https://tr.sputniknews.com/20220420/bakan-koca-bilim-kurulu-toplantisinin-gunu-27-nisan-olarak-degisti-1055698240.html
Bakan Koca: Bilim Kurulu toplantısının günü 27 Nisan olarak değişti
Bakan Koca: Bilim Kurulu toplantısının günü 27 Nisan olarak değişti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu toplantısının günü 27 Nisan olarak değişti" dedi. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T10:19+0300
2022-04-20T10:19+0300
2022-04-20T10:28+0300
koronavirüs
sağlık bakanı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu toplantısının günü 27 Nisan olarak değişti" dedi.Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Bakan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220420/maske-icin-gozler-bilim-kurulu-toplantisinda-1055695801.html
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sağlık bakanı
Bakan Koca: Bilim Kurulu toplantısının günü 27 Nisan olarak değişti
10:19 20.04.2022 (güncellendi: 10:28 20.04.2022) Abone ol
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu toplantısının günü 27 Nisan olarak değişti" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu toplantısının günü 27 Nisan olarak değişti" dedi.
Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Bakan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti" dedi.