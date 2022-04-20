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Bakan Koca: Bilim Kurulu toplantısının günü 27 Nisan olarak değişti
Bakan Koca: Bilim Kurulu toplantısının günü 27 Nisan olarak değişti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu toplantısının günü 27 Nisan olarak değişti" dedi. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
sağlık bakanı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu toplantısının günü 27 Nisan olarak değişti" dedi.Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Bakan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220420/maske-icin-gozler-bilim-kurulu-toplantisinda-1055695801.html
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sağlık bakanı

Bakan Koca: Bilim Kurulu toplantısının günü 27 Nisan olarak değişti

10:19 20.04.2022 (güncellendi: 10:28 20.04.2022)
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu toplantısının günü 27 Nisan olarak değişti" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu toplantısının günü 27 Nisan olarak değişti" dedi.
Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Bakan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti" dedi.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
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