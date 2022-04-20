https://tr.sputniknews.com/20220420/bakan-koca-bilim-kurulu-toplantisinin-gunu-27-nisan-olarak-degisti-1055698240.html

Bakan Koca: Bilim Kurulu toplantısının günü 27 Nisan olarak değişti

Bakan Koca: Bilim Kurulu toplantısının günü 27 Nisan olarak değişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu toplantısının günü 27 Nisan olarak değişti" dedi. 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T10:19+0300

2022-04-20T10:19+0300

2022-04-20T10:28+0300

koronavirüs

sağlık bakanı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu toplantısının günü 27 Nisan olarak değişti" dedi.Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Bakan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220420/maske-icin-gozler-bilim-kurulu-toplantisinda-1055695801.html

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sağlık bakanı