerilimin ardından... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T14:21+0300
2022-04-20T14:21+0300
dünya
hindistan
yeni delhi
müslüman
hindu
yıkım
mahkeme
karar
yüksek mahkeme
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News24’ün haberine göre, Yüksek Mahkeme, Yeni Delhi'nin Jahangirpuri bölgesinde Müslümanların mülklerine yönelik buldozerli yıkım girişimlerinin durdurulmasına karar vererek konunun yarın görüşüleceğini bildirdi.Ülkenin en büyük dini cemaati Ulama-i Hind, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (Bharatiya Janata Partisi- BJP) tarafından yönetilen eyaletlerde Müslümanlara ait mülklerin yıkılmasına müdahale edilmesi çağrısında bulunmuştu.Mahkeme kararı, BJP'nin yönetimindeki eyaletlerde 'suç önleme adı altında başta Müslümanlar olmak üzere azınlıkların yok edilmeye başlanmasını' önlemek amacıyla cemaatin mahkemeye başvurusunun ardından geldi.Bölge sakinlerinden 31 yaşındaki Sabiran Bibi, "Bu ülkede Müslümanların yaşamasını istemiyorlar. Niye? Hayatları boyunca bölgede yaşayan Müslümanlar terörist mi?'' dedi.Müslümanlara ait mülkler buldozerle yıkılmıştıHindu gruplarla Müslümanlar arasında çıkan çatışmaların ardından, Madya Pradeş eyaleti Başbakanı Shivraj Singh Chauhan, isyancıların kimliğinin belirlenemediğini bildirirken, Madya Pradeş İçişleri Bakanı, şiddetten Müslümanları sorumlu tutmuştu.Yetkililer, şiddete teşvik etmekle suçlanan Müslümanlara ait yaklaşık 50 mülkü buldozerle yıkmıştı.Polis, yıkılan mülklerin yasa dışı yollarla inşa edildiğini savunurken hukuk uzmanları yıkımların yasal olmadığını belirtmişti.Uluslararası Af Örgütü'nün açıklamasında, yıkımların azınlıklar için 'toplu ceza anlamına geldiği' ifade edilerek 'kapsamlı, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma' çağrısında bulunulmuştu.Şimdiye kadar 23 kişi gözaltına alındıYeni Delhi'de 16 Nisan'da düzenlenen Hanuman Jayanti Festivalinde başkente bağlı Jahangirpuri bölgesindeki geçit töreni sırasında Hindu gruplarla Müslümanların arasında taş fırlatılmasıyla gerginlik başlamıştı.Olaylarda 10 kişi yaralanmış ve polis gruplara müdahale etmişti.Hindistan'da 14 muhalefet partisinin lideri, Hindu festivallerinde nefret konuşmaları ve şiddet olaylarına yönelik yaptıkları ortak açıklamada, festivallerin toplumu ayrıştırmak için kasten kullanıldığını belirtmişti.Ülke genelindeki eyaletlerde son dönemlerde yaşanan toplumsal şiddetten endişe duyduklarını vurgulayan muhalefet liderleri, resmi görevlerdeki kişiler tarafından yapılan ve desteklenen nefret söylemleri ve eylemlerden 'son derece endişeli' olunduğunu vurgulamıştı.Ülkede, Müslümanlar ile Hindular arasındaki geniş çaplı şiddet olayları en son Şubat 2020'de yaşanmıştı. Bu olaylarda, Yeni Delhi'de çoğunluğu Müslüman 51'i sivil 53 kişi hayatını kaybetmiş, en az 250 kişi yaralanmıştı.Emniyet yetkilileri, çatışmayla ilgili isyan ve yasa dışı toplanma suçlarıyla gözaltına alınanların sayısının 23'e yükseldiğini açıklamıştı.Yetkililer, bir kısmı sabıkalı olan 23 kişiden 2'sinin 18 yaşından küçük olduğunu ifade etmişti.
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https://tr.sputniknews.com/20220416/hindistanda-hindu-gruplarla-muslumanlar-arasindaki-catisma-10-kisi-yaralandi-1055616474.html
https://tr.sputniknews.com/20220419/hindistan-rusyaya-cay-ve-gida-urunleri-ihracatina-yeniden-basladi-1055679504.html
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hindistan, yeni delhi, müslüman, hindu, yıkım, mahkeme, karar, yüksek mahkeme

50 mülk yıkılmıştı: Hindistan’da Yüksek Mahkeme, Müslümanlara ait mülklerin yıkımını durdurdu

