https://tr.sputniknews.com/20220420/economist-biden-venezuella-petrolu-ithalatiyla-putin-ile-maduronun-arasini-bozmak-istiyor-1055709842.html

Economist: Biden, Venezüella petrolü ithalatıyla Putin ile Maduro’nun arasını bozmak istiyor

Economist: Biden, Venezüella petrolü ithalatıyla Putin ile Maduro’nun arasını bozmak istiyor

İngiliz Economist dergisi, ABD Başkanı Joe Biden’in, Ukrayna’daki askeri operasyon bağlamında Rusya lideri Vladimir Putin ve Venezüellalı mevkidaşı Nicolas... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T15:36+0300

2022-04-20T15:36+0300

2022-04-20T15:37+0300

dünya

rusya

venezüella

vladimir putin

nicolas maduro

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Economist dergisinde yer bulan yazıda, Beyaz Saray’ın 22 Nisan’da yürürlüğe girecek Rus petrolü ambargosundan doğacak kayıpları Venezüella’dan ithalatla karşılamayı planladığı ifade edildi. Bunun için ABD’nin, halihazırda Venezüella petrolü ithalatına uygulanan yasaktan tamamen vazgeçmesi gerekiyor.Fakat bu adımın arkasında farklı siyasi hedeflerin de bulunuyor olabileceği kaydedilen yazıda, “Eğer Joe Biden, Venezüella ile ilişkilerde yumuşama sağlamayı planlıyorsa bu sadece ekonomik nedenlerden dolayı olmayacak. O, muhtemelen, Ukrayna’daki askeri operasyonu, Moskova’nın en yakın müttefiklerinden biri olarak gören Venezüella ile Rusya arasını bozmak için kullanmak istiyor” ifadelerine yer verildi.Maduro’nun bu fikrin hayata geçirilmesini zorlaştıracağı ifade edilerek, “Eğer bir anlaşma yapılacaksa bu hiç de Biden’in şartlarıyla olmayacak” denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220419/ekonomist-fratzscher-almanlar-5-10-yil--yuksek-fiyatlar-ve-enflasyona-katlanmak-zorunda-kalacak-1055681281.html

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rusya, venezüella, vladimir putin, nicolas maduro