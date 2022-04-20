https://tr.sputniknews.com/20220420/economist-biden-venezuella-petrolu-ithalatiyla-putin-ile-maduronun-arasini-bozmak-istiyor-1055709842.html
Economist: Biden, Venezüella petrolü ithalatıyla Putin ile Maduro’nun arasını bozmak istiyor
Economist: Biden, Venezüella petrolü ithalatıyla Putin ile Maduro’nun arasını bozmak istiyor
İngiliz Economist dergisi, ABD Başkanı Joe Biden’in, Ukrayna’daki askeri operasyon bağlamında Rusya lideri Vladimir Putin ve Venezüellalı mevkidaşı Nicolas... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T15:36+0300
2022-04-20T15:36+0300
2022-04-20T15:37+0300
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venezüella
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Economist dergisinde yer bulan yazıda, Beyaz Saray’ın 22 Nisan’da yürürlüğe girecek Rus petrolü ambargosundan doğacak kayıpları Venezüella’dan ithalatla karşılamayı planladığı ifade edildi. Bunun için ABD’nin, halihazırda Venezüella petrolü ithalatına uygulanan yasaktan tamamen vazgeçmesi gerekiyor.Fakat bu adımın arkasında farklı siyasi hedeflerin de bulunuyor olabileceği kaydedilen yazıda, “Eğer Joe Biden, Venezüella ile ilişkilerde yumuşama sağlamayı planlıyorsa bu sadece ekonomik nedenlerden dolayı olmayacak. O, muhtemelen, Ukrayna’daki askeri operasyonu, Moskova’nın en yakın müttefiklerinden biri olarak gören Venezüella ile Rusya arasını bozmak için kullanmak istiyor” ifadelerine yer verildi.Maduro’nun bu fikrin hayata geçirilmesini zorlaştıracağı ifade edilerek, “Eğer bir anlaşma yapılacaksa bu hiç de Biden’in şartlarıyla olmayacak” denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220419/ekonomist-fratzscher-almanlar-5-10-yil--yuksek-fiyatlar-ve-enflasyona-katlanmak-zorunda-kalacak-1055681281.html
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rusya, venezüella, vladimir putin, nicolas maduro
Economist: Biden, Venezüella petrolü ithalatıyla Putin ile Maduro’nun arasını bozmak istiyor
15:36 20.04.2022 (güncellendi: 15:37 20.04.2022) Abone ol
İngiliz Economist dergisi, ABD Başkanı Joe Biden’in, Ukrayna’daki askeri operasyon bağlamında Rusya lideri Vladimir Putin ve Venezüellalı mevkidaşı Nicolas Maduro arasını bozmaya planladığını iddia etti.
Economist dergisinde yer bulan yazıda, Beyaz Saray’ın 22 Nisan’da yürürlüğe girecek Rus petrolü ambargosundan doğacak kayıpları Venezüella’dan ithalatla karşılamayı planladığı ifade edildi. Bunun için ABD’nin, halihazırda Venezüella petrolü ithalatına uygulanan yasaktan tamamen vazgeçmesi gerekiyor.
Fakat bu adımın arkasında farklı siyasi hedeflerin de bulunuyor olabileceği kaydedilen yazıda, “Eğer Joe Biden, Venezüella ile ilişkilerde yumuşama sağlamayı planlıyorsa bu sadece ekonomik nedenlerden dolayı olmayacak. O, muhtemelen, Ukrayna’daki askeri operasyonu, Moskova’nın en yakın müttefiklerinden biri olarak gören Venezüella ile Rusya arasını bozmak için kullanmak istiyor” ifadelerine yer verildi.
Maduro’nun bu fikrin hayata geçirilmesini zorlaştıracağı ifade edilerek, “Eğer bir anlaşma yapılacaksa bu hiç de Biden’in şartlarıyla olmayacak” denildi.