14:21 20.04.2022
© AA50 mülk yıkılmıştı: Hindistan’da Yüksek Mahkeme, Müslümanlara ait mülklerin yıkımını durdurdu
50 mülk yıkılmıştı: Hindistan’da Yüksek Mahkeme, Müslümanlara ait mülklerin yıkımını durdurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© AA
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Hindistan'da Yüksek Mahkeme, başkent Yeni Delhi'deki Hanuman Jayanti Festivali sırasında Hindu gruplarla Müslümanlar arasında çıkan gerilimin ardından Müslümanlara ait olan mülklerin buldozerlerle yıkılmasının durdurulmasına karar verdi.
News24’ün haberine göre, Yüksek Mahkeme, Yeni Delhi'nin Jahangirpuri bölgesinde Müslümanların mülklerine yönelik buldozerli yıkım girişimlerinin durdurulmasına karar vererek konunun yarın görüşüleceğini bildirdi.
Ülkenin en büyük dini cemaati Ulama-i Hind, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (Bharatiya Janata Partisi- BJP) tarafından yönetilen eyaletlerde Müslümanlara ait mülklerin yıkılmasına müdahale edilmesi çağrısında bulunmuştu.
Mahkeme kararı, BJP'nin yönetimindeki eyaletlerde 'suç önleme adı altında başta Müslümanlar olmak üzere azınlıkların yok edilmeye başlanmasını' önlemek amacıyla cemaatin mahkemeye başvurusunun ardından geldi.
Bölge sakinlerinden 31 yaşındaki Sabiran Bibi, "Bu ülkede Müslümanların yaşamasını istemiyorlar. Niye? Hayatları boyunca bölgede yaşayan Müslümanlar terörist mi?'' dedi.
Hindistan - Başörtüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
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Hindistan'da öğrenciler, başörtüsü yasağına karşı dava açtı
14 Nisan, 17:31

Müslümanlara ait mülkler buldozerle yıkılmıştı

Hindu gruplarla Müslümanlar arasında çıkan çatışmaların ardından, Madya Pradeş eyaleti Başbakanı Shivraj Singh Chauhan, isyancıların kimliğinin belirlenemediğini bildirirken, Madya Pradeş İçişleri Bakanı, şiddetten Müslümanları sorumlu tutmuştu.
Yetkililer, şiddete teşvik etmekle suçlanan Müslümanlara ait yaklaşık 50 mülkü buldozerle yıkmıştı.
Polis, yıkılan mülklerin yasa dışı yollarla inşa edildiğini savunurken hukuk uzmanları yıkımların yasal olmadığını belirtmişti.
Uluslararası Af Örgütü'nün açıklamasında, yıkımların azınlıklar için 'toplu ceza anlamına geldiği' ifade edilerek 'kapsamlı, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma' çağrısında bulunulmuştu.
Hindistan Vatandaşlık Yasası protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
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Hindistan'da Hindu gruplarla Müslümanlar arasındaki çatışma: 10 kişi yaralandı
16 Nisan, 23:57

Şimdiye kadar 23 kişi gözaltına alındı

Yeni Delhi'de 16 Nisan'da düzenlenen Hanuman Jayanti Festivalinde başkente bağlı Jahangirpuri bölgesindeki geçit töreni sırasında Hindu gruplarla Müslümanların arasında taş fırlatılmasıyla gerginlik başlamıştı.
Olaylarda 10 kişi yaralanmış ve polis gruplara müdahale etmişti.
Hindistan'da 14 muhalefet partisinin lideri, Hindu festivallerinde nefret konuşmaları ve şiddet olaylarına yönelik yaptıkları ortak açıklamada, festivallerin toplumu ayrıştırmak için kasten kullanıldığını belirtmişti.
Ülke genelindeki eyaletlerde son dönemlerde yaşanan toplumsal şiddetten endişe duyduklarını vurgulayan muhalefet liderleri, resmi görevlerdeki kişiler tarafından yapılan ve desteklenen nefret söylemleri ve eylemlerden 'son derece endişeli' olunduğunu vurgulamıştı.
Ülkede, Müslümanlar ile Hindular arasındaki geniş çaplı şiddet olayları en son Şubat 2020'de yaşanmıştı. Bu olaylarda, Yeni Delhi'de çoğunluğu Müslüman 51'i sivil 53 kişi hayatını kaybetmiş, en az 250 kişi yaralanmıştı.
Emniyet yetkilileri, çatışmayla ilgili isyan ve yasa dışı toplanma suçlarıyla gözaltına alınanların sayısının 23'e yükseldiğini açıklamıştı.
Yetkililer, bir kısmı sabıkalı olan 23 kişiden 2'sinin 18 yaşından küçük olduğunu ifade etmişti.
Hindistan - Çay - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
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‘Hindistan, Rusya’ya çay ve gıda ürünleri ihracatına yeniden başladı’
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