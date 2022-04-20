https://tr.sputniknews.com/20220420/ekrem-imamoglunun-avukati-ysk-uyelerine-yonelik-sozlerden-dolayi-ceza-verilmesi-komedi-1055711467.html
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı: YSK üyelerine yönelik sözlerden dolayı ceza verilmesi komedi
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı: YSK üyelerine yönelik sözlerden dolayı ceza verilmesi komedi
31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T16:11+0300
2022-04-20T16:11+0300
2022-04-20T16:11+0300
politika
ysk
ekrem imamoğlu
dava
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklaması sonrası açılan davada mütalaa açıklandı.Mütalaada, İmamoğlu'nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.'YSK üyelerine yönelik bir beyan yok'Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuştu.Herhangi bir ceza verilmesinin hukuken mümkün olmadığını ifade eden Polat, "Çünkü YSK üyelerine yönelik herhangi bir beyan yok. Bu olayların gelişiminden ve müvekkilimin ifadesinden tüm basında yer alan olayın yansımalarında açıkça belli. Zorlamayla müvekkilimin kastı bu olmamasına ve bunu defalarca beyan etmiş olmasına rağmen 'zorlamayla niyet okumak hukukun koruyabileceği ve hukukun sınırları içerisinde kalarak verilmiştir' denilebileceği bir kararın konusu olamaz" dedi.'Ceza verilmesi komedi'Adil yargılama konusundaki şüphelerini dile getirdiğini ifade eden Polat, "Kişilerin siyasi mensubiyetlerinin yargılama sırasında rol oynamaması gerektiği düşüncemizi de söyledik" diye konuştu.Polat şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220420/savcilik-ysk-uyelerine-hakaret-ettigi-gerekcesiyle-imamoglu-icin-4-yil-hapis-cezasi-istedi-1055701261.html
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ysk, ekrem imamoğlu, dava
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı: YSK üyelerine yönelik sözlerden dolayı ceza verilmesi komedi
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31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası isteniyor. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, "YSK üyelerine yönelik bir kasıt da içermeyen sözlerden dolayı ceza verilmesi komedi" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklaması sonrası açılan davada mütalaa açıklandı.
Mütalaada, İmamoğlu'nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.
'YSK üyelerine yönelik bir beyan yok'
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat
, konuyla ilgili Cumhuriyet'e
konuştu.
Herhangi bir ceza verilmesinin hukuken mümkün olmadığını ifade eden Polat, "Çünkü YSK üyelerine yönelik herhangi bir beyan yok. Bu olayların gelişiminden ve müvekkilimin ifadesinden tüm basında yer alan olayın yansımalarında açıkça belli. Zorlamayla müvekkilimin kastı bu olmamasına ve bunu defalarca beyan etmiş olmasına rağmen 'zorlamayla niyet okumak hukukun koruyabileceği ve hukukun sınırları içerisinde kalarak verilmiştir' denilebileceği bir kararın konusu olamaz" dedi.
'Ceza verilmesi komedi'
Adil yargılama konusundaki şüphelerini dile getirdiğini ifade eden Polat, "Kişilerin siyasi mensubiyetlerinin yargılama sırasında rol oynamaması gerektiği düşüncemizi de söyledik" diye konuştu.
"Hukuken olmayan ve YSK üyelerine yönelik bir kasıt da içermeyen sözlerden dolayı ceza verilmesi komedi. Bu komediye sayın mahkemenin alet olacağına düşünmek istemiyorum. Detaylı savunmalarımızı yapacağız."