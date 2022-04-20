Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220420/fenerbahceli-kaleci-altay-bayindirin-belgeseli-cikti-1055700952.html
Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ın belgeseli çıktı
Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ın belgeseli çıktı
Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Altay Bayındır'ın belgeseli çıktı. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T11:58+0300
2022-04-20T12:02+0300
spor
altay bayındır
fenerbahçe
belgesel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1055700886_0:0:941:529_1920x0_80_0_0_0712458ffd13482a82f97309bbe23b23.jpg
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın 'Ben Böyleyim' isimli belgeseli çıktı.Mantalite Originals'ın çıkardığı belgeselde 24 yaşındaki eldiven kendisini nasıl geliştirdiğini, hedeflerini ve bakış açısını anlattı. 12 dakika süren belgesel, 'Evden Uzakta', 'Seviyenin Yukarısı', 'Aynaya Bakmak' ve 'İnsan Yaptıklarıyla Anılır' isimli 4 bölümden oluşuyor. Altay Bayındır her bölümde yaşadıklarını ve düşündüklerini aktarıyor.Belgeselini paylaşan Altay Bayındır, "Keyifle izlemeniz dileğiyle" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220414/kaleci-altay-bayindirdan-nft-projesi-geliri-egitime-erismede-esitsizlik-yasayan-cocuklara-gidecek-1055560744.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1055700886_24:0:859:626_1920x0_80_0_0_3e8086e44d065f2a8df7283edb58455f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
altay bayındır, fenerbahçe, belgesel

Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ın belgeseli çıktı

11:58 20.04.2022 (güncellendi: 12:02 20.04.2022)
© Fotoğraf : Twitter/Altay BayındırAltay Bayındır
Altay Bayındır - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© Fotoğraf : Twitter/Altay Bayındır
Abone olTelegram
Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Altay Bayındır'ın belgeseli çıktı.
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın 'Ben Böyleyim' isimli belgeseli çıktı.
Mantalite Originals'ın çıkardığı belgeselde 24 yaşındaki eldiven kendisini nasıl geliştirdiğini, hedeflerini ve bakış açısını anlattı. 12 dakika süren belgesel, 'Evden Uzakta', 'Seviyenin Yukarısı', 'Aynaya Bakmak' ve 'İnsan Yaptıklarıyla Anılır' isimli 4 bölümden oluşuyor. Altay Bayındır her bölümde yaşadıklarını ve düşündüklerini aktarıyor.
Belgeselini paylaşan Altay Bayındır, "Keyifle izlemeniz dileğiyle" ifadelerini kullandı.
Altay Bayındır - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
SPOR
Kaleci Altay Bayındır'dan NFT projesi: Geliri eğitime erişmede eşitsizlik yaşayan çocuklara gidecek
14 Nisan, 15:20
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала