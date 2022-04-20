https://tr.sputniknews.com/20220420/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055697342.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 14.65'ten işlem görüyor. Euro/TL ise 15.86 TL’de yer alıyor. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T09:18+0300
2022-04-20T09:18+0300
2022-04-20T09:18+0300
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Dar bir bantta hareket eden dolar kuru yeni işlem gününde de 14.65-66 civarında işlem görüyor.Euro/TL 15.86'dan değerleniyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın 1.496 lira, Cumhuriyet altını da 5.969 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.944 dolardan işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220419/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055665115.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 14.65'ten işlem görüyor. Euro/TL ise 15.86 TL’de yer alıyor.
Dar bir bantta hareket eden dolar kuru yeni işlem gününde de 14.65-66 civarında işlem görüyor.
Euro/TL 15.86'dan değerleniyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın 1.496 lira, Cumhuriyet altını da 5.969 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.944 dolardan işlem görüyor.