https://tr.sputniknews.com/20220420/ekrem-imamoglunun-avukati-ysk-uyelerine-yonelik-sozlerden-dolayi-ceza-verilmesi-komedi-1055711467.html

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı: YSK üyelerine yönelik sözlerden dolayı ceza verilmesi komedi

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı: YSK üyelerine yönelik sözlerden dolayı ceza verilmesi komedi

31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T16:11+0300

2022-04-20T16:11+0300

2022-04-20T16:11+0300

politika

ysk

ekrem imamoğlu

dava

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklaması sonrası açılan davada mütalaa açıklandı.Mütalaada, İmamoğlu'nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.'YSK üyelerine yönelik bir beyan yok'Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuştu.Herhangi bir ceza verilmesinin hukuken mümkün olmadığını ifade eden Polat, "Çünkü YSK üyelerine yönelik herhangi bir beyan yok. Bu olayların gelişiminden ve müvekkilimin ifadesinden tüm basında yer alan olayın yansımalarında açıkça belli. Zorlamayla müvekkilimin kastı bu olmamasına ve bunu defalarca beyan etmiş olmasına rağmen 'zorlamayla niyet okumak hukukun koruyabileceği ve hukukun sınırları içerisinde kalarak verilmiştir' denilebileceği bir kararın konusu olamaz" dedi.'Ceza verilmesi komedi'Adil yargılama konusundaki şüphelerini dile getirdiğini ifade eden Polat, "Kişilerin siyasi mensubiyetlerinin yargılama sırasında rol oynamaması gerektiği düşüncemizi de söyledik" diye konuştu.Polat şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220420/savcilik-ysk-uyelerine-hakaret-ettigi-gerekcesiyle-imamoglu-icin-4-yil-hapis-cezasi-istedi-1055701261.html

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ysk, ekrem imamoğlu, dava