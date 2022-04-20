https://tr.sputniknews.com/20220420/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055697342.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 14.65'ten işlem görüyor. Euro/TL ise 15.86 TL’de yer alıyor. 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T09:18+0300

2022-04-20T09:18+0300

2022-04-20T09:18+0300

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Dar bir bantta hareket eden dolar kuru yeni işlem gününde de 14.65-66 civarında işlem görüyor.Euro/TL 15.86'dan değerleniyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın 1.496 lira, Cumhuriyet altını da 5.969 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.944 dolardan işlem görüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220419/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055665115.html

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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın