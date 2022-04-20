https://tr.sputniknews.com/20220420/fenerbahceli-kaleci-altay-bayindirin-belgeseli-cikti-1055700952.html
Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ın belgeseli çıktı
Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ın belgeseli çıktı
Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Altay Bayındır'ın belgeseli çıktı. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T11:58+0300
2022-04-20T11:58+0300
2022-04-20T12:02+0300
spor
altay bayındır
fenerbahçe
belgesel
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Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın 'Ben Böyleyim' isimli belgeseli çıktı.Mantalite Originals'ın çıkardığı belgeselde 24 yaşındaki eldiven kendisini nasıl geliştirdiğini, hedeflerini ve bakış açısını anlattı. 12 dakika süren belgesel, 'Evden Uzakta', 'Seviyenin Yukarısı', 'Aynaya Bakmak' ve 'İnsan Yaptıklarıyla Anılır' isimli 4 bölümden oluşuyor. Altay Bayındır her bölümde yaşadıklarını ve düşündüklerini aktarıyor.Belgeselini paylaşan Altay Bayındır, "Keyifle izlemeniz dileğiyle" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220414/kaleci-altay-bayindirdan-nft-projesi-geliri-egitime-erismede-esitsizlik-yasayan-cocuklara-gidecek-1055560744.html
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altay bayındır, fenerbahçe, belgesel
Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ın belgeseli çıktı
11:58 20.04.2022 (güncellendi: 12:02 20.04.2022) Abone ol
Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Altay Bayındır'ın belgeseli çıktı.
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın 'Ben Böyleyim' isimli belgeseli çıktı.
Mantalite Originals'ın çıkardığı belgeselde 24 yaşındaki eldiven kendisini nasıl geliştirdiğini, hedeflerini ve bakış açısını anlattı. 12 dakika süren belgesel, 'Evden Uzakta', 'Seviyenin Yukarısı', 'Aynaya Bakmak' ve 'İnsan Yaptıklarıyla Anılır' isimli 4 bölümden oluşuyor. Altay Bayındır her bölümde yaşadıklarını ve düşündüklerini aktarıyor.
Belgeselini paylaşan Altay Bayındır, "Keyifle izlemeniz dileğiyle" ifadelerini kullandı